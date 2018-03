Βιογραφία | Johann Strauss, ο πατέρας του βιεννέζικου βαλς 14/03/2018, 11:15 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Ο Johann Strauss I γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1804 και έφυγε στις 25 Σεπτεμβρίου 1849.

Ήταν Αυστριακός Ρομαντικός συνθέτης, διάσημος για τις βαλς συνθέσεις του. Το πιο διάσημο κομμάτι του είναι πιθανώς το Radetzky March, ενώ το πιο διάσημο βαλς του είναι το Lorelei Rheinklänge, Op. 154.

Γεννήθηκε στο Leopoldstadt, στη Βιέννη. Η μεγάλη τραγωδία χτύπησε την οικογένειά του, όταν η μητέρα του πέθανε από ανεξήγητο «πυρετό», όταν ο ίδιος ήταν επτά ετών. Όταν ήταν μόλις 12, ο πατέρας του Franz Strauss Borgias ανακαλύφθηκε πνιγμένος, ενδεχομένως, από αυτοκτονία, στις όχθες του ποταμού Δούναβη. Ο κηδεμόνας του, ο ράφτης Anton Müller, τον τοποθέτησε ως μαθητευόμενο σε έναν βιβλιοδέτη, τον Johann Lichtscheidl. Ο Strauss έκανε μαθήματα για βιολί και βιόλα εκτός από την καθιερωμένη μαθητεία του, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1822. Σπούδασε επίσης μουσική με τον Johann Polischansky κατά τη διάρκεια της μαθητείας του και τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση σε μια τοπική ορχήστρα του Michael Pamer, την οποία τελικά εγκατέλειψε με σκοπό να ενταχθεί σε ένα δημοφιλή κουαρτέτο εγχόρδων, γνωστό ως Lanner Quartet, που αποτελούνταν από τον Joseph Lanner και τους αδελφούς Drahanek,Karl και Johann. Αυτό το κουαρτέτο εγχόρδων ξεκίνησε να παίζει βιεννέζικο βαλς και ρουστίκ γερμανικούς χορούς, μέχρι να επεκταθεί σε μια μικρή ορχήστρα εγχόρδων το 1824. Έγινε τελικά αναπληρωτής μαέστρος της ορχήστρας, για να βοηθήσει τον Lanner, ιδιαίτερα ύστερα από τη φήμη που απέκτησαν, κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού του 1824 και σύντομα ο Strauss τοποθετήθηκε σε μια δεύτερη μικρότερη ορχήστρα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της επιτυχίας της αρχικής. Το 1825, αποφάσισε να σχηματίσει τη δική του μπάντα και άρχισε να γράφει μουσική, κυρίως χορευτική. Με τον τρόπο αυτό όμως, ξεκίνησε ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτόν και τον Lanner , που οδήγησε στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη του βαλς, καθώς και άλλα χορευτικής μουσικής στη Βιέννη. Σύντομα έγινε ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπημένος συνθέτης χορευτικής μουσικής στη Βιέννη, και περιόδευσε με την μπάντα του στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Βρετανία. Τα ηνία διεξαγωγής και διαχείρισης αυτής της «Ορχήστρας του Strauss» τελικά θα περάσει στα χέρια των γιων του ποικιλοτρόπως μέχρι τη διάλυσή της από τον Eduard Strauss το 1901. Σε ένα ταξίδι του στη Γαλλία το 1837, άκουσε την quadrille, ένα είδος χορού που εκτελείται από τέσσερα ζευγάρια, τα οποία σχηματίζουν ένα ορθογώνιο.

Ο Johann Strauss έτσι, έγινε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την εισαγωγή του χορού στην Αυστρία, στο Καρναβάλι του 1840, όπου έγινε πολύ δημοφιλές. Ήταν αυτό ακριβώς το ταξίδι (το 1837) το οποίο ανέδειξε τη δημοτικότητα του Strauss με κοινό διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και άνοιξε το δρόμο για τον σχηματισμό ενός φιλόδοξου σχεδίου, για να εκτελέσει τη μουσική του στην Αγγλία για τη στέψη της βασίλισσας Βικτορίας το 1838.

Ο Strauss έχει ακόμα προσαρμοστεί σε διάφορες δημοφιλείς μελωδίες της εποχής του σε έργα του, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ένα ευρύτερο κοινό, όπως με την ενσωμάτωση της εισαγωγής Oberon στο βαλς του, “Wiener Carneval”, Op. 3, καθώς επίσης και το γαλλικό εθνικό ύμνο “La Marseillaise” στο δικό του έργα “Paris-Walzer”, Op. 101.

Ο Strauss παντρεύτηκε τη Maria Anna Streim το 1825 στην ενοριακή εκκλησία του Liechtenthal στη Βιέννη. Ο γάμος δεν ήταν και πολύ χαρούμενος, λόγω της παρατεταμένης απουσίας του από τις συχνές περιοδείες στο εξωτερικό, οι οποίες οδήγησαν σε μια σταδιακή αποξένωση του ζευγαριού. Το σπίτι της οικογένειας ονομάστηκε “Hirschenhaus”, αλλά ήταν περισσότερο γνωστό στη Βιέννη ως “Goldener Hirsch” (The Golden Stag). Ο Strauss ήταν πολύ αυστηρός σαν πατέρας και απαίτησε ότι κανένας από τους γιους του δεν θα ακολουθήσει καριέρα στη μουσική, παρά την εμφάνιση του μουσικού τους ταλέντου. Με το τέλος του γάμου του με την Anna Strauss, αποφασισμένοι να προαγάγουν τη μουσική σταδιοδρομία του Johann Strauss ΙΙ, του επέτρεψαν να αναπτύξει τις ικανότητές του ως συνθέτη. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την οικογένειά του, ο Strauss συνέχισε να περιοδεύει συχνά και ήταν πάντα έτοιμος να γράψει καινοτόμες συνθέσεις για πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα βαλς του αναπτύχθηκαν σταδιακά από ένα ρουστίκ χορό αγροτών σε αυτό που οι επόμενες γενιές θα αναγνωρίσουν ως το βιεννέζικο βαλς. Ο γιος του, Johann Strauss ΙΙ ήταν αυτός που θα επέκτεινε τη δομή του βαλς του πατέρα του με τη χρήση περισσότερων μουσικών οργάνων. Αν και ο ίδιος δεν διέθετε ένα μουσικό ταλέντο τόσο πλούσιο όσο ο μεγαλύτερος γιος του, ούτε ένα επιχειρηματικό μυαλό, ήταν μεταξύ των πρώτων συνθετών βαλς μαζί με τον Joseph Lanner. Κατά τη διάρκεια παραστάσεων του στο Sperl-Ballroom στη Βιέννη, όπου έκανε γνωστό το όνομά του, επιδιώκει ενεργά την ιδέα της συλλογής χρημάτων από εισιτήρια που πουλούσε στην είσοδο, αντί να βασίζεται στην παλιά πρακτική που περιελάμβανε ένα πιάτο, όπου γινόταν η συλλογή χρημάτων, που εξαρτώνταν από την καλή θέληση των άλλων. Ο Johann Strauss II έπαιζε συχνά τα έργα του πατέρα του και έχει δηλώσει ανοικτά τον θαυμασμό του για αυτόν, αν και δεν ήταν μυστικός ο έντονος συναγωνισμός τους, ο οποίος τροφοδοτούνταν ακόμη περισσότερο με τον Τύπο. Ο Johann Strauss I όταν αρνήθηκε να παίξει στο Καζίνο του Dommayer, προσέφεραν τελικά τη θέση στον γιο του, που έκανε το ντεμπούτο του. Το 1846, ο Johann Strauss I κέρδισε τον τιμητικό τίτλος του K.K. Hofballmusikdirektor (Διευθυντής της Μουσικής για το Imperial και Royal Court Balls) από τον αυτοκράτορα Ferdinand I. Ο Strauss πέθανε στη Βιέννη το 1849 από οστρακιά που την κόλλησε από ένα από τα νόθα παιδιά του. Θάφτηκε στο νεκροταφείο Döblinger, δίπλα στον φίλο του Joseph Lanner. Ο Hector Berlioz απέτισε φόρο τιμής στον “Πατέρα του βιεννέζικου βαλς”, σχολιάζοντας ότι “η Βιέννη χωρίς τον Strauss είναι όπως η Αυστρία, χωρίς τον Δούναβη”.

Εργογραφία: Βαλς: Täuberln-Walzer, Op. 1 Little Doves (1827) Döblinger Réunion-Walzer, Op. 2 Dobling Reunion Waltz Wiener Carneval, Op. 3 Viennese Carnival (1828) Kettenbrücke-Walzer, Op. 4 Suspension Bridge (1828) Gesellschafts-Walzer, Op. 5 Association’s Waltz Wiener Launen-Walzer, Op. 6 Vienna Fancies Waltz Tivoli-Rutsch Walzer, Op. 39 Tivoli-Slide (1830) Das Leben ein Tanz oder Der Tanz ein Leben! Walzer, Op. 49 Life is a Dance Elisabethen-Walzer, Op. 71 Philomelen-Walzer, Op. 82 Paris-Walzer, Op. 101 (1838) Huldigung der Königin Victoria von Grossbritannien, Op. 103 Homage to Queen Victoria of Great Britain Wiener Gemüths-Walzer, Op. 116 Viennese Sentiments (1840) Lorelei Rhein Klänge, Op. 154 Echoes of the Rhine Loreley (1843)

Πόλκες: Seufzer-Galopp, Op. 9 Sighing Chineser-Galopp, Op. 20 Chinese Einzugs-galopp, Op. 35 Entrance Galopp Sperl-Galopp, Op. 42 Fortuna-Galopp, Op. 69 Jugendfeuer-Galopp, Op. 90 Young Spirit Cachucha-Galopp, Op. 97 Indianer-Galopp, Op. 111 Red Indian Galopp Sperl-Polka, Op. 133 Beliebte Annen-Polka, Op. 137 Beloved Anna Piefke und Pufke Polka, Op. 235

Άλλα: Radetzky-Marsch, Op. 228 (1848) Jelačić-Marsch, Op. 244

Πηγή: en.wikipedia.org

Προσαρμογή- Επιμέλεια: Ελένη Κεφαλληνού