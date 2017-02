The Voice Of Greece: 2ο Live Show| Τα Cross Battles ολοκληρώθηκαν, επόμενο βήμα ο ημιτελικός! 17/02/2017, 19:28 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Μια βδομάδα μακριά από τον ημιτελικό… δείτε όσα συνέβησαν στο δεύτερο live show!

Τα lives του “The Voice of Greece” συνεχίζονται ακόμη πιο συναρπαστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 16 αστέρια διαγωνίστηκαν σε cross battles. Δύο τραγουδιστές μέσα στο ρινγκ από αντίπαλη ομάδα έδωσαν μάχη για να κερδίσουν μια θέση στον ημιτελικό.

Κατά τη διάρκεια του show είδαμε τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη που τραγούδησαν αγαπημένα δικά τους τραγούδια.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παρουσίασε τη λαμπερή βραδιά με το δικό του μοναδικό τρόπο.

Η αδρεναλίνη έφτασε στα ύψη και οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, ερμηνεύοντας μοναδικά τραγούδια. Η «κόντρα» αφορούσε και τους coaches, αφού και οι τέσσερις ήθελαν να δουν τις φωνές της ομάδας τους στον τελικό.

Ποιες μοναδικές φωνές ξεχώρισε το κοινό; Ποιος coach έμεινε με τους περισσότερους διαγωνιζόμενους;

1ο Cross Battle:

Μυρτώ Ναούμ – Bad Romance (#teamPanos) 42% VS Άκης Κακαγής – Roadhouse blues (#teamKostis) 58%

2ο Cross Battle:

Νικολέτα Μηλιώνη – Μάνα μου Ελλάς (#teamKostis) 83% VS Πάρις Πλάνετς – Locked out of heaven (#teamHelena) 17%

3ο Cross Battle:

Ελπίδα Πραμάς – As long as there is you (#teamHelena) 65% VS Δέσποινα Τάτα – Where have you been (#teamSakis) 35%

4ο Cross Battle:

Γιώργος Καρέλης – Παραπονεμένα Λόγια (#teamSakis) 79% VS Πασχάλης Μπούσδρος – Grenade (#teamPanos) 21%

5ο Cross Battle:

Κωνσταντίνα Ζωμενή – She wolf (#teamPanos) 41% VS Κυριακή Κοτζάμπαση – Τα λέμε (#teamHelena) 59%

6ο Cross Battle:

Mike Αραϊτζόγλου – Whataya want from me (#teamHelena) 36% VS Ξενοφών Δουλουμάκης – Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω (#teamSakis) 64%

7ο Cross Battle:

Ανδρέας Στεργιόπουλος – Άσ’ την να λέει (#teamSakis) 22% VS Γιάννης Μαργάρης – The winner takes it all (#teamKostis) 78%

8ο Cross Battle:

Μάγδα Θεοσίδου – Κάτω απ’ την μαρκίζα (#teamKostis) 49% VS Allan Paul – Take me to church (#teamPanos) 51%