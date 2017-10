Βιογραφία | Vanessa Mae, η ”Βασίλισσα του Βιολιού” 27/10/2017, 14:57 | Συντάκτης: Σοφία Παφτούνου

Η Vanessa Mae (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson), γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1978 στη Σιγκαπούρη, από Ταϊλανδό πατέρα και Κινέζα μητέρα, την ίδια μέρα με τον πρώτο μεγάλο “σουπερστάρ” του βιολιού, τον Nicolo Paganini.

Είναι γνωστή και ως η ”Βασίλισσα του Βιολιού”. Οι γονείς της χώρισαν και η μητέρα της παντρεύτηκε τον Βρετανό Grahan Nicholson. Μετακόμισαν στο Λονδίνο όταν ήταν 4 ετών, και η Vanessa απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα, υιοθετώντας μάλιστα και το επίθετο του πατριού της. Τον επόμενο χρόνο άρχισε μαθήματα κλασικού βιολιού.

Το πρώτο της album, «Violin» κυκλοφόρησε το 1990 όταν ήταν σε ηλικία 12 ετών και περιείχε συνθέσεις του Μότσαρτ και του Kabalevsky. Ακολούθησαν το «Kid’s Classics» και το «Tchaikovsky &Beethoven Violin Concertos», με το οποίο κέρδισε μια θέση στο βιβλίο Guinness ως η νεότερη σολίστ που κατάφερε να ηχογραφήσει κονσέρτα για βιολί του Μπετόβεν και του Τσαικόφσκι σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Μέχρι τότε, είχε στο ενεργητικό της 3 κλασικούς δίσκους ενώ είναι η νεότερη σολίστ που ηχογράφησε κοντσέρτα για βιολί των Τσαϊκόφσκι και Μπετόβεν.

Tο επιτυχημένο ντεμπούτο της μπροστά στο ευρωπαϊκό κοινό, έγινε το 1988 με μία εμφάνιση στη Βρετανία με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Το 1992 κλήθηκε από την λονδρέζικη ορχήστρα Μουσικοί του Mozart να περιοδεύσει στην Άπω Ανατολή και υπήρξε η νεότερη σολίστ που έπαιξε ποτέ με την ορχήστρα.

Το 1995 ηχογράφησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο “The violin player” με το οποίο καθιερώθηκε αμέσως ως σταρ παγκοσμίου βεληνεκούς. Ο συνδυασμός του βιολιού με σύγχρονους ήχους pop, dance και techno σε συνδυασμό με τη sexy εικόνα της, έφτιαχναν ένα ακαταμάχητο μίγμα, που τράβηξε αμέσως την προσοχή όλων. Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 25 χώρες δημιουργώντας ένα νέο πεδίο για την ορχηστρική μουσική.

Το «Storm» (1997) ήταν το album που την καθιέρωσε, γνωρίζοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ανάμεσα στις επιτυχίες ήταν και η διασκευή του «I Feel Love».

Το 2001 ήταν ανάμεσα στις πιο sexy γυναίκες του κόσμου του περιοδικού FHM.

Ανάμεσα σε άλλους έχει συνεργαστεί με τον Prince στο album «Xpectation», τη Janet Jackson στο «The Velvet Rope» και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στο δικό της album «Choreography».

Είναι στην κριτική επιτροπή του ριάλιτι τραγουδιού της βρετανικής τηλεόρασης «Popstar To Operastar», το οποίο έχει ως σκοπό την εκπαίδευση pop stars ώστε να μπορούν να τραγουδήσουν όπερα.

Η Vanessa Mae εισήγαγε στα κομμάτια της έντονα ποπ στοιχεία δημιουργώντας έτσι ένα νέο ερμηνευτικό ύφος για το χώρο της κλασικής μουσικής, το οποίο άλλωστε και της χάρισε χιλιάδες θαυμαστές ανά τον κόσμο. Αδιάψευστη απόδειξη αποτελούν τα 8 περίπου εκατομμύρια δίσκων που έχει πουλήσει διεθνώς ενώ έχει βραβευτεί με περισσότερα από 40 διεθνή βραβεία μουσικής.

Η “βασίλισσα του βιολιού” έχει συνεργαστεί με δημοφιλείς ποπ καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων η Janet Jackson και ο Prince, ενώ η μουσική της ακούγεται στο σάουντρακ της μεγάλης παραγωγής της εταιρείας Disney “Μulan”. Έχει επίσης εμφανιστεί μπροστά στα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ερμηνεύοντας έργα Μπαχ σε μία εκδήλωση για τα 250 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η σκηνή και ο υπέροχος χώρος του Ηρωδείου φιλοξένησαν την Vanessa Mae, αφού έχει εμφανιστεί άλλες 2 φορές υπό την σκιά της Ακρόπολης!

Η Vanessa Mae δεν παρέλειψε να πει πολλές φορές πόσο πολύ αγαπάει το συγκεκριμένο χώρο και πόσο συγκινείται που παρουσιάζει το show της κάτω από ένα τόσο σημαντικό μνημείο όπως είναι η Ακρόπολη! Ακόμη, ευχαρίστησε πολλές φορές θερμά το κοινό της Αθήνας που γεμίζει πάντα τους χώρους όπου εμφανίζεται.

Τα media εκθειάζουν τη δουλειά της, αν και συχνά οι κριτικές επισημαίνουν όχι μόνο τις αρετές της ερμηνείας της αλλά και της εμφάνισής της. Αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι έχει ανακηρυχθεί ως ένας από τους 50 πιο όμορφους ανθρώπους στον κόσμο από το “People Magazine”.

Δισκογραφία:

The Violin Player (1995)

The Classical Album (1996)

Storm (1997)

china girl (the classical album 2) (1998)

the original four seasons (1998)

the classical collection – part 1 (2000)

Subject To Change (2001)

The Best of Vanessa-Mae (2002)

Choreography (2004)

Compilations

The Best of Vanessa-Mae (2002)

The Ultimate Vanessa-Mae (2003)

Platinum Collection (2007)

Special edition albums

The Violin Player: Japanese Release (1995)

The Classical Album 1: Silver Limited Edition (1997)

Storm: Asian Special Edition (1997)

The Original Four Seasons and the Devil’s Trill Sonata: Asian Special Edition (1999)

Subject to Change: Asian Special Edition (2001)

The Ultimate: Dutch Limited Edition (2004)

Πηγές: musicheaven.gr

www.clickatlife.gr

en.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου