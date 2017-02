Valentine’s Day: 20+3 τραγούδια αποπλάνησης! 14/02/2017, 19:00 | Συντάκτης: Μαριτίνα Κανελλακοπούλου

Αρκετά με ρομαντικά τραγούδια αγάπης και έρωτα. Ήρθε η στιγμή της στυγνής αποπλάνησης!

Του αγαπητού Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, η γιορτή του έρωτα, αγάπες, λουλούδια, καρδούλες, αρκουδάκια παντού. Αρκετά! Ας μπούμε επιτέλους στο ζουμί. Και τι εννοούμε όταν λέμε «ζουμί»? Για κάθε ερωτευμένο( και όχι μόνο) μια είναι η προτεραιότητά του: να αποπλανήσει το ταίρι του!

Έτσι λοιπόν, εμείς εμπνευστήκαμε και σας φτιάξαμε μια playlist με κομμάτια που έχουν λίγο πιο έντονο το σεξουαλικό στοιχείο και η αφύπνιση σκανδαλωδών ενστίκτων είναι αναπόφευκτη , για να δημιουργήσετε το κατάλληλο κλίμα και να μπείτε στο σωστό mood, ευχόμενοι να καταφέρετε να κατακτήσετε το θήραμά σας . Μια playlist αφιερωμένη στη μαγική έννοια της αποπλάνησης, μιας και λόγω της ημέρας μπορούμε να μιλήσουμε με λιγότερες ενοχές για τις απόκρυφες πτυχές της σεξουαλικής μας φύσης!

Special tip: Μη κάνετε οικονομία στα κεριά, και πάντα με προφυλάξεις (!)

Αντέχετε τόσο ερωτισμό?

Hess is More- Yes Boss

Urge Overkill- Girl, You’ll Be A Woman Soon

Joe Cocker- You Can Leave Your Hat On

Bruce Springsteen- I’m On Fire

April Stevens- Teach Me Tiger

Serge Gainsbourg & Jane Birkin- Je T’Aime, Moi Non Plus

Etta James- I Just Want To Make Love To You

Leonard Cohen- I’m Your Man

The Devastations- Sex And Mayem

Lou Reed- Take A Walk On The Wild Side

Pulp- Underwear

Nine Inch Nails- Closer

Marvin Gaye- Let’s Get It On

George Michael- I Want Your Sex

Silk- Freak Me

Barry White- Love Serenade

Madonna- Justify My Love

Elvis Presley- Fever

INXS- Need You Tonight

Jace Everett- Bad Things

+ 3 bonus:

Bruce Springsteen- Fire

Μη μπερδεύεστε. Το “Fire” είναι ένα εξίσου ερωτικό κομμάτι όπως το “I’m On Fire” του αγαπητού μας Bruce, και μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να το αφήσουμε εκτός της λίστας.

Lovage- Sex (I’m A)

Όχι μόνο το “Sex( I’m A)” αλλά ολόκληρο το album στο οποίο συμπεριλαμβάνεται, “Music To Make Love To Your Old Lady By”, είναι ακριβώς για τον ίδιο σκοπό!

Chris Isaak- Wicked Game

Μπορεί μέσα από το “Wicked Game” ο Chris Isaak να μιλάει για το πόνο που του προκαλεί το ίδιο του το πάθος, αλλά η όλη σύνθεση του κομματιού και η εκτέλεσή του δε παύουν να μας ξυπνούν διαφορετικά ένστικτα.