Βιογραφία | Ήβη Αδάμου

Η Ήβη Αδάμου είναι τραγουδίστρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έγινε γνωστή μέσα από το talent show The X-factor του ANT1.

Η Ήβη Αδάμου γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1993 στην Κύπρο και ξεκίνησε την καριέρα της στα 16 από το X Factor 2, όπου της δόθηκε η ευκαιρία να δείξει τις φωνητικές της ικανότητες αλλά και το δυναμικό της χαρακτήρα στο ευρύ κοινό. Από πολύ μικρή ξεκίνησε μαθήματα στη μουσική, θεωρία, φωνητική και πιάνο. Αμέσως μετά την αποχώρηση της από το παιχνίδι, κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ, που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίνεται χρυσό, με τίτλο «Καλοκαίρι στην καρδιά» και πρώτο single το απόλυτα χορευτικό hit «Α*Γ*Α*Π*Η». Δύο ακόμα singles από το πρώτο της άλμπουμ η μπαλάντα «Σώσε με» & το τραγούδι «Το μυστικό μου να βρεις».

Την ίδια περίοδο συμμετέχει στο άλμπουμ των Stavento «Μία φορά κι έναν καιρό» στο τραγούδι «Σαν έρθει η μέρα», ένα τραγούδι που γίνεται πραγματικά το Νο. 1 hit του καλοκαιριού 2010 και μία συνεργασία που σφραγίστηκε με την καλοκαιρινή τους περιοδεία (40! συναυλίες) σε όλη την Ελλάδα.

Μετά την εμφάνισή της στα μουσικά βραβεία Mad Video Music Awards 2010 μαζί με το ανερχόμενο συγκρότημα OtherView γίνεται το θέμα συζήτησης σε όλα τα media όλα δείχνουν ότι… a new star is born!

Το cd single «Χριστούγεννα με την Ήβη Αδάμου» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2010 στην Ελλάδα και σε 5 χώρες του εξωτερικού ξεπερνώντας και αυτό το φράγμα των χρυσών πωλήσεων.

Τον Απρίλιο του 2011 επιστρέφει δυναμικά με άλλη μία ξεχωριστή συνεργασία. Το ντουέτο «Κράτα τα μάτια σου κλειστά» με το συγκρότημα ΜΕΛΙSSES σηματοδοτεί και την καλοκαιρινή τους περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τον Ιούλιο του 2011 κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της album με τίτλο «Σαν ένα όνειρο» που περιλαμβάνει 10 πολύ ξεχωριστά τραγούδια ανάμεσα τους και το τελευταίο της single «Βόλτες στ’ αστέρια». Μετά από την απευθείας ανάθεση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), η Ήβη Αδάμου εκπροσώπησε τη χώρα της στο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι “LaLa Love” των Alex Papaconstantinou, Bjorn Djupstrom, Alexandra Zakka και Viktor Svensson.

Το καλοκαίρι του 2009 η Ήβη δήλωσε συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο του X – Factor. Τελικά η Ήβη πέρασε στα live shows μέσα από την ομάδα που είχε ο Γιώργος Θεοφάνους. Λίστα τραγουδιών που ερμήνευσε (1ο live) – Just Dance (2o live) – Just Like a Pill (3o live) – Because of You (4o live) – Papa Don’t Peach (5o live) – When I Grow Up (6o live) – Hurt (7o live) – Halo (8o live) – All I Want For Christmas Is You / Χριστούγεννα (9ο live) – Celebration (10o live) – I Love Rock ‘n’ Roll (11o live) – Hush Hush (12o live) – The Voice Within Καλοκαίρι στην καρδιά, συνεργασία με Stavento & Otherview, Barbie, Χριστούγεννα με την Ήβη Αδάμου Το πρώτο προσωπικό cd της Ήβης ονομάζεται “Καλοκαίρι στην καρδιά” και κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου. Μέσα από αυτό το cd ξεχώρισαν τα τραγούδια “Crashing Down”, “Α.Γ.Α.Π.Η”, “Σώσε με” και “Το μυστικό μου να βρεις”. Τα τρία τελευταία έχουν γίνει video clip. Το τραγούδι Το μυστικό μου να βρεις ψηφίστηκε μέσα από ενα site από τους fan της και έτσι έγινε video clip. Στο 2ο live του The X – factor 3 έγινε η απονομή του πλατινένιου δίσκου της “Καλοκαίρι στην καρδιά”. Έχει συνεργαστεί με τους Stavento για το τραγούδι “Σαν έρθει η μέρα”, το οποίο κυκλοφόρησε στο προσωπικό cd τους “Μια φορά κι έναν καιρό”. Το συγκεκριμένο κομμάτι έκανε τα περισσότερα download στην Ελλάδα για το 2010. Σχεδόν όλο το καλοκαίρι η Ήβη βρισκότανε μαζί με τους Stavento για περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, μαζί με την “Amita motion tour 2010”. Εμφανίστηκε στις 14 Ιουνίου στα “Mad Video Music Awards 2010 by Vodafone” και τραγούδησε μαζί με τους Otherview το”Last Kiss / Προσευχή”. Η Ήβη τραγούδησε για παιδικές ταινίες μεταφρασμένες στα ελληνικά. Η πρώτη είναι η “Barbie: Η Βασίλισσα των Ωκεανών” και η δεύτερη “Barbie: Η Βασίλισσα της Μόδας”.

Το Νοέμβρη του 2010 κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό cd της Ήβης με τίτλο “Χριστούγεννα με την Ήβη Αδάμου”. Περιέχει τέσσερα χριστουγεννιάτικα κομμάτια, τα “Santa Claus is coming to town”, “Last Christmas”, “White Christmas” και “Άγια νύχτα / We wish you a merry Christmas”. Το cd κυκλοφόρησε, εκτός από Ελλάδα και Κύπρο, στην Φινλανδία και στην Πορτογαλία. Ειδικά στην Πορτογαλία το cd έκανε τεράστια επιτυχία, καθώς έγινε 3 φορές πλατινένιο. Συνεργασία με Μέλιsses & Μηδενιστή, Βραβεία, Σαν ένα όνειρο, Posidonio, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Eurovision Στα μέσα Μαΐου η Ήβη συνεργάστηκε με το συγκρότημα Μέλιsses για το τραγούδι “Κράτα τα μάτια σου κλειστά”. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη συνεργασία, και η Ήβη μαζί με το συγκρότημα έκαναν μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου εμφανίστηκε στα βραβεία Mad και τραγούδησε με τον Μηδενιστή στο τραγούδι Everybody Dance Now 2011.

Επιπλέον εκείνη την ημέρα κέρδισε το βραβείο Καλύτερο τραγούδι Hip – Hop σε συνεργασία με τους Stavento για το τραγούδι “Σαν έρθει η μέρα”. Το 3ο προσωπικό άλμπουμ της Ήβης έχει τίτλο “Σαν ενα Όνειρο”. Κυκλοφόρησε στα μέσα του Ιουλίου το 2011. Το CD περιλαμβάνει και το ντουέτο με τις Μέλιsses “Κράτα τα μάτια σου κλειστά” το οποίο έγινε και βίντεο κλιπ. Το επόμενο βίντεο κλιπ από αυτό το cd ,το οποίο έγινε και μεγάλη επιτυχία για το καλοκαίρι, ονομάζεται “Κάνω Μια Ευχή” σε συνεργασία με τον Daddy Nek. Το τρίτο βίντεο κλιπ της ονομάζεται “Βόλτες στ’ αστέρια”. Τον Αύγουστο του 2011, η Ήβη εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε νυχτερινό κέντρο στο πλευρό των τραγουδιστών Πάνου Κιάμου και Κώστα Μαρτάκη. Αυτή η συνεργασία κράτησε μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, καθώς η Ήβη εκτός από τις σπουδές που έχει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, είχε αναλάβει και την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Eurovision. Στις 27 Δεκέμβρη ανακοινώθηκαν επισήμως οι τίτλοι των τραγουδιών, οι οποίοι ήταν: Call the police, You don’t belong here, La la love. Στις 25 Ιανουαρίου 2012, έπειτα από σχετική ψηφοφορία επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει η Ήβη Αδάμου την Κύπρο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2012 με το τραγούδι “La La Love”. Στον πρώτο ημιτελικό του μουσικού διαγωνισμού στις 22 Μαΐου, κέρδισε την 7η θέση και κατάφερε να προκριθεί στο τελικό, ενώ το Σάββατο 26 Μαΐου στον μεγάλο τελικό κέρδισε την 16η θέση. Στα ΜΑD VIDEO MUSIC AWARDS 2012 κέρδισε το βραβείο “Καλλιτέχνης της Χρονιάς-Κύπρος”. Κατά τη διάρκεια του promo tour στην Ισπανία από τις 22 Οκτωβρίου 2012, η Ήβη Αδάμου θα ηχογραφήσει στη Βαρκελώνη το τραγούδι “Time To Love” του διάσημου Ισπανού dj Marsal Ventura. Ήταν ο πρώτος που άρχισε να παίζει το “Lala Love” στα clubs της Mαδρίτης, καθώς και στον Νο1 pop σταθμό της χώρας, τον Flaix FM, στον οποίο έχει ένα δημοφιλές radio show. Δισκογραφία: Άλμπουμ: (2010) Καλοκαίρι στην καρδιά (2010) Χριστούγεννα με την Ήβη Αδάμου (2011) Σαν ένα όνειρο Επανακυκλοφόρηση: (2012) Σαν ένα Όνειρο (Euro Edition) Singles: La la love (Το τραγούδι για την Eurovision 2012) Βίντεο κλιπς: Α*Γ*Α*Π*Η Σαν Έρθει Η Μέρα (Stavento feat. Ήβη Αδάμου) Σώσε Με Το Μυστικό Μου Να Βρείς Κράτα Τα Μάτια Σου Κλειστά (Μέλιsses feat. Ήβη Αδάμου) Κάνω Μια Ευχή (Ήβη Αδάμου feat. Daddy Nek) Βόλτες Στ’ Αστέρια La La Love Madness (Ήβη Αδάμου feat. T.U) Στούντιο κλιπς: Κάνω Μια Ευχή (Ήβη Αδάμου feat. Daddy Nek) Βόλτες Στ’ Αστέρια Σαν Ένα Όνειρο (Ήβη Αδάμου feat. Γιώργος Παπαδημητράκης) Σ’ Αγαπώ Κι Ας Μου Πήρε Καιρό Call The Police La La Love You Don’t Belong Here Madness (Ήβη Αδάμου feat. T.U) Mad Video Music Awards: Last Kiss / Προσευχή (Mad Video Music Awards 2010 by Vodafone) (Ήβη Αδάμου feat. Otherview) Everybody Dance Now 2011 (Mad Video Music Awards 2011 by Vodafone CU) (Ήβη Αδάμου & Μηδενιστής) Δεν Υπάρχεις / Lunatiik (Mad Video Music Awards 2012 by Vodafone) (Onirama & Ήβη Αδάμου) Barbie: Η Βασίλισσα των Ωκεανών Η Βασίλισσα της Μόδας Πηγές: www.iviadamou.com el.wikipedia.org Συντονισμός – επιμέλεια: Ελένη Κεφαλληνού