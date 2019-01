Βιογραφία | Pat Benatar

Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τέσσερις φορές βραβευμένη με Γκράμι. Είναι μια μέτζο-σοπράνο. Είχε σημαντική εμπορική επιτυχία, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Patricia Mae Andrzejewski γεννήθηκε στο Greenpoint, του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας της, Andrew, ήταν από τη Πολωνία, και η μητέρα της, Mildred, από την Ιρλανδία ήταν αισθητικός.

Η Patti (όπως ήταν γνωστή) άρχισε να ενδιαφέρεται για το θέατρο και ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής, τραγουδώντας το πρώτο της σόλο σε ηλικία οκτώ ετών, στο Δημοτικό Σχολείο ακόμα, ένα τραγούδι που ονομάζεται «It Must Be Spring».

Στο Λύκειο (1967-1971), η Benatar συμμετείχε στο μουσικό θέατρο, παίζοντας τη Βασίλισσα Γκουίνεβιρ στη σχολική παραγωγή του Κάμελοτ, τραγουδώντας στην ετήσια τελετή φωτισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου, και ερμηνεύοντας ένα σόλο «The Christmas Song».

Αργότερα, η Benatar εγκατέλειψε τη ροκ μουσική σκηνή στο κοντινό Μανχάταν. Η μουσική της εκπαίδευση έγινε αυστηρά κλασική και θεατρική.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της, εκπλήσσει οικογένεια, φίλους και δασκάλους αποφασίζοντας πως η κλασική καριέρα δεν ήταν γι ‘αυτήν και έτσι επεδίωξε να ακολουθήσε μαθήματα υγείας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Stony Brook. Όταν έγινε 19 ετών, μετά από ένα χρόνο στο Stony Brook, εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να παντρευτεί τον Dennis Benatar.

Το 1973, η Benatar εγκατέλειψε την δουλειά της ως ταμίας τράπεζας για να ακολουθήσει καριέρα στο τραγούδι, εμπνευσμένη από μια συναυλία που παρακολούθησε της Liza Minnelli στο Ρίτσμοντ. Στη συνέχεια, άρχισε να εργάζεται ως τραγουδίστρια- σερβιτόρα σε ένα νυχτερινό κέντρο που ονομαζόταν The Roaring Twenties. Σχημάτισε μια μικρή μπάντα, η οποία τράβηξε τα βλέμματα , ενώ ο μπασίστας της μπάντας Roger Capps, παρέμεινε μαζί της και αργότερα ως ο αρχικός μπασίστας για το γκρουπ της Pat Benatar Band.

Κατά τη περίοδο αυτή η Benatar κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τη δισκογραφική Chrysalis Records, «Gig Day» (1974), σε σύνθεση και παραγωγή του Phil Coxon και κυκλοφόρησε τοπικά στο Ρίτσμοντ. Μεγάλη επιτυχία έκανε το 1975 με την μουσική παράσταση Catch a Rising Star στη Νέα Υόρκη. Ερμηνεύοντας το τραγούδι της Judy Garland με τίτλο «Rock-a-Bye Your Baby With a Dixie Melody» κέρδισε μια πρόσκληση συνεργασίας με τον Rick Newman, ο οποίος θα γινόταν αργότερα και ο μάνατζέρ της.

Το ζευγάρι επέστρεψε πίσω στη Νέα Υόρκη μετά την απαλλαγή του Dennis από το στρατό, και έτσι η Benatar πήρε την θέση ως τακτικό μέλος στο Catch A Rising Star για σχεδόν τρία χρόνια, μέχρι την υπογραφή της πρώτης υπογραφής δισκογραφικού συμβολαίου. Τελικά χωρίζει με τον Dennis Benatar το 1979. Λίγο αργότερα έλαβε μέρος στο φουτουριστικό ροκ μιούζικαλ του Harry Chapin, με τίτλο The Zinger. Η παράσταση, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στις 19 Μαρτίου 1976, στο Ίδρυμα Τεχνών του θεάματος, στο Long Island, έπαιξε για έναν μήνα και συμμετείχαν επίσης ο Beverly D’Angelo και η Christine Lahti.

Το Halloween του 1977 αποδείχθηκε κομβική νύχτα για την αρχή της διαμόρφωσης της περσόνας της Benatar.

Μεταξύ των εμφανίσεών της στο Catch a Rising Star και την καταγραφή εμπορικών jingles για την Pepsi Cola, τραγουδούσε σε διάφορα κλαμπ της Νέας Υόρκης από τις 29 Μαρτίου μέχρι και τη 1 Απριλίου του 1978, όπου η απόδοσή της εντυπωσίασε πολλούς εκπροσώπους δισκογραφικών εταιρειών.

Συνεργάστηκε τελικά με την δισκογραφική Chrysalis Records, με συν-ιδρυτή τον Terry Ellis, με την οποία ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο In the Heat of the Night τον Ιούνιο και Ιούλη του 1979.

Κέρδισε τέσσερα συνεχόμενα βραβεία Grammy «Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Ροκ 1980 – 1983» για το δεύτερο LP της, με τίτλο Crimes of Passion, και τα τραγούδια «Fire and Ice», «Shadows of the Night», και «Love Is a Battlefield», σε σύνθεση της Holly Knight και του Mike Chapman.

Από τις δέκα Grammy Award τελετές στη δεκαετία του 1980, η Benatar ήταν υποψήφια για «Καλύτερη γυναικεία ροκ ερμηνεία” οκτώ φορές, μεταξύ άλλων για το «Invincible» το 1984 (που γράφτηκε από τη Holly Knight και τον Simon Climie), το «Sex as a Weapon»το 1986, το «All Fired Up»το 1988 και το «Let’s Stay Together» το 1989.

Παντρεύτηκε τον κιθαρίστα και παραγωγό Neil Giraldo στις 20 Φεβρουαρίου 1982 στη Χαβάη και έχουν μαζί δύο κόρες.

Η Benatar κέρδισε επίσης το βραβείο Grammy στις υποψηφιότητες του 1984 για την «Καλύτερη λαϊκή γυναικεία απόδοση», με το «We Belong» και το 1986 για την «Καλύτερη ροκ ερμηνεία” ως μέλος των Ενωμένων Καλλιτεχνών κατά του Απαρτχάιντ κυκλοφορώντας το single «Sun City».

Η Benatar είναι επίσης η νικήτρια τριών αμερικανικών βραβείων μουσικής: «Αγαπημένη Γυναίκα Ποπ / Ροκ τραγουδίστρια του 1981 και 1983 και «Αγαπημένη Γυναίκα Pop / Rock Καλλιτέχνιδα” το 1985.

Η Pat Benatar στη συνέχεια κέρδισε μια θέση στο Music Hall of Fame του στις 30 Οκτωβρίου 2008.

Δισκογραφία:

