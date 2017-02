The Voice Of Greece: 1ο Live Show| Τα Cross Battles ξεκίνησαν, ποιοι επικράτησαν;; 10/02/2017, 17:55 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Οι πρώτοι οκτώ παίκτες που προκρίθηκαν στον ημιτελικό είναι…

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στο πρώτο live του Voice, απολαύσαμε συγκλονιστικά cross battles με τα 16 πρώτα αστέρια που εντυπωσίασαν στις προηγούμενες φάσεις και κατάφεραν να φτάσουν έως εδώ. Δύο τραγουδιστές μέσα στο ρινγκ από αντίπαλη ομάδα έδωσαν μάχη για να κερδίσουν μια θέση στον ημιτελικό.

Η αδρεναλίνη έφτασε στα ύψη και οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, ερμηνεύοντας μοναδικά τραγούδια. Η «κόντρα» αφορά και τους coaches, αφού και οι τέσσερις θέλουν να δουν τις φωνές της ομάδας τους στον τελικό.

Για πρώτη φορά, μόνο το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε τους νικητές των cross battles!

1o Cross Battle:

Δίωνας Κουμπούρας – Heathens (#teamHelena) 35% VS Bilie Isak – Δω στα Λιανοχορταρούδια (#teamPanos) 65%

2ο Cross Battle:

Κέλλυ Ντούλια – Άνθρωποι Μονάχοι (#teamPanos) 79% VS Χρήστος Θεοδώρου – Έλα (#teamSakis) 21%

3ο Cross Battle:

Παναγιώτης Χατζήπαπας – Sorry (#teamSakis) 51% VS Χρύσα Χρύσου – Loving You (#teamKostis) 49%

4ο Cross Battle:

Τόνυ Βλάχος – Mess Around (#teamKostis) 40% VS Γιάννης Παντελαίος – Highway To Hell (#teamPanos) 60%

5ο Cross Battle:

Βαγγέλης Τσακνάκης – Αν υπάρχει παράδεισος (#teamHelena) 58% VS Faith Erhe – Wild (#teamPanos) 42%

6ο Cross Battle:

Μαίρη Μητρούλια – Μικρά Βεγγαλικά (#teamHelena) 21% VS Γιώργος Κυδωνάκης – Hallelujah (#teamSakis) 79%

7ο Cross Battle:

Έλενα Αρτενιάν – Stop (#teamSakis) 33% VS Κασσιανή Λειψάκη – Ξαφνικός έρωτας (#teamKostis) 67%

8ο Cross Battle:

Κωσταντίνα Τσιριμώνα – Λάμπω (#teamKostis) 63% VS Ελευθερία Παπαμιχαήλ – Μόνο στα όνειρα (#teamHelena) 37%