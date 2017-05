Βιογραφία | Craig David 05/05/2017, 16:18 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Ο Craig Ashley David γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1981 και είναι Άγγλος τραγουδιστής-τραγουδοποιός ο οποίος έγινε πολύ γνωστός και αγαπητός το 1999, την χρονιά που συμμετείχε στιο single «Re-Rewind» του Artful Dodger.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του David, Born to Do It, κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2000, μετά το οποίο έχει κυκλοφορήσει πέντε ακόμα studio άλμπουμς, ενώ συνεργάστηκε και με διάφορους καλλιτέχνες, όπως Tinchy Stryder, Kano, Jay Sean, Rita Ora και Sting.

Ο David έχει βραβευτεί δώδεκα φορές στα Brit Awards – τρεις για «Best British Male», και δύο φορές «Best Male Pop Vocal Performance».

Πρώτη φορά στον χώρο της μουσικής ήταν όταν συνεργάστηκε με ένα βρετανικό γκρουπ, τους Damage, στη διασκευή τους “Wonderful Tonight”. Στη συνέχεια, άρχισε να κάνει φωνητικά σε μερικά τραγούδια του R&B συγκροτήματος Artful Dodger.

Η Wildstar Records ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με τον Craig David, όταν ο μάνατζερ του την περίοδο αυτή, Paul Widger, συνάντησε τον συνιδιοκτήτη της δισκογραφικής, Colin Lester και του έδειξε δείγματα μουσικής του καλλιτέχνη. Ο Lester ομολόγησε ότι εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το πρώτο τραγούδι που άκουσε, “Walking Away “. Λίγο αργότερα ο διευθυντής της εταιρείας γνώρισε κι αυτός τον Craig David και δεν άργησε να του προσφέρει συμβόλαιο με την δισκογραφική του.

Το τραγούδι “Re-Rewind”, από το άλμπουμ των Artful Dodger, με τίτλο It’s All About the Stragglers,έφτασε στη 2η θέση των charts του Ηνωμένου Βασιλείου το 1999.

Έτσι, του ανοίγεται ο δρόμος για μια σόλο καριέρα. Το πρώτο single του David, “Fill Me In “, κυκλοφόρησε με την Wildstar Records, κάτι που τον ανακήρυξε στον νεότερο σόλο άνδρα καλλιτέχνη που έφτασε ποτέ στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου (όταν ήταν ακόμη 18 ετών).

Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία του σε μια σειρά τεσσάρων Top 10 singles από το ντεμπούτο άλμπουμ του, Born To Do It, το οποίο πούλησε τελικά περισσότερα από επτά εκατομμύρια μονάδες σε όλο τον κόσμο, ενώ είχε multi-πλατινένιες πωλήσεις σε περισσότερες από 20 χώρες. Το τραγούδι «Key To My Heart», από την αμερικανική έκδοση του άλμπουμ, έπαιξε επίσης στη βραβευμένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Warner Brothers, με τίτλο Osmosis Jones.

Η επιτυχία του ντεμπούτου άλμπουμ του David, το οποίο γράφτηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον David και τον Mark Hill από τους Artful Dodger, οδήγησε στην κυκλοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες, του «Fill Me In» τον Μάιο του 2001. Έφθασε στον αριθμό 20 στο Billboard Hot 100.

Το Born to Do It κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Ιουλίου 2001, φτάνοντας στον αριθμό 11 στο Billboard 200 και πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το single «7 Days» χτύπησε το Top 10 στις ΗΠΑ.

Αν και το “Walking Away”, το οποίο είχε φτάσει τον αριθμό 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον αριθμό 5 στην Αυστραλία, έχασε να μπει στο Top 40 στις ΗΠΑ.

Τον Απρίλιο του 2009, οι τηλεθεατές του MTV ψήφισαν το Born to Do It, ως το δεύτερο “Greatest Album της All-Time” σε δημοσκόπηση, πίσω από το Thriller του Michael Jackson.

Το επερχόμενο άλμπουμ του, Slicker Than Your Average, κυκλοφόρησε το 2002. Τα τέσσερα πρώτα singles του άλμπουμ κέρδισαν μια θέση στα Top 10 hits στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνοντας συνολικά εννέα συνεχόμενες Top 10 επιτυχίες μέχρι και το «Slicker Than Your Average» έφτασε στο νούμερο 15 το 2003. Κανένα από τα έξι singles που κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ δεν εμφανίστηκε στα charts των ΗΠΑ.

Ακόμη ξεχώρισαν τα τραγούδια “What’s Your Flava?” και το “Rise and Fall” (ντουέτο με τον Sting).

Το άλμπουμ είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο πριν την επίσημη κυκλοφορία του, αλλά ο David δεν πειράχτηκε από αυτό, καθώς όπως δήλωσε και ο ίδιος αισθάνθηκε πως “διαδίδεται στον κόσμο”.

Ο David αργότερα υπέγραψε με την Warner Music και κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ, The Story Goes…, το οποίο κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο τον Αύγουστο του 2005 (με εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου ποτέ δεν κυκλοφόρησε).

Το πρώτο single, “All The Way”, τον έφερε πάλι στο Top 3. Το δεύτερο single, “Don’t Love You No More (I’m Sorry)”, μαζί με το «7 Days», ήταν τα singles που τον κράτησαν για περισσότερο καιρό στα charts, μετά το “Re-Rewind”, περνώντας 15 εβδομάδες στο Top 75 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 3ο single του άλμπουμ, με τίτλο «Unbelievable», έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 18 τον Μάρτη του 2006.

Το 2007, συνεργάστηκε με τον Βρετανό ράπερ Kano για το άλμπουμ του London Town, για το single «This is the Girl». Το κομμάτι κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου 2007 και έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 18 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πρώτο single “Hot Stuff” από το άλμπουμ του Trust Me, κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου 2007. Το single ήταν τεράστια επιτυχία, ενώ το άλμπουμ απεικονίστηκε στο νούμερο 18 στα Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Το “6 of 1 Thing”, το δεύτερο single από το άλμπουμ του, απεικονίστηκε στο νούμερο 39 στη Μεγάλη Βρετανία.

Το ” Officially Yours” κυκλοφόρησε στις 23 Ιουνίου 2008 και έφτασε στο νούμερο 158 της Μεγάλης Βρετανίας, στα Singles Chart, και αποτέλεσε το τελευταίο single από το Trust Me. Τον Ιούλιο, ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Are You Up for This” άρχισε να παίζεται σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς ως μέρος ενός promo με την Ice Cream Records, μαζί με ένα remix με τον Witty Boy που ονομάζεται «Nutter Butter».

Στις 17 Αυγούστου, ο David πραγματοποιεί μια συναυλία αφιέρωμα για τον τραγουδοποιός Don Black στο London Palladium. Εκτέλεσε το τραγούδι “Ben”, αρχική επιτυχία του Michael Jackson.

Ο David συμμετείχε στη φιλανθρωπική διοργάνωση Soccer Aid 2008 στο Wembley Stadium στις 7 Σεπτεμβρίου 2008. Βραβεύτηκε με το “Man of the Match”.

Ο David έλαβε δύο βραβεύσεις το 2008 στα Urban Music Award της Μεγάλης Βρετανίας, για το καλύτερο άλμπουμ, το Trust Me και το Best R&B Act. Στις 7 Νοεμβρίου, ο David αναγνωρίστηκε για τη συμβολή του στη μουσική βιομηχανία λαμβάνοντας το τιμητική πτυχίο του «Doctor of Music», από το Πανεπιστήμιο του Southampton Solent σε μια τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο Southampton Guildhall.

Ο David κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ Greatest Hits στις 24 Νοεμβρίου 2008. Κυκλοφόρησε ακόμη δύο singles για την προώθηση του album. Το ” Where’s Your Love” με συμμετοχή της Tinchy Stryder και Rita Ora, κυκλοφόρησε σε digital μορφή στις 10 Νοεμβρίου 2008.

Το δεύτερο single, “Insomnia”, σε παραγωγή του Jim Beanz από την Timbaland productions, κυκλοφόρησε την επόμενη εβδομάδα, στις 17 Νοεμβρίου 2008. Στα φωνητικά συμμετείχαν επίσης οι Toby Gad και Eimear Crombie.

Στις 29 Δεκεμβρίου, ένα νέο mix του “Insomnia”, με τίτλο “Up All Night Mix”, έγινε διαθέσιμο για digital download. Ως μέρος της συλλογή των Greatest Hits, ο David ηχογραφεί ξανά το “Walking Away” με τέσσερις διαφορετικούς καλλιτέχνες από ολόκληρη την Ευρώπη, τις Monrose από τη Γερμανία, τον Nek από την Ιταλία, την Lynnsha από τη Γαλλία και τον Alex Ubago από την Ισπανία. Το άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 48 για το Ηνωμένο Βασίλειο Albums Chart.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2009, ο David περιόδευσε στη Ρωσία, την Άπω Ανατολή και εκτέλεσε ένα σόου στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο μιας περιοδείας για το Greatest Hits. Συναντήθηκε με οπαδούς σε ένα meet and greet στο αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης πριν από την εμφάνισή του.

Τον Απρίλιο του 2009, το Born to Do It ήρθε δεύτερο σε μια δημοσκόπηση του βρετανικού MTV ως το «Καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών», λαμβάνοντας πάνω από 40.000 ψήφους, ακολουθώντας το άλμπουμ Thriller του Μάικλ Τζάκσον.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2009 οι οπαδοί του πήραν την πρώτη γεύση από το νέο album του, με ένα αποκλειστικό demo που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, ένα απόσπασμα που καλύπτει την επιτυχία του Stevie Wonder «Signed, Sealed, Delivered I’m Yours».

Στις 2 Οκτωβρίου, ο David αποκάλυψε στους θαυμαστές του μέσω του Twitter και την ιστοσελίδα του, ότι είχε υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο με την Universal. Η βρετανική έκδοση του νέου άλμπουμ του Jay Sean, All or Nothing , που κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου 2009 περιλαμβάνει μια συμμετοχή του, στο τραγούδι “Stuck in the Middle”.

Στη συνέχεια, ο David πραγματοποιεί μια τολμηρή νέα διασκευή του ” I Wan’na Be Like You (The Monkey Song)” από την ταινία της Walt Disney (1967), Το Βιβλίο της Ζούγκλας, για το τηλεοπτικό πρόγραμμα του ITV Ultimate Movie Toons, που μεταδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2010.

Το πρώτο single από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του David, Signed Sealed Delivered ήταν το “One More Lie (Standing in the Shadows)” και κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 22 Μαρτίου 2010, με το άλμπουμ να κυκλοφορεί μια βδομάδα αργότερα, στις 29 Μαρτίου 2010.

Στις 17 Μαρτίου 2010 ο David απελευθέρωσε το άλμπουμ, με τίτλο Rewind Old Skool Classics σε συνεργασία με τον DJ Spoony, που περιλάμβανε μερικά από τα αγαπημένα hits UK Garage από τα τελευταία δέκα χρόνια.

Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 31 Μαΐου 2010, το δεύτερο singleαπό το Signed Sealed Delivered, κυκλοφόρησε.

Στις 20 Μαΐου 2010 ο David εμφανίστηκε σε ένα τηλεοπτικό σόου, στο The Morning Show στην Αυστραλία μαζί με την Kylie Gillies. Στις 27 Αυγούστου 2010 ο Ελβετός DJ Remady θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο “No Superstar” στο οποίο ο David συμμετέχει στο τραγούδι «Do It On My Own». Ο David βραβεύτηκε στην κατηγορία «Best Video» στα Urban Music Awards του 2010 για το τραγούδι ” One More Lie (Standing in the Shadows)”.

Το 2010 η Sunday Times στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο ανέφερε ότι ο Craig David αξίζει £ 8.000.000.

Στη συνέχεια, ο David αποκαλύπτει στο Twitter πως δουλεύει με τον παραγωγό Jim Beanz πάνω σε νέο υλικό, προετοιμάζοντας το νέο άλμπουμ του. Αργότερα επιβεβαιώνει ο ίδιος την διακοπή της συνεργασίας του με την δισκογραφική Universal Records και ελπίζει να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ στην Αμερική, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Φεβρουάριο του 2011 ο David συμφώνησε να κάνει ένα ταξίδι στην έρημο για το Comic Relief, ως μέρος του Red Nose Day 2011. Μια σειρά από διασημότητες όπως οι Dermot O’Leary, Olly Murs και Lorraine Kelly περπάτησαν 100 χιλιόμετρα στην έρημο της Κένυας για να συγκεντρώσουν τα χρήματα για να προληφθεί η τύφλωση σε όλη την Αφρική.

Τον Μάιο του 2011 ο David έκανε μια guest εμφάνιση σε γαλλικό τηλεοπτικό ριάλιτι, όπου προσέφερε συμβουλές σε διαγωνιζόμενους που προσπαθούν να κάνουν μια ζωή στο Μαϊάμι. Την 1η Αυγούστου 2011, κυκλοφορούν οι συμμετοχές του David στα νέα CD mix Subliminal Invasion του Erick Morillo, στο τραγούδι “Fly Away”.

Στις 8 Οκτωβρίου του 2011, ο David εμφανίζεται στη συναυλία- αφιέρωμα στον Michael Jackson, που πραγματοποιήθηκε στο Cardiff στο Millennium Stadium.

Μετά την συνεργασία τους, ο David και Erick Morillo κυκλοφόρησαν ένα ακόμα τραγούδι, που έπαιξε πολύ στα ραδιόφωνα, με τίτλο «Get Drunk Up». Ο Morillo αποκαλύπτει στη συνέχεια πως ο David θα συνεργαστεί με τους Harry Romero και José Nunez, σε ένα remix του τραγουδιού.

Τον Δεκέμβριο, συμμετείχε στο τραγούδι ” Freak on the Dancefloor”, που περιλαμβανόταν στο άλμπουμ R&B Collection 2012.

Λεπτομέρειες για το επερχόμενο άλμπουμ του David είναι ακόμη άγνωστες, ωστόσο ο ίδιος έχει υπαινιχθεί στο Twitter ότι θα κυκλοφορήσει το 2012.

Το 2012, ο David έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από κομμάτια, ενώ παράλληλα ηχογραφεί το δικό του άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών του με Stereo Palma για το τραγούδι ” Our Love ” και μια συνεργασία με τον Mohombi και DJ Asaad με τίτλο «Addicted».

Τον Ιούλιο του 2012, αποκαλύφθηκε πως ο David γράφει στίχους για το άλμπουμ των Backstreet Boys για την 20η επέτειό τους, το πρώτο που κυκλοφόρησαν μετά την επιστροφή του Kevin Richardson ο οποίος είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα το 2005.

Ο David ανακοίνωσε στο Twitter στα τέλη Ιουλίου 2012, ότι θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, ενώ θα πραγματοποιούσε μια παγκόσμια περιοδεία το 2013. Από τότε έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του πως θα έχει τον τίτλο «Following My Intuition», ενώ θα περιλαμβάνει τραγούδια με τον Anthony Marshall.

