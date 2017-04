Βιογραφία | Zeljko Joksimovic 20/04/2017, 19:52 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Жељко Јоксимовић, 20 Απριλίου 1972) είναι Σέρβος τραγουδιστής και συνθέτης.

Γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1972, στο Βελιγράδι. Η μουσική ήταν πάντα μέρος της ζωής του από την πολύ μικρή ηλικία των 5 ετών. Η πρώτη του διεθνής επιτυχία ήρθε σε ηλικία μόλις 12 ετών, όταν κέρδισε στο Παρίσι τον τίτλο του “πρώτου ακορντεονίστα της Ευρώπης”. Λαμβάνει μέρος σε πολλά διεθνή φεστιβάλ ως συνθέτης κερδίζοντας μια σειρά διακρίσεων. Με την πρώτη του κιόλας δισκογραφική δουλειά στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 κερδίζει τον τίτλο του 1ου σε πωλήσεις καλλιτέχνη στις πρώην Γιουγκοσλαβικές χώρες.

Στα χρόνια που ακολουθούν ο Ζέλικο θα παραμείνει στην κορυφή της Σερβικής μουσικής σκηνής, κερδίζοντας μέχρι σήμερα μια σειρά βραβείων.

Σημαντική στιγμή στην πορεία του είναι και το 2004, όταν o Ζέλικo Γιοκσίμοβιτς εκπροσωπεί τη Σερβία & Μαυροβούνιο ως τραγουδιστής-συνθέτης στο διαγωνισμό της Eurovision στην Κωνσταντινούπολη και κερδίζει τη 2η θέση και το βραβείο καλύτερης σύνθεσης “THE MACEL BEZENCON Press Award”. Στο τραγούδι του “Lane Moje”, το οποίο έγραψε και ενορχήστρωσε ο ίδιος, αναμιγνύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την μουσική παράδοση της χώρας του με τον σύγχρονο δυτικό ήχο. Το ερμηνεύει στα σερβικά. Η ξεχωριστή αυτή παρουσία του, του δίνει την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής και να εδραιωθεί ως ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που έφερε στο προσκήνιο μια νέα μουσική ποιότητα .

Η επιτυχία του τον οδηγεί στο να υπογράψει συμβόλαιο με την WARNER Music και το 1ο του αγγλόφωνο single με την Αυστριακή τραγουδίστρια Tamee Harrison, “I live my life for you” βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των Ευρωπαϊκών charts και της Αμερικής. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί η νέα του δισκογραφική δουλειά ξεπερνάει σε πωλήσεις τα 800.00 αντίτυπα σε χρόνο ρεκόρ.

Η επιτυχία της Eurovision συνεχίζεται το 2006 , όταν η Βοσνία & Ερζεγοβίνη του ζητάει να συνθέσει το τραγούδι “Lejla” με το συγκρότημα Hari Mata Hari που θα την εκπροσωπήσει στην Αθήνα. Κερδίζει όχι μόνο την 3η θέση αλλά και το βραβείο COMPOSER AWARD 2006.

Το 2008 η EBU και το κρατικό κανάλι της Σερβίας RTS, αναθέτουν στο Ζέλικο την κεντρική παρουσίαση του 53ου Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision 2008, με συμπαρουσιάστρια τη Γιοβάνα Γιάνκοβιτς. Ο Ζέλικο για 3η φορά συνθέτει το τραγούδι της σερβικής συμμετοχής “Oro” . Ερμηνεύτρια είναι η Γέλενα Τομάσεβιτς. Μια ακόμα εξαιρετική εκπροσώπηση του βαλκανικού ήχου και πνεύματος, με μουσικές ποιότητες που, συχνά λείπουν από το διαγωνισμό.

Τραγούδια του Ζέλικο όπως τα: “Ima nesto u tom sto me neces” , “Lane moje” κ.ά. έχουν αποτελέσει διδακτικά βοηθήματα, στη σχολή ξένων γλωσσών του τμήματος σέρβικης γλώσσας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Όπως λέει και η καθηγήτρια L. Colevic η ολόσωστη προφορά του δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά και ο θαυμασμός της στο άτομό του ως καλλιτέχνη. Άλλωστε, ο στιχουργός του “Ιma nesto u tom sto me neces” είναι ο Duško Trifunović (1933-2006), μεγάλος και πολυβραβευμένος Σέρβος ποιητής και συγγραφέας, και παλαιότερα συνεργάτης μουσικών μύθων της πρώην Γιουγκοσλαβίας όπως οι Bijelo Dugme (συγκρότημα του Goran Bregovic), Indexi.

Έχει γράψει μουσική για διάφορες ταινίες και θεατρικές παραγωγές. Έχει λάβει πολλές διεθνείς διακρίσεις και είναι ένας από τους ελάχιστους μουσικούς που μπορούν να παίξουν πάνω από 14 μουσικά όργανα.

Άλμπουμ

1999 Željko Joksimović – Željko Joksimović [City Records]

2001 Željko Joksimović – Rintam [City Records]

2002 Željko Joksimović – III, album [City Records]

2003 Željko Joksimović – The Best Of (Najbolje pesme) [City Records]

2005 Željko Joksimović – Ima nešto u tom što me nećeš/IV/ [City Records]

2005 Željko Joksimović & Tamee Harrison -I live my life for you (City Records)

2007 Željko Joksimović – The Platinum Collection [City Records]

Live CD + DVD

2008 Željko Joksimović – Beogradska Arena Live [Minacord Records

Singles

2004 Željko Joksimović – Leđa o leđa [City Records]

2004 Željko Joksimović – Lane moje CD+DVD [PGP RTS]

2004 Željko Joksimović – Lane moje/Goodbye (maxi-single) [Warner Music Group]

2005 Željko Joksimović & Tamee Harrison – I live my life for you [Warner Music]

2007 Željko Joksimović – Devojka [Minacord]

2007 Željko Joksimović – Nije do mene [Minacord]

Ντουέτα

2002 Haris Džinović – Šta će meni više od toga

2005 Dino Merlin – Supermen

2005 Tamee Harrison – I Live My Life For You

Soundtracks

2005 “Ivkova slava”, (Željko Joksimović, Jelena Tomašević & Nikola Kojo) [Minacord – City Records]

2009 “Ranjeni Orao” [Minacord – City Records]

Συλλογές

2007 Balkan Ethno Expirience (Music to relax the soul)

2007 “Mediterraneo” [Difference music]

2008 “Inspirations” [Compact Disc Club]

Συνεργασίες

2005 Nava Medina – Τραγούδι: Malah Shomer – Συνθέτης: Zeljko Joksimovic

2006 Hari Mata Hari – Τραγούδι: Lejla – Συνθέτης: Zeljko Joksimovic, Album: Lejla [BiH]

2008 Jelena Tomasevic – Τραγούδι: Oro – Συνθέτης: Zeljko Joksimovic, Album: Oro [PGP -RTS]

Συνεργασίες – Κυκλοφορίες στην Ελλάδα

2008 Ελευθερία Αρβανιτάκη – Το Τέλος μας δες – Συνθέτης: Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς Album: Και τα μάτια κι η καρδιά Universal Music

2008 Μελίνα Ασλανίδου- Πόσο – Συνθέτης: Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς Album: Στο Δρόμο – Best of SONY Music

2008 Nikola Tesla (ορχηστρικό) – Συνθέτης: Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς φωνητικά Jelena Tomasevic Album: “balkan Routes vol.1: Nikola Tesla” Protasis 2008 – balkan Routes vol.1: Nikola Tesla

Πηγή: wikipedia

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Κατερίνα Γκίνη