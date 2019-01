Βιογραφία | Rod Stewart

Είναι ο νεότερος από τα πέντε αδέλφια του. Γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μισή ώρα αφότου ένας γερμανικός πύραυλος V-2 χτύπησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα στο Highgate.

Η οικογένειά του δεν ήταν ούτε πλούσια ούτε φτωχή, αλλά ο Stewart ήταν κακομαθημένος καθώς ήταν ο πιο μικρός. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την παιδική του ηλικία «απίθανα χαρούμενη». Το σχολικό του ιστορικό δεν περιελάμβανε διακρίσεις και αποτύχαινε στις εξετάσεις. Γι’ αυτό πήγε να παρακολουθήσει μαθήματα στο William Grimshaw Secondary Modern School στο Hornsey. Το κύριο του χόμπι ήταν ο μοντελισμός σιδηροδρόμων.

Η οικογένεια Stewart ασχολούταν περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Ο Robert είχε παίξει ερασιτεχνικά σε μια τοπική ομάδα και από τις πρώτες αναμνήσεις του, ήταν οι αφίσες των Σκωτσέζων παικτών George Young και Gordon Smith, που κρεμούσαν τα αδέρφια του στον τοίχο. Ο Rod ήταν ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής από όλη την οικογένεια και υποστήριζε θερμά την Arsenal F.C. Έγινε επίσης αρχηγός της σχολικής ομάδας, των Middlesex Schoolboys και έπαιξε ως centre-half.

Η οικογένειά του θαύμαζε επίσης και τον τραγουδιστή Al Jolson, του οποίου τα τραγούδια έπαιζαν και τραγουδούσαν όλοι μαζί. Ο Stewart έκανε συλλογή από τους δίσκους του Al Jolson, έβλεπε τις ταινίες του, διάβαζε βιβλία για αυτόν και επηρεάστηκε πολύ από τον στυλ του και από τον τρόπο που επικοινωνούσε με το κοινό του στις συναυλίες. Η είσοδός του στο rock and roll ήταν ακούγοντας τη επιτυχία του Little Richard 1956 «The Girl Can’t Help It» το 1956 κα βλέποντας τον Bill Haley & His Comets σε συναυλία. Ο πατέρας του τού αγόρασε μια κιθάρα το 1959. Το πρώτο τραγούδι που έμαθε ήταν το «It Takes a Worried Man to Sing a Worried Song» και ο πρώτος δίσκος που αγόρασε ήταν το «C’mon Everybody» του Eddie Cochran. Το 1960, συμμετείχε σε ένα γκρουπ με φίλους του από το σχολείο, το οποίο ονομαζόταν Kool Kats, κι έπαιζαν τις επιτυχίες των Lonnie Donegan και Chas McDevitt.

Ο Stewart παράτησε το σχολείο στα 15 και δούλεψε κυρίως ως εκτυπωτής μεταξοτυπίας. Ωθούμενος από τον πατέρα του, η φιλοδοξία του ήταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Η αποτελεσματικότητά του στο παιχνίδι ως centre-half, εμποδίστηκε από την «ελαφρά κατασκευή» του (1.80 m αλλά μόλις 57 kg). Μετά από λίγο καιρό, ο Stewart έφυγε από την ομάδα προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα του. Ο Stewart αργότερα είπε : «Είχα την επιδεξιότητα αλλά όχι τον ενθουσιασμό.» Συγκρίνοντας τις πιθανές επιλογές καριέρας, ο Stewart κατέληξε στο συμπέρασμα: «Λοιπόν, η ζωή ενός μουσικού είναι πολύ πιο εύκολη και μπορώ επίσης να μεθύσω και να δημιουργώ μουσική, ενώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά ενώ παίζω ποδόσφαιρο.. Προτιμώ την μουσική… Στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο δύο πράγματα που μπορώ να κάνω: να παίζω ποδόσφαιρο και να τραγουδάω.»

Προσωπική ζωή

Τον Μάιο του 2000, στον Stewart διαγνώσθηκε καρκίνος στον θυρεοειδή και τον ίδιο μήνα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Εκτός από τον φόβο για την υγεία του, η χειρουργική επέμβαση απειλούσε και την διάσημη φωνή του. Από τότε ο Rod Stewart άρχισε να δραστηριοποιείται στο να μαζεύει χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Τhe City of Hope Foundation charity, με σκοπό την εύρεση θεραπειών για όλους τους τύπους καρκίνου, ιδίως αυτών που προσβάλλουν τα παιδιά.

Τον Οκτώβριο του 2005, ο Stewart απέκτησε ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame στο 6801 Hollywood Blvd. (αριθμός αστεριού 2093). Στις 18 και 19 Απριλίου του 2006, ο Stewart ήταν καλεσμένος αλλά και καθηγητής φωνητικής στο American Idol.

Οι σχέσεις του

Ο Stewart είναι γνωστός για τις σχέσεις του με τις γυναίκες (έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά με πέντε από αυτές). Το μεγαλύτερο παιδί γεννήθηκε το 1964 και το τελευταίο πρόκειται να γεννηθεί στις αρχές του 2011! Σχετικά με τα διαζύγιά του, ο Rod Stewart κάποτε είπε: «Αντί να παντρευτώ ξανά, θα βρω μια γυναίκα που δε μου αρέσει και απλά θα της δώσω ένα σπίτι».

2009 έως τώρα

Τον Μάιο του 2009, ο Stewart τραγούδησε το «Maggie May» στον μεγάλο τελικό του American Idol την 8η σεζόν. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2009 κυκλοφόρησε ένα 4-CD, με συλλογή 65 κομματιών, με τίτλο Rod Stewart Sessions 1971-1998 και περιέχει προηγούμενα ακυκλοφόρητα τραγούδια από το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Τον Νοέμβριο του 2009, ο Stewart ηχογράφησε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ITV, το οποίο προβλήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2009. Η μουσική στο πρόγραμμα περιλαμβάνει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ και κάποια παλιά αγαπημένα. Στις 4 Ιανουαρίου 2010, η Rhino records κυκλοφόρησε το «χαμένο» άλμπουμ του Stewart «Once in a Blue Moon», το οποίο είχε αρχικά ηχογραφηθεί το 1992, και περιέχει δέκα διασκευές όπως αυτές των: Rolling Stones «Ruby Tuesday», Dylan «The Groom’s Still Waiting at the Altar» και Stevie Nicks «Stand Back», καθώς και του Tom Waits’ «Tom Traubert’s Blues.» Στις 19 Οκτωβρίου 2010, ο Stewart κυκλοφόρησε άλλη μια έκδοση του δικού του Great American Songbook series με τίτλο «Fly Me to the Moon…The Great American Songbook Volume V» από την J Records.

http://www.youtube.com/watch?v=-aDbLa5G5GE

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Rod Stewart έχει υπάρξει μέλος πολλών γκρουπ, συμπεριλαμβανομένων των:

Jimmy Powell and the Five Dimensions (1963)

The Hoochie Coochie Men (1964–1965)

Soul Agents (1965–1966)

Shotgun Express (1966)

The Jeff Beck Group (1966–1969)

Faces (1969–1975)

Δισκογραφία:

2009

Unplugged…and Seated [CD//DVD]

2009

Classic Rod Stewart [Spectrum]Cover

2008

Definitive Rod Stewart [Deluxe Edition CD//DVD]Cover

2008

Definitive Rod StewartCover

2008

GoldCover

2008

Maggie May & Other StoriesCover

2008

Rod Stewart [Madacy]Cover

2008

Rod Stewart [Collector’s Tin] [f.y.e. Exclusive]Cover

2008

Body WishesCover

2008

Rod Stewart

2008

Absolutely LiveCover

2008

Blondes Have More FunCover

2008

CamouflageCover

2008

HumanCover

2008

Out Of OrderCover

2008

The Definitive Rod Stewart

2007

Foolish BehaviourCover

2007

Best of Rod Stewart and Faces: Legends in Concert [DVD]Cover

2007

Live in LondonCover

2007

Seventies CollectionCover

2007

Never A Dull MomentCover

2007

Live in London [DVD]Cover

2007

Foot Loose & Fancy FreeCover

2006

Still the Same: Great Rock Classics of Our TimeCover

2006

Have You Ever Seen The RainCover

2005

Rod Stewart LiveCover

2005

Thanks for the Memory: The Great American Songbook, Vol. 4Cover

2005

Rhino Hi-Five: Rod StewartCover

2005

ChroniclesCover

2005

Pop Masters: Up Above My HeadCover

2005

GoldCover

2005

Blue MoonCover

2004

Story So Far

2004

Early Years LiveCover

2004

One Night Only: Rod Stewart Live at Royal Albert HallCover

2004

Do Ya Think I’m Sexy [5 Tracks]

2004

Stardust…The Great American Songbook, Volume IIICover

2004

VH1 StorytellersCover

2004

A Night On The TownCover

2004

Do Ya Think I’m Sexy [1 Track]

2004

What A Wonderful WorldCover

2003

As Time Goes By: The Great American Songbook, Vol. 2Cover

2003

Ballad AlbumCover

2003

It Had to Be You: The Great American Songbook [Video/DVD]Cover

2002

Reason to Believe: The Complete Mercury Studio RecordingsCover

2002

It Had to Be You: The Great American SongbookCover

2002

Human [Japan Bonus Track]Cover

2002

Two in One: 1969/1970Cover

2002

Story So Far: The Very Best of Rod StewartCover

2001

Very Best of Rod Stewart [Warner Bros.]Cover

2001

Best of Rod Stewart [WEA International]Cover

2001

LiveCover

2000

Every Beat of My HeartCover

2000

Tonight I’m YoursCover

1999

Classic Rod Stewart: The Universal Masters CollectionCover

1999

20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of Rod StewartCover

1998

Rock AlbumCover

1998

Best of Rod Stewart [Mercury]Cover

1998

Best of Rod Stewart, Vol. 2Cover

1998

When We Were the New BoysCover

1998

Every Picture Tells a StoryCover

1996

If We Fall in Love TonightCover

1996

Handbags & GladragsCover

1995

Spanner in the WorksCover

1993

VintageCover

1991

Vagabond HeartCover

1990

Downtown TrainCover

1989

Storyteller: The Complete AnthologyCover

1983

Greatest HitsCover

1974

SmilerCover

1972

Never a Dull MomentCover

1970

Gasoline AlleyCover

1969

The Rod Stewart AlbumCover

When We Were The New Boys [Expanded Edition

When We Were The New BoysCover

Vagabond Heart [Expanded Edition

Tonight I’m Yours [Expanded Edition

The Very Best Of Rod Stewart

The Complete Great American SongbookCover

The Best of Rod Stewart 20th Century Masters The Millennium CollCover

Rod Stewart / Every Beat Of My Heart [Expanded Edition

Out Of Order [Expanded Edition

If We Fall In Love TonightCover

I’ve Got A Crush On You

Human [Expanded Edition

Foolish Behaviour [Expanded Edition

Camouflage [Expanded Edition

Body Wishes [Expanded Edition

Absolutely Live [Expanded Edition

A Spanner In The Works [Expanded Edition

Unplugged… and Seated

Best of Rod Stewart [Encore]Cover

Vagabond Heart [Bonus Track]Cover

Πηγή: en.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου