Βιογραφία | Miley Cyrus 23/11/2017, 15:15 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus), γεννημένη ως Ντέστινυ Χόουπ Σάιρους (Destiny Hope Cyrus) το 1992 είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Είναι κόρη του τραγουδιστή Μπίλι Ρέι Σάιρους (Billy Ray Cyrus) και είναι γνωστή στο κοινό για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Χάνα Μοντάνα του Disney Channel όπου υποδυόταν την Miley Stewart / Hannah Montana.

Η Μάιλι υπέγραψε συμβόλαιο με την Hollywood Records το 2007, για να γυρίσει την ταινία Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, η ταινία είχε σκοπό την προώθηση των τραγουδιών της. Πούλησε 3 εκ. αντίτυπα στις ΗΠΑ, και βραβεύτηκε στα Billboard Hot 100 ως μία από τις 10 καλύτερες τραγουδίστριες με το τραγούδι “See You Again”. Την ίδια χρονιά, η περιοδεία της με τίτλο Best of Both Worlds Tour εμφανίστηκε στην ταινία της με τίτλο Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert.

Το δεύτερο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2008, είχε τίτλο Breakout και έγινε πλατινένιο. Το άλμπουμ πιστοποιήθηκε από την Recording Industry Association of America (RIAA) για τις συνολικές του πωλήσεις που ξεπερνούσαν τα 1 εκ. αντίτυπα. Πιο πετυχημένο τραγούδι χαρακτηρίστηκε το “7 Things”. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε η ταινία κινουμένων σχεδίων Bolt, όπου χρησιμοποιήθηκε η φωνή της στον ρόλο της Penny.

Έλαβε υποψηφιότητα για το Golden Globe Award for Best Original Song για την παρουσίαση της στο τραγούδι, “I Thought I Lost You”. Το 2009, η Μάιλι πρωταγωνίστησε στην ταινία Χάνα Μοντάνα: Η ταινία (Hannah Montana: The Movie), τα τραγούδια που ακούστηκαν στην ταινία ήταν κυρίως από την σειρά Χάνα Μοντάνα, καθώς και από το single της “The Climb”.

Το 2009 η Μάιλι με το άλμπουμ της The Time of Our Lives, κατέλαβε την δεύτερη θέση στα Billboard Hot 100, το τραγούδι της με τίτλο “Party in the U.S.A.” έγινε το πιο πολυζήτητο από τα single στην μουσική αγορά.

Το 2010 η Μάιλι κυκλοφόρησε την νέα της ταινία με τίτλο, The Last Song (Το Τελευταίο Τραγούδι) όπως επίσης και το τρίτο της άλμπουμ με τίτλο, “Can’t Be Tamed”. Το τελευταίο έργο της ήταν το πιο προσεγμένο όσο αφορά τα στοιχεία χορογραφίας.

Τα επόμενα δύο χρόνια, επικεντρώθηκε κυρίως στην καριέρα της ως Μάιλι με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Το 2013, η Miley κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της με τίτλο, Bangerz, μέσω της RCA Records.

Τα Singles “We Can’t Stop” , “Wrecking Ball” και “Adore You” , προωθήθηκαν με μουσικά βίντεο, και το πρώτο παρουσιάστηκε και ζωντανά στα 2013 MTV Video Music Awards.

https://www.youtube.com/watch?v=LrUvu1mlWco https://www.youtube.com/watch?v=W1tzURKYFNs

Η Μάιλι έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες που προέρχονται από την Disney. Η Μάιλι κατέλαβε τη δέκατη θέση στο περιοδικό Forbes, το 2010, με τις 100 πιο δυναμικές διασημότητες. Το 2011 η Μάιλι κέρδισε μια θέση στο Βιβλίο ρεκόρ γκίνες ως η “έφηβη με τις περισσότερες εμφανίσεις στα charts” και βρέθηκε στην 29η θέση στα Billboard Hot 100 στις 7 Νοεμβρίου 2009, με το τραγούδι “Party in the U.S.A.”. Έχει 17 τραγούδια στα καλύτερα δέκα τραγούδια των Billboard Hot 100 και είχε τέσσερα πιστοποιημένα πλατινένια άλμπουμ από την RIAA από την ηλικία των 18. Η Μάιλι έγινε η πρώτη γυναίκα που είναι γεννημένη την δεκαετία του 90 και κατάφερε με το single Wrecking Ball να φθάσει #1 στο Billboard Hot 100.Επίσης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 πρόσωπα του περιοδικού Time που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.

Ζωή και καριέρα

Η Ζωή και η καριέρα της ξεκινά (1992-2005)

Η Ντέστινυ Χόπ Σάιρους γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1992, στην πόλη Νάσβιλ του Τενεσί, γονείς της ήταν η Letitia Jean “Tish” και ο τραγουδιστής Μπίλι Ρέι Σάιρους. Το όνομά της προήλθε από τους γονείς της που ήταν πεπεισμένοι ότι θα έκανε σπουδαία πράγματα, επειδή συχνά χαμογελούσε σαν βρέφος της έδωσαν το προσωνύμιο “Smiley”, αργότερα το μίκρυναν σε “Miley”.Η Μάιλι έπασχε από ήπια καρδιακή πάθηση που της προκαλούσε συχνές ταχυκαρδίες, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή της. Με βάση τις συμβουλές της δισκογραφικής εταιρείας του πατέρα της, οι γονείς της παντρεύτηκαν κρυφά ένα μήνα μετά την γέννηση της Μάιλι στις 28 Δεκεμβρίου του 1992. Η Tish είχε δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις της τον Trace και την Brandi. ο Μπίλι Ρέι αναγνώρισε τον Trace και την Brandi όταν ήταν ακόμη μικροί. Έχει έναν ετεροθαλή αδελφό, τον Christopher Cody, γιος του Μπίλι Ρέι από μια σύντομη σχέση, που γεννήθηκε την ίδια χρονιά με τη Μάιλι. Ο ίδιος μεγάλωσε με τη μητέρα του στη Νότια Καρολίνα. Η Tish και ο Μπίλι Ρέι έχουν ακόμη δύο παιδιά, τον Braison και την Noah. Νονά της Μάιλι είναι η ηθοποιός Ντόλλυ Πάρτον. Η Μάιλι ήταν πολύ κοντά στον παππού της τον Ρόναλντ Ρέι Σάιρους, ο οποίος ήταν πολιτικός της δημοκρατίας των ΗΠΑ.Η Μάιλι έχει κάνει πολλές θυσίες μετά τον θάνατο του παππού της, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του μεσαίου ονόματός της σε “Ρέι”. Σύμφωνα με τον πατέρα της Μάιλι, πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι άλλαξε το επίθετο της σε “Ρέι” λόγο του Μπίλι Ρέι, αλλά ή αλήθεια είναι ότι το έκανε για τον παππού της με τον οποίο ήταν πολύ συνδεδεμένη.

Η Μάιλι μεγάλωσε σε μια φάρμα 500 στρεμμάτων στο Φράνκλιν του Τενεσί, ένα προάστιο του Νάσβιλ, όπου τελείωσε και το δημοτικό σχολείο. Μεγάλωσε χριστιανικά και βαφτίστηκε στην εκκλησία πριν από τη μετάβασή της στο Χόλιγουντ το 2005.Πήγαινε στην εκκλησία συχνά ενώ καθώς μεγάλωνε φορούσε και ένα δαχτυλίδι αγνότητας. Αρκετά από τα αδέρφια της Μάιλι εισήχθησαν στη βιομηχανία της τέχνης: ο Trace έγινε τραγουδιστής και κιθαρίστας στη μπάντα Metro Station, η Noah έγινε ηθοποιός και η Brandi έγινε κιθαρίστας, συμμετέχοντας στο συγκρότημα Frank + Derol. Το 2001, όταν η Μάιλι ήταν οκτώ ετών, μετακόμισε με την οικογένεια της στο Τορόντο του Καναδά ενώ ο πατέρας της γυρνούσε την τηλεοπτική σειρά Doc. Η Μάιλι βλέποντας την ταινία του πατέρα της αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Το 2001, ο Μπίλι Ρέι την πήγε να δει το Mirvish production του Mamma Mia! στο Royal Alexandra Theatre, τότε η Μάιλι τον άρπαξε από το χέρι και του είπε, “Αυτό είναι αυτό που θέλω μπαμπά. Θέλω να γίνω ηθοποιός”. Ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα μουσικής και υποκριτικής στο Armstrong Acting Studio του Τορόντο. Ο πρώτος της ρόλος ήταν ένα κορίτσι που ονομαζόταν Kylie στη σειρά Doc.

Το 2003, η Μάιλι πήρε τον φωνητικό ρόλο της μικρής Ruthie στην ταινία Big Fish. (ελλ. : Big Fish: Απίθανες Ιστορίες) .Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έκανε οντισιόν στον Taylor Lautner για την ταινία The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D χάνοντας όμως τον ρόλο, η Μάιλι αντί αυτού πήρε το ρόλο στην σειρά Χάνα Μοντάνα.

Διάσημη ως Χάνα Μοντάνα (2006-2011)

Σε ηλικία 11 χρονών, η Μάιλι γίνεται γνωστή από τον ρόλο της ως Χάνα Μοντάνα, μια σειρά της Disnay για ένα κορίτσι που ζει κρυφά μια διπλή ζωή, ως μαθήτρια και ποπ σταρ. Η Μάιλι αρχικά έστειλε αίτηση για να πάρει το ρόλο της “Chloe Stewart”, αλλά έλαβε απάντηση πως πρέπει να δώσει οντισιόν για να τον πάρει. Μετά από την απάντηση που έλαβε, η Μάιλι πήγε στο hollywood για να δώσει οντισιόν για την σειρά, η απάντηση που πήρε όμως η Μάιλι ήταν ότι είναι πολύ μικρή για να πάρει αυτό το ρόλο. Ωστόσο, οι παραγωγοί της σειράς την κάλεσαν για να δώσει περαιτέρω ακροάσεις λόγο κυρίως της επιμονής της και των φωνητικών δυνατοτήτων της. Τα επόμενα χρόνια, η Μάιλι πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο, μετονομάστηκε σε “Miley Stewart” μετά τον εαυτό της. Η Χάνα Μοντάνα έκανε πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου 2006, και έγινε η σειρά με την μεγαλύτερη τηλεθέαση του Disney Channel, και γρήγορα κατατάχτηκε στις πιο υψηλά βαθμολογούμενες σειρές, ανεβάζοντας την φήμη και τον πλούτο της Μάιλι, μετατρέποντας την σε είδωλο για τους έφηβους. Το περιοδικό Time σε μια αναφορά που έκανε προς το πρόσωπο της Μάιλι ανάφερε πως η επιτυχία της οφείλετε εν μέρη στο έμφυτο ταλέντο της, καθώς επίσης και στην ικανότητα της Disney να εκμεταλλευτεί, κατάλληλα στην αγορά, το ταλέντο της Μάιλι ως Χάνα Μοντάνα. Η Μάιλι έγινε τελικά ο πρώτος καλλιτέχνης που ασχολήθηκε με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα καταναλωτικά προϊόντα, και την μουσική μέσα στην Disney.

Όταν η καριέρα της Μάιλι έφτασε στα ύψη, η Tish Cyrus πήρε αρκετές κρίσιμες αποφάσεις όσο αφορά την εκπροσώπηση της κόρης της. Υπόγραψε συμβόλαιο με τον Mitchell Gossett, διευθυντή του τμήματος της νεολαίας “Cunningham Escott Slevin Doherty”. Ο οποίος πιστώνεται την ανακάλυψή της μετά την οντισιόν που της έκανε για το ρόλο της Χάνα Μοντάνα. Μετά από σύσταση της νονάς της Μάιλι, τραγουδίστριας της country Ντόλλυ Πάρτον, η Tish υπέγραψε με τον Jason Morey της Ομάδας Διαχείρισης Morey για την μουσική της καριέρα. Ο Franke Swertlow της The Hollywood Reporter χαρακτήρισε την συμβουλή της Πάρτον ως την καλύτερη απόφαση της Tish για να αυξήσει την φήμη της κόρης της. Η Tish επίσης προσέλαβε τον άντρα της Μπίλι Ρέι για την διαχείριση των οικονομικών της κόρης τους. Επίσης συνέχισε την προώθηση της καριέρας της κόρης της. Για την εκπαίδευσή της, η Μάιλι γράφτηκε στο σχολείο Youth Charter Schools και εκπαιδεύτηκε με ιδιωτικό δάσκαλο κατά την διάρκεια της σειράς.

Το εναρκτήριο τραγούδι της σειράς Χάνα Μοντάνα, “The Best of Both Worlds”, κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου του 2006. Το κομμάτι πιστώνεται στη “Χάνα Μοντάνα”, ενώ ερμηνευτής του ήταν η Μάιλι Σάιρους. Υπάρχουν και άλλα τραγούδια που πιστώνονται στην “Χάνα Μοντάνα”, λόγο του ότι η Μάιλι παρουσιαζόταν συνήθως ντυμένη ως “Χάνα Μοντάνα” κατά την εκτέλεση των τραγουδιών. Το τραγούδι “The Best of Both Worlds” έγινε το πρώτο τραγούδι της Μάιλι που βρέθηκε στην θέση 92 για τα Billboard Hot 100. Το τραγούδι είχε μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία, όπου βρισκόταν στις θέσεις 43 και 17 αντίστοιχα. Ντυμένη ως Χάνα Μοντάνα η Μάιλι άνοιξε την ταινία The Cheetah Girls είκοσι μέρες μετά το The Party’s Just Begun Tour, που ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2006. Στις 24 Οκτωβρίου, η Walt Disney Records έκδωσε το πρώτο άλμπουμ της Χάνα Μοντάνα. Από τα εννέα κομμάτια του άλμπουμ που τραγούδησε η Μάιλι, τα οκτώ πιστώθηκαν στην Χάνα Μοντάνα και ένα στην Μάιλι, ένα ντουέτο με τον πατέρα της με τίτλο “I Learned from You”. Η πρώτη έκδοση της Μάιλι υπό το όνομά της ήταν μια διασκευή του James Baskett’s “Zip-a-Dee-Doo-Dah”, όπου εκδόθηκε στις 4 Απριλίου του 2006, στην Τέταρτη έκδοση της DisneyMania. Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο νούμερο ένα του Αμερικανικού Billboard 200 με τις πωλήσεις της πρώτης εβδομάδας να ανέρχονταν στα 281,000 αντίτυπα. Το άλμπουμ συνέχισε να βρίσκετε στην κορυφή και κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του, και πούλησε πάνω απο 3.7εκ. αντίτυπα παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η Μάιλι κυκλοφόρησε επίσης το τραγούδι “Ready, Set, Don’t Go”, σε μια συνεργασία με τον πατέρα της. Έγινε η πρώτη της μεγάλη επιτυχία που πιστώθηκε η ίδια και έφτασε στη θέση 37 στα Billboard Hot 100. Επίσης έγινε το πρώτο της τραγούδι που κατατάχθηκε στα καλύτερα 10 Country Songs, λαμβάνοντας στο τέλος τη θέση 4.

Η Μάιλι είναι επίσης η συγγραφέας του μπεστ-σέλερ “Miles to Go”, το πρώτο βιβλίο της που μοιράζεται την εμπνευσμένη ιστορία της από τις Νότιες ρίζες της στο Τενεσί μέχρι τις διεθνείς επιτυχίες της στην τηλεόραση, στη μουσική και στο σινεμά.

Tο καλοκαίρι του 2009, η Μάιλι κυκλοφόρησε την πρώτη της σειρά ρούχων και αξεσουάρ σε συνεργασία με τον γνωστό σχεδιαστή Max Azria.

Γνωρίστε την Μάιλι Σάιρους και Breakout (2007–08)

Η δεύτερη σεζόν της Χάνα Μοντάνα έκανε πρεμιέρα στις 23 Απριλίου του 2007 και διήρκησε μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 2008. Λίγο αργότερα, η Μάιλι υπέγραψε συνεργασία για τα επόμενα τέσσερα άλμπουμ της με την Hollywood Records. Ο διπλός δικός της δίσκος με τίτλο Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου του 2007. Ο πρώτος δίσκος χρησιμοποιήθηκε ως άλμπουμ για την δεύτερη σεζόν της Χάνα Μοντάνα, ενώ ο δεύτερος, ως το ντεμπούτο της Μάιλι στα studio album, έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο ένα για τα Billboard 200 με συνολικές πωλήσεις στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας που έφταναν τα 326,000 αντίτυπα. Αργότερα πιστοποιήθηκε ως τριπλά πλατινένιος από την Recording Industry Association of America. Το σχέδιο είχε ως σκοπό την προώθηση της Μάιλι όχι ως Χάνα Μοντάνα αλλά ως τον εαυτό της, το See You Again, έγινε το πρώτο της τραγούδι που βραβεύτηκε στα καλύτερα 10 τραγούδια του Billboard Hot 100 chart. Το οποίο πιστοποιήθηκε ως πλατινένιο στην χώρα της απο την RIAA. Το κομμάτι είχε επίσης επιτυχία σε χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς, όπου και βρέθηκε στα καλύτερα 10 τραγούδια της χώρας. Συνέχισε με το single Start All Over το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, φτάνοντας στη θέση 68 του Billboard Top 100. Πολλά τραγούδια από την Χάνα Μοντάνα μπήκαν στο άλμπουμ μέχρι την επίσημη μέρα κυκλοφορίας του.

Το φθινόπωρο του 2007, το Best of Both Worlds Tour ξεκίνησε για να προωθήσει στο κοινό το άλμπουμ της. Η Μάιλι μαζί με τους Jonas Brothers, τις Aly & AJ και τις Everlife ξεκίνησε περιοδεία στις 17 Οκτωβρίου του 2007 η οποία διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2008, όπου σταμάτησε στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Υπήρχε πολύ ζήτηση με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να πωληθούν σε μερικά λεπτά. Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονταν κατά μέσο όρο στα 214 δολάρια ενώ τα ακριβότερα έφταναν ακόμη και τα 2.500 δολάρια. Ο υπεύθυνος εισιτηρίων ανακοίνωσε επίσημα πως η ζήτηση των εισιτηρίων ήταν στα ίδια επίπεδα με αυτή για τους The Beatles και τον Elvis. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της τον Ιανουάριο του 2008, η Walt Disney Pictures κυκλοφόρησε την ταινία Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, μια τρισδιάστατη ταινία βασισμένη στην περιοδεία της. Την 1η Φεβρουαρίου του 2008, ανακοινώθηκε πως η ταινία είχε συνολικά έσοδα για την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της ύψους 31εκ. δολλαρίων. Τα τραγούδια της ταινίας κυκλοφόρησαν από την Walt Disney Records και την Hollywood Records στις 11 Μαρτίου του 2008 και κατέλαβε την τρίτη θέση στα Billboard 200.

Τον Φεβρουάριο του 2008, η Μάιλι και η φίλη της Μάντι Ζιρούξ άνοιξαν λογαριασμό στο YouTube και δημοσίευαν βίντεο με τίτλο Το σόου της Μάιλι και της Μάντι. Το Μάιο του 2008, η Μάιλι για μεγάλο χρονικό διάστημα έψαχνε μουσικό πράκτορα, μετά που έφυγε απο την εταιρία Cunningham Escott Slevin Doherty συμφώνησε με την United Talent Agency, με την ελπίδα ότι θα της έδιναν την υποστήριξη για μια μεγάλη καριέρα”. Τον Ιούνιο του 2009, η Μάιλι έλυσε το συμβόλαιο της με την Gossett και UTA, που είχε πρόσφατα διαπραγματεύτηκε προσφορές της για The Last Song και την τέταρτη σεζόν του Hannah Montana, και εντάχθηκε στο Creative Artists Agency, η οποία την εκπροσωπούσε ήδη για την μουσική της. η Μάιλι γιόρτασε τα δέκατα έκτα γενέθλια της στο Disneyland σε ένα φιλανθρωπικό έρανο για την Υπηρεσία Νεολαίας της Αμερικής, σε μια οργάνωση εθελοντικής υπηρεσίας.

Τον Απρίλιο του 2008, αρκετά προκλητικές φωτογραφίες της Μάιλι που είχε τραβήξει με εσωρούχων και μαγιό διέρρευσαν στο Διαδίκτυο από ένα εφηβικό χάκερ που είχε πρόσβαση Gmail λογαριασμό της. η Μάιλι χαρακτήρισε τις εικόνες ως “ανόητες, με ακατάλληλα πλάνα” και δήλωσε, “εγώ είμαι όπως είμαι και κάνω λάθη, δεν είμαι τέλεια. Ποτέ δεν προορίζονταν για κάποιον αυτές οι εικόνες. Θέλω να ζητήσω συγνώμη σε όσους απογοήτευσα”. Στις 25 Απριλίου, 2008, η Entertainment Tonight ανέφερε ότι η Μάιλι θα λάμβανε μέρος σε φωτογράφηση της Annie Leibovitz για το περιοδικό Vanity Fair. «The New York Times αργότερα διευκρίνισε ότι αν και οι φωτογραφίες έδιναν την εντύπωση ότι ήταν γυμνόστηθη, στην πραγματικότητα όμως η Μάιλι ήταν τυλιγμένη σε ένα σεντόνι και δεν ήταν στην πραγματικότητα γυμνόστηθες.

Σε μια συνέντευξη τον Μάιο του 2008 στο The Los Angeles Times, ο φωτογράφος Φρανσουά Ναβάρας, ο ιδιοκτήτης του φωτογραφικού πρακτορείου X17, ανέφερε ότι η τιμή αγοράς της Μάιλι είχε αυξήθηκαν σημαντικά μετά την φωτογράφηση της Vanity Fair. Υπάρχει διαμάχη: “Έχει αρχίσει να πωλεί περισσότερα …. στην αρχή η φωτογραφίες είχαν τιμή κοντά στα $300, και τώρα η τιμή τους είναι κοντά στα $2.000 αν φωτογραφία. “Οι εκτιμήσεις για τις εικόνες της 15χρονης στο πρώτο της φιλί κυμαίνονταν από $30.000 έως $150.000. Ο Ναβάρα σημειώνει ότι Μάιλι σπάνια συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο προς τη υγιή εικόνα της και δήλωσε: «Έχει ανθρώπους περιμένοντας τη στιγμή που αρχίζει να είναι λιγότερο παραδοσιακά ….. Είναι φυσικό. Κάθε έφηβος. Αλλά είναι πρόκειται να έρθει πολύ γρήγορα ….. μόλις η μαμά της την αφήνει να φύγει από τον εαυτό της, πρόκειται να αρχίσει να γίνεται ενδιαφέρουσα. ” η λίστα του περιοδικού με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο. γράφτηκε τον Donny Osmond, ο οποίος έθεσε, “Ως είδωλο για τους εφήβους σε όλο τον κόσμο, την 15χρονη ηθοποιό-τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους. Δήλωσε επίσης πώς αυτή τη στιγμή η καριέρα της αυξάνεται σαν παλιρροϊκό κύμα, αυτό είναι όπως θα έπρεπε, και ελπίζω ότι το απολαμβάνει. Μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια, η Μάιλι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ενήλικη, όπως είναι τώρα πολλοί θα θέλουν να αλλάξουν την εικόνα της, όμως αυτή δεν πρέπει να αλλάξει σημαντικά.” Το 2009,το Billboard κατέταξε την Μάιλι στην τέταρτη θέση ώς γυναίκα καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Σε ηλικία 16 χρονών έγινε η νεότερη καλλιτέχνης που είχε 4 τραγούδια ενός άλμπουμ στα τοπ τσαρτς.

Στις 22 Ιουλίου, 2008, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της Μάιλι με τίτλο Breakout, το οποίο είπε ήταν εμπνευσμένο από το “τι συνέβη στη ζωή της το προηγούμενο χρόνο”. η Μάιλι συν-έγραψε οκτώ από τα δώδεκα τραγούδια του δίσκου. “τραγούδι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε να κάνετε με τη ζωή μου για πάντα . Ελπίζω μόνο αυτό το ρεκόρ αναδεικνύει ότι, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είμαι συγγραφέας.”To Breakout έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο ένα του Billboard 200 με την πρώτη εβδομάδα των πωλήσεων 371,000 αντίτυπα. Με αυτό τον τρόπο, έδωσε Cyrus υψηλότερες πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα της μέχρι σήμερα και το τρίτο νούμερο ένα άλμπουμ. λαμβάνοντας από την RIAA πιστοποιητικό ότι ο δίσκος της έγινε πλατινένιος φτάνοντας πωλήσεις ενός εκατομμύριο αντιτύπων. ξεμπλοκάρισμα προηγήθηκε από το πρώτο single “7 things”, η οποία έγινε το δεύτερο single της να φτάσει στο Top 10 του Billboard Hot 100. Το δεύτερο της Σίνγκλ με τίτλο “Fly on the Wall” απέτυχε στο να έχει την ίδια επιτυχία, πέφτοντας στη θέση 84 του Hot 100. Ωστόσο, έφτασε στο νούμερο 16,στο Ηνωμένο Βασίλειο.Τον Απρίλιο η Μάιλι φιλοξενήθηκε με τον πατέρα της από την CMT Music Awards. και τον Αύγουστο του 2008 από την Teen Choice Awards. Το 2008, η Μάιλι έδωσε την φωνή της στην ταινία Bolt στο ρόλο της Penny η οποία κυκλοφόρησε στο σινεμά στις 21 Νοεμβρίου 2008. Η Μάιλι, επίσης, συν-έγραψε και ηχογράφησε το τραγούδι “I Thought I Lost You” ως ντουέτο με Τζον Τραβόλτα για την ταινία, για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για μία Χρυσή Σφαίρα.

Συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες

Ώς Hannah Montana (Feat. Iyaz) – Gonna Get This

Ώς Hannah Montana (ft. David Archuleta) – I Wanna Know You

Ώς Hannah Montana (ft. Billy Ray Cyrus) – Love that let’s go

Ώς Hannah Montana Ft. Jonas Brothers – We Got The Party With Us

Ώς Hannah Montana Ft. Corbin Bleu – If We Were A Movie

Ώς Hannah Montana featuring Sheryl Crow – Need a Little Love

Miley Cyrus ft. Billy Ray Cyrus – I learned from you

Miley Cyrus ft. Billy Ray Cyrus – Butterfly fly away

Miley Cyrus ft. Emily Osment – Wherever I go

Miley Cyrus ft. John Travolta – I Thought I Lost You

Timbaland ft. Miley Cyrus – We Belong To The Music

Bret Michaels ft. Miley Cyrus – Nothing to Lose

Miley Cyrus, Jonas Brothers, Demi Lovato, Selena Gomez – Send In On

Miley Cyrus Feat. Nick Jonas – Before The Storm

Rock Mafia ft. Miley Cyrus – Morning Sun

Borgore feat. Miley Cyrus – Decisions

Will.i.am ft. Miley Cyrus – Fall Down

Snoop Lion Ft. Miley Cyrus – Ashtrays and Heartbreaks

Mike WiLL Made It ft. Miley Cyrus,Juicy J & Wiz Khalifa – 23

Justin Bieber Ft. Miley Cyrus, Lil Twist – Twerk (Unreleased)

French Montana feat. Miley Cyrus – Ain’t Worried About Nothin(Unofficial Remix)

Miley Cyrus ft Britney Spears – Bangerz(SMS)

Miley Cyrus ft Nelly – 4×4

Miley Cyrus ft Future – My Darlin’

Miley Cyrus ft Big Sean – Love,Money,Party

Miley Cyrus ft French Montana – FU

Miley Cyrus ft Ludacris – Hands In The Air

Future ft. Miley Cyrus & Mr. Hudson – Real & True

Will.i.am Ft. Miley Cyrus, French Montana & Wiz Khalifa – Feelin’ Myself

Buddy ft. Miley Cyrus – Smoke Signals

Pharrell Williams ft. Miley Cyrus – Come Get It Bae

alt-J ft Miley Cyrus – Hunger Of The Pine

Miley Cyrus Ft. Big Sean- Tangerine

Περιοδείες

Best of Both Worlds Tour (2007–08)

Wonder World Tour (2009)

Gypsy Heart Tour (2011)

Bangerz World Tour (2014)

Διακρίσεις / Βραβεία

H Miley μέχρι στιγμής ήταν υποψήφια για 241 βραβεία,και από αυτά κέρδισε τα 110.

ASCAP Pop Music Awards

2010 – “Most Performed Songs” (The Climb)

BMI Awards

2008 – “Winning Song” (See You Again)

Billboard Mid-Year Awards

2013 – “Best Style” , “Best Comeback” , “Best Music Video” (We Can’t Stop)

Billboard Touring Awards

2008 – “Breakthrough Act”

Billboard Music Awards

2014 – “Top Streaming Artist” , “Top Streaming Song(Video) (Wrecking Ball & We Can’t Stop)”

Bambi Awards

2013 – “Best International Pop”

Bravo Otto

2009 – “Favorite TV Actress — Gold Otto” , “Favorite Singer — Silver Otto”

2010 – “Best Movie Star — Gold Otto”

City Of Hope

2012 – “Special Award”

Global Action Awards

2011 – “Global Action Youth Leadership”

Gracie Allen Award

2008 – “Outstanding Female Lead in a Comedy Series” (Χάνα Μοντάνα)

2009 – “Outstanding Female Lead in a Comedy Series” (Χάνα Μοντάνα)

Kids’ Choice Awards

2007 – “Favorite TV Actress” (Χάνα Μοντάνα)

2008 – “Favorite TV Actress” (Χάνα Μοντάνα) , “Favorite Female Singer”

2009 – “Favorite Female Singer”

2010 – “Favorite Movie Actress”

2011 – “Favorite Movie Actress”

Nickelodeon Australian Kids’ Choice Awards

2008 – “Fave International Singer” , “Fave International TV Star”

2010 – “Fave Movie Star” , “Fave Kiss”

Nickelodeon UK Kids’ Choice Awards

2008 – “Favorite Female TV Star” (Χάνα Μοντάνα)

Make-a-Wish Foundation

2012 – “Special Award”

MuchMusic Video Awards

2010 – “MuchMusic Video Awards” (Party in the U.S.A.)

MTV Awards

2009 – “Best Song From A Movie” (The Climb)

MTV Video Music Awards Japan

2014 – “Best Female Video” (We Can’t Stop)

MTV Video Music Awards

2014 – “Video of the Year” (Wrecking Ball)

People’s Choice Awards

2010 – “Favorite Breakout Movie Actress”

Shot Music Awards

2012- “Shot Star” (ισοπαλία με τον Demi Lovato)

Teen Choice Awards

2007 – “Choice TV Actress: Comedy” (Χάνα Μοντάνα) , “Choice Summer Artist”

2008 – “Choice TV Actress: Comedy” (Χάνα Μοντάνα) , “Choice Music: Female Artist”

2009 – “Choice Summer: Single” (Before the Storm) , “Choice TV Actress: Comedy” (Χάνα Μοντάνα) , “Choice Movie Actress: Music/Dance” (Χάνα Μοντάνα: Η ταινία) , “Choice Movie Hissy Fit” (Χάνα Μοντάνα: Η ταινία) , “Choice Music: Single” (The Climb)

2010 – “Choice Movie Actress: Drama” (The Last Song) , “Choice Movie: Hissy Fit” (The Last Song) , “Choice Fashion: Celebrity Fashion Line” , “Choice Music: Love Song” (When I Look At You)

2012 – “Female Hottie”,”Fashion Icon Female”

2013 – “Candie’s Fashion Trendsetter” , “Choice Summer: Song” (We Can’t Stop) , “Scene Stealer: Female” (Two and a Half Men)

Radio Disney Music Awards

2006 – “Best Song (ως Χάνα Μοντάνα)” (The Best of Both Worlds) , “Best New Artist” , “Best Female Singer” , “Best Song to Listen to While Getting Ready for School (ως Χάνα Μοντάνα)” (I Got Nerve) , “Favorite TV Star Who Sings” , “Most Stylish Singer” , “Best Song to Put on Repeat (ως Χάνα Μοντάνα)” (The Best of Both Worlds)

Young Artist Award

2008 – “Best Performance in a TV Series – Leading Young Actress” (Χάνα Μοντάνα)

German Bravo Otto

2009 – “Favorite TV Actress – Gold Otto” , “Favorite Singer – Silver Otto”

2010 – “Best Movie Star – Gold Otto”

Virgin Media Music Awards

2010 – “Best Video” (Can’t Be Tamed (song))

VEVOCertified Awards 100.000.000 Views Award

2012 – “Party in the U.S.A.” , “The Climb” , “7 Things” , “Can’t Be Tamed”

2013 – “We Can’t Stop” , “Wrecking Ball”

VEVOCertified: The Most Watched Music Video in a day

2013 – “We Can’t Stop”, “Wrecking Ball”

iHeartRadio Music Awards

2014 – Best Lyrics (Wrecking Ball)

World Music Awards

2014 – “World’s most voted female artist” , “World’s best-selling pop rock female” , “World’s best video” (Wrecking Ball) , “World’s most talked about artist on Facebook”

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Κατερίνα Γκίνη

Πηγή: el.wikipedia.org