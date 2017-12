Βιογραφία | Taylor Swift 13/12/2017, 16:25 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift, γεν. στις 13 Δεκεμβρίου 1989) είναι αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός της καντρι-ποπ, κιθαρίστρια και ηθοποιός.

Στις 24 Οκτωβρίου του 2006 η Σουίφτ κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Taylor Swift. Το Νοέμβριο του 2008 ακολούθησε το δεύτερό της άλμπουμ, με τίτλο Fearless. Και τα δύο άλμπουμ ήταν στα τέλη του 2008, στην έκτη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με πωλήσεις 2,1 και 1,5 εκατ. αντίτυπων. Το Fearless πέρασε στην πρώτη θέση στο Billboard 200 για 11 μη συνεχόμενες εβδομάδες. Από το 2000 κανένα άλλο άλμπουμ δεν ήταν για τόσο μεγάλη διάρκεια στην κορυφή. Το περιοδικό Forbes συμπεριέλαβε την Σουίφτ στην 69η θέση στις προσωπικότητες με την πιο μεγάλη επιρροή και με έσοδα 18 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Η Σουίφτ ψηφίστηκε ως καλλιτέχνιδα της χρονιάς από το περιοδικό Billboard Magazine το 2009.

Το 2008, τα άλμπουμ της τραγουδίστριας είχαν πουλήσει τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα κάνοντας την μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Ιανουάριο του 2010 η Nielsen SoundScan συμπεριέλαβε τη Σουίφτ ως την πρώτη καλλιτέχνιδα σε πωλήσεις τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή στην ιστορία της μουσικής, έχοντας πουλήσει 24,3 εκατ. ψηφιακά κομμάτια μέχρι σήμερα.

Το τρίτο άλμπουμ της κυκλοφόρησε στις 26 Οκτωβρίου 2010 με την ονομασία “Speak Now”. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 είχε πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Η Σουίφτ έχει κερδίσει πολλά βραβεία, ανάμεσα στα οποία 4 Γκράμι. Το 2009 το Fearless κέρδισε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς και η Σουίφτ έγινε η νεότερη τραγουδίστρια στην ιστορία των βραβείων που κέρδισε ένα βραβείο της ακαδημίας μουσικής κάντρι (Academy of Country Music Award). Στην 52η απονομή των βραβείων Γκράμι, το 2010, η τραγουδίστρια έγινε η νεότερη καλλιτέχνης που κέρδισε Γκράμι για το άλμπουμ της χρονιάς (Fearless). Επίσης, με το άλμπουμ White Horse κέρδισε άλλα τρία Γκράμι, για το καλύτερο άλμπουμ κάντρι μουσικής, την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία κάντρι και για το καλύτερο τραγούδι της κάντρι. Το 2009 για το τραγούδι You Belong With Me κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο γυναικείο βιντεοκλίπ στα MTV Video Music Awards. Στις 5 Ιανουαρίου 2011 κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Κάντρι Τραγουδίστριας στα People’s Choice Awards.

Στις 22 Οκτωβρίου 2012 κυκλοφόρησε το τέταρτό της άλμπουμ, με τίτλο Red.

Η Swift έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2013, η τελετή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου. Το “We Are Never Ever Getting Back Together” είναι υποψήφιο για Δίσκος της Χρονιάς ενώ το “Safe and Sound”, το soundtrack και η συνεργασία της με τους The Civil Wars, είναι υποψήφιο για την Καλύτερη Country Duo/Group Performance και ως Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα. Κέρδισε επίσης τρία MTV Europe Music Awards το 2012, μεταξύ των οποίων τα τιμητικά βραβεία Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνις και Καλύτερο Live Act. Πήρε επίσης τον τίτλο Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνιδα της Country στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία 2012. Τέλος, τοο Βραβείο Nashville Songwriters Association’s 2012 Songwriter/Artist πήγε στην Swift για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Δισκογραφία:

Album

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (October 22 2012)

EPs

Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection (2007)

Beautiful Eyes (2008)

Πηγή:

el.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου