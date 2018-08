Βιογραφία | Πασχάλης Αρβανιτίδης 24/08/2018, 12:21 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1946 στο Δοξάτο του νομού Δράμας.

Ο πατέρας του, Γιάννης ήταν από την Ανατολική Θράκη (Μάλγαρα – Καρατζάχαλι) και η μητέρα του, Βασιλική, Μακεδόνισσα, από τον Άγ. Γεώργιο Γρεβενών.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 η πολύτεκνη οικογένειά του (4 αγόρια και 1 κορίτσι) εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Η παγκόσμια μουσική επανάσταση των Beatles και Rolling Stones βρήκε τον Πασχάλη στην εφηβεία και δεν τον άφησε ανεπηρέαστο. Στα δεκαέξι του χρόνια δημιούργησε το πρώτο του συγκρότημα, τους Drugstoremen, μετά τους Brahms και στα δεκαοκτώ του τους Olympians. Tραγουδιστής και μπασίστας του θρυλικού πλέον αυτού συγκροτήματος, έγραψε το τραγούδι «Ο ΤΡΟΠΟΣ» (μουσική και στίχους), το οποίο έφερε την επανάσταση στην μοντέρνα ελληνική μουσική. Για πρώτη φορά τραγουδήθηκαν ελληνικοί στίχοι σε ποπ τραγούδι, χωρίς αυτό να ακούγεται αστείο. Η απλότητα και η ανεπιτήδευτη ερμηνεία του Πασχάλη, έβαλε τις βάσεις για την εξέλιξη των ελληνικών στίχων στην ποπ και αργότερα στην Rock μουσική.

Συνθέτης και στιχουργός πολλών επιτυχιών των Olympians, ο Πασχάλης ξεδίπλωσε από πολύ νωρίς το ταλέντο του, που αναγνωρίσθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 1966 στην «Χρυση Βραδια» στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, όπου 60.000 θεατές, αποθέωσαν και έδωσαν το Α’ Βραβείο στους Θεσσαλονικείς Olympians και τον Πασχάλη.

Το 1967-68 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Αεροπορία στην, Λάρισα, ενώ παράλληλα συνέχιζε την πορεία του με το συγκρότημά του ως το 1971, που διέλυσε οριστικά.

Το 1969 έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Μίλησε λίγο» σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους Νίκου Ελληναίου. Το 1971 με τη διάλυση των «Olympians» επιχείρησε να εγκαταλείψει τη μουσική και να ασχοληθεί με τη βιοτεχνία πλαστικών ειδών.

Το χειμώνα του 1972 μετά από παρότρυνση της δισκογραφικής του εταιρίας, πήρε την μεγάλη απόφαση και κατέβηκε στην Αθήνα για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σαν σόλο τραγουδιστής. Η επιτυχία ήρθε αμέσως. «Τρέξε μεσ’ στην συντροφιά μας να μπεις», «Jesus Christo», «Ουρανέ που περνάς», «Το τραγούδι μου» και πολλές άλλες χρυσές επιτυχίες που έκαναν τον Πασχάλη, Super Star, το ίνδαλμα της νεολαίας της δεκαετίας του ’70, που οι εμφανίσεις του απαιτούσαν την παρουσία της αστυνομίας, αφού οι αναρίθμητες θαυμάστριές του πάθαιναν, κυριολεκτικά, στην θέα του, υστερία.

Το 1975 μετά από πρόσκληση του παραγωγού και συνθέτη Λέο Λέανδρου ―πατέρα της Βίκυ Λέανδρος― πήγε στην Γερμανία και ηχογράφησε τέσσερις δίσκους 45 στροφών στα γερμανικά. Τα τραγούδια «Oh Maria», και «Weine nicht mama» κατάφεραν να μπουν μέσα στα δέκα πρώτα του γερμανικού hit parade. Παρόλη την επιτυχία που σημείωσε εκεί ο Πασχάλης, την ίδια χρονιά, επέστρεψε στην Ελλάδα για να παντρευτεί την αγαπημένη του Αλίκη, ύστερα από δεσμό 8 ετών. Την επόμενη χρονιά, γεννήθηκε η κόρη του Ζίνα, που αργότερα, το 1992, την γνώρισε δίπλα του το πανελλήνιο, στην μεγάλη επιτυχία «Οι καταπληκτικοί» των Αλέξη Παπαδημητρίου και Εύης Δρούτσα.

Το 1977 σταθμός στην καριέρα του, η Eurovision, όπου μαζί με τους Ρόμπερτ Ουΐλλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ».

Η επιτυχημένη πορεία του Πασχάλη συνεχίσθηκε με πάμπολλες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, Αγγλία και Κύπρο και με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, «Δειλινά», «Νεράιδα», «Φαντασία», «Στορκ». Συνέπραξε και συνεργάσθηκε σε προγράμματα με τους σημαντικότερους έλληνες τραγουδιστές, όπως τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Στράτο Διονυσίου, τον Τόλη Βοσκόπουλο, την Μαρινέλλα, τον Γιάννη Πάριο, τον Γιώργο Νταλάρα, την Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Σταμάτη Κόκκοτα, την Βίκυ Μοσχολιού, τον Αντώνη Καλογιάννη, την Μαίρη Λίντα, αλλά και με όλους σχεδόν τους μοντέρνους τραγουδιστές από τις δεκαετίες ’70, ’80 και ’90.

Το 1981 γεννήθηκε το δεύτερο παιδί του, ο γιος του Γιάννης.

Μετά από μια περίοδο προβληματισμού, που είχε να κάνει με τις μουσικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ο Πασχάλης πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τα λαϊκά νυχτερινά κέντρα της παραλιακής λεωφόρου και να παρουσιάσει την δική του μουσική πρόταση στο Dancing Club «On the Rocks» στην Βάρκιζα, όπου για μια ολόκληρη δεκαετία (1986-1996) άφησε εποχή. Παράλληλα, κυκλοφόρησε τον δίσκο «9 Τρόποι Αγάπης», που περιελάμβανε τραγούδια όπως το «Μπαράκι», «Παραδώσου λοιπόν», «Κατερίνα-Κατερινάκι» και άλλα, που έγινε χρυσός και πλατινένιος με πωλήσεις πάνω από 150.000 δίσκους.

Το 1989 κυκλοφόρησε σε τριπλό δίσκο η ζωντανή ηχογράφηση του προγράμματος του club με τίτλο «Party on the Rocks», που έγινε κι αυτός χρυσός και πλατινένιος, ξεπερνώντας τις 200.000 πωλήσεις.

Η νέα χιλιετία βρήκε τον Πασχάλη να συνεργάζεται με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και παράλληλα να κυκλοφορεί το CD «Diamonds», δοκιμάζοντας πιο κλασσικούς μουσικούς δρόμους.

Μεγάλη στιγμή για τον ίδιο, η συναυλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το 2001, όπου τον καταχειροκρότησαν οι συμπατριώτες του, αναγνωρίζοντας την 35χρονη επιτυχημένη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι. Η συναυλία αυτή, μεταδόθηκε και από την κρατική τηλεόραση, ηχογραφήθηκε δε, και κυκλοφόρησε σε διπλό CD με τίτλο «Διαχρονικά και αγαπημένα».

Στην δεκαετία αυτή, ο Πασχάλης άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορες μουσικές σκηνές και συναυλίες, παρουσιάζοντας «το Μουσικό του Άλμπουμ> όπου «ξεφυλλίζει» όλη του την καριέρα και που άρεσε ιδιαίτερα.

Το 2002 συνεργάσθηκε με τον Στέφανο Κορκολή γράφοντας στίχους στο ομώνυμο τραγούδι των τίτλων της πολύ επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Είσαι το ταίρι μου». Η συνεργασία τους συνεχίστηκε στο CD «Καιρός ν’ αλλάξω» (μουσική Στέφανος Κορκολής, στίχοι Πασχάλης Αρβανιτίδης).

Το 2006 ο Πασχάλης συνεργάσθηκε με το hip-hop συγκρότημα «Going Through», που διασκεύασαν την γνωστή επιτυχία των Olympians και του Πασχάλη «Το Σχολείο». Η νέα άποψη του τραγουδιού, ξανατραγουδισμένη από τον Πασχάλη κατέκτησε μικρούς και μεγάλους. Αναγνωρίσθηκε ως η πιο επιτυχημένη διασκευή ποπ τραγουδιού και βραβεύθηκε από τα «Βραβεία MAD». Κυκλοφόρησε σε διπλό CD μαζί με άλλες 40 μεγάλες επιτυχίες με τίτλο «40 ΧΡΟΝΙΑ OLYMPIANS ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΗΣ».

Το 2008 κυκλοφόρησε μια πρωτοποριακή δισκογραφική δουλειά, που ηχογραφήθηκε στο Μιλάνο με παραγωγό τον Νίκο Παπαθανασίου, το «Πειρατής ή Θεός» σε μουσική Depiscopo-Capuano και στίχους Χάρη Καφετζόπουλου.

Το 2009 μέσω του διαδικτύου διέθεσε δωρεάν στο κοινό του το CD single «Σε παρακαλάω» σε μουσική Κωνσταντίνου Παντζή και στίχους της Ναταλίας Γερμανού, μαζί με ένα remake της επιτυχίας του από το 1989 «Μη με μαρτυρήσεις» σε στίχους δικούς του και μουσική Στ. Βλαβιανού, με παραγωγό τον Κωνσταντίνο Παντζή.

Το καλοκαίρι του 2010, για πρώτη φορά ο Πασχάλης κατέγραψε τις εμπειρίες του από όλη την πορεία του στον μουσικό χώρο, σε ένα βιβλίο με τίτλο «Το εγχειρίδιο του καλού τραγουδιστή».

L.P. (Long Play 33’’ στροφών)

«Παρέλασις» (Compilation) (1966)

Olympians – «Τo κορίτσι του Μάη» (1969)

Πασχάλης – «Η συντροφιά μας» (1972)

«Φίλοι και αδελφοί» (1973)

«Το τραγούδι μου» (1974)

«Olympians – Οι μεγαλύτερες επιτυχίες» (Χρυσός 50.000, Πλατινένιος 200.000) (1974)

«Γλυκειά ζωή» (1976)

«Μάθημα Σολφέζ» (1977)

«Αν μια μέρα σε χάσω» (1978)

«Τα ωραιότερά μου τραγούδια» (1978)

«Μ’ ένα χαμόγελο» (1979)

«Πασχάλης – Πορτραίτο» (1980)

«Στη ντισκοτέκ» (compilation) (1980)

«Αχ και να μπορούσα» (1981)

«Πασχάλης ’72-’82» (1982)

«Εγώ ζωγράφισα τη γη» (1983)

«Ερωτικές στιγμές» (1984)

«9 Τρόποι αγάπης» (Χρυσός 50.000, Πλατινένιος 100.000) (1987)

«Στιγμές» (1989)

«Party on the Rocks» (3 L.P’s) (Χρυσό 50.000, Πλατινένιο 150.000) (1989)

«25 Χρόνια Πασχάλης» (1990)

«Ερωτικά μηνύματα» (Χρυσός 30.000) (1990)

«Παντού φωτογραφίες σου» (Χρυσός 30.000) (1991)

«Τι έρωτας κι αυτός» (1993)

«Γλυκειά ζωή» – 14 μεγάλες επιτυχίες (1993)

«Sato Άρης» (compilation) (1993)

Olympians & Πασχάλης – «Χρυσές επιτυχίες» (2 CDs) (1994)

«Πες το πάλι αγάπη μου» (1995)

«Κρατάω την καρδιά σου» (1996)

«Τα ερωτικά» (1996)

«1973-1989 Τα καλύτερά μου χρόνια» (1997)

«Diamonds» (1999)

Οlympians – Πασχάλης «Philips Masters 1966-1989» (5 CDs) (20000

Ο Πασχάλης με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων Live «Διαχρονικά κι αγαπημένα» (2 CDs) (2001)

«Καιρός ν’ αλλάξω» (2003)

«40 χρόνια Olympians και Πασχάλης» 1966-2006 (2 CDs) (2006)

Συμμετοχές σε LPs

«Λουκιανού νεκρικοί διάλογοι» (Μ. Πλέσσας, Κ.Βίρβος) (1974)

«Μάθημα Σολφέζ» (Γ. Χατζηνάσιου) (1977)

«Καλά Χριστούγεννα» (Κάλαντα Κ. Κλαββά) (1980)

«Για τα παιδιά» (UNICEF – Α. Παπαδημητρίου – Φ. Νικολάου Με τη συμμετοχή 26 μεγάλων τραγουδιστών) (1985)

«Η μοναξιά του σχοινοβάτη» – (Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας – Χρυσός 30.000) (1992)

«Λυκαυγές» – Ζίνα Αρβανιτίδη – «Γλυκειά μου πατρίδα» (1996)

«Vendetta» – «Το τραγούδι μου» (Goin Through – Χρυσός) (2005)

Ξένη δισκογραφία (1975-1977)

Δυτική Γερμανία

Oh Maria – Dir kann ich treu sein (1975)

Meine Τür wird offenstehn (1976)

Weine nicht Mama – Mine konda mu (1976)

Ich hab dich, du hast mich – Eine ganz neue Liebe (1976)

Mathema Solfege – I love I love I love you (Pascalis, Mariana, Robert & Bessy) (1977)

Freude der Νacht (Pascalis, Mariana, Robert & Bessy) (1977)

Μusic Lesson (Pascalis, Mariana, Robert & Bessy) (1977)

Singles 45΄΄ Στροφών

Olympians

Ο Τρόπος – Συμπόσιο (1966)

Συγνώμη – One More Time «Shake» (1966)

Το Σχολείο – Go Man Go (1966)

O Αλέξης – Ιστορία (1967)

Η Ανάμνησις – Σε σκέπτομαι (1967)

Σιγά-Σιγά – Ελπίδες (1967)

Πάντα σ’ αγαπώ – Hopeless Endless Way (1967)

Μείνε κοντά μου – Για ποιαν αιτία (1968)

Το κορίτσι του Μάη – Περνούν τα χρόνια (1969)

Λόλα – Ψεύτικη αλήθεια (1970)

Μεγάλος Δρόμος – Γύρισε πίσω (1970)

Ω Θεέ – Φίλε μου φίλε (1971)

Περήφανοι όλοι – Ιδέα (1971)

Πασχάλης

Μίλησε Λίγο – Τώρα μη φύγεις (1969)

Mamy Blue – Ευχές για σας (1971)

Η συντροφιά μας – Κάποτε θα ‘ρθεί μια μέρα (1972)

Πατέρας και γυιός – Ωσανά (1973)

Σουζάν Σουζάν – Για το Θεό (1974)

Να, να, να – Το τραγούδι μου (1974)

Φίλοι και αδερφοί – Bye bye love (1974)

Ω Μαρία – Μείνε κοντά μου (Jesus Christo) (1974)

Μαθαίνω να ζω τον κόσμο – Το πατάρι (1975)

Ουρανέ που περνάς – Θα πάω να ζήσω μόνος (1975)

Γλυκειά ζωή – Πότε θα ‘ρθείς (1976)

Μάθημα Σολφέζ – I love, I love, I love you (1977)

Πώς – Άκου φίλε (1977)

Το συμβόλαιο – Πού πας να φύγεις (1990)

Μια σταγόνα ουρανό (Cypros) (1993)

Μη σταματάς – Έντυσα τη νύχτα με φιλιά (1995)

Είσαι το ταίρι μου – Ψυχή της καρδιάς μου (2002)

Σχολείο 2006 (Goin’ Through) (2006)

Πειρατής ή Θεός (2007)

Σε παρακαλάω – Μη με μαρτυρήσεις (2008)

