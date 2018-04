Βαγγέλης Κακουριώτης: “Θέλω πολύ να βγω νικητής στο Dancing with the Stars” 02/04/2018, 14:14 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης… παραδέχεται ότι θέλει να κερδίσει το Dancing with the Stars!

Στο περιοδικό People Greece παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Το πρώην μέλος των Boys and Noise και φαβορί του Dancing with the Stars φωτογραφήθηκε για τις σελίδες του περιοδικού και άνοιξε την καρδιά του σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Κατά πόσο έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, αντεπεξέρχοντας στις ανάγκες του απαιτητικού show στο οποίο συμμετέχει: “Ίσως είναι η πρώτη φορά που βιώνω τέτοια πίεση. Πριν πάρω την απόφαση να πάω, το συζήτησα με την εταιρεία μου, την Panik Records, και με προειδοποίησαν ότι είναι ένα πολύ απαιτητικό πρότζεκτ. Ήξεραν, όμως, πως αν πω το “ναι” θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Είναι και για καλό σκοπό, για το Make–A–Wish. Τώρα έχω αφήσει τις προπονήσεις πίσω γιατί δεν προλαβαίνω. Ξεκινάω την πρόβα στις 11.00 το πρωί, διαρκεί μέχρι τις 4.00 το απόγευμα, γυρίζω στο σπίτι δύο ώρες και φεύγω για τη βραδινή πρόβα. Ακόμα και αυτό το δίωρο της ξεκούρασης για εμένα είναι βασανιστικό γιατί το μυαλό μου είναι εκεί. Όμως είναι μεγάλη εμπειρία. Περιμένω πώς και πώς το Πάσχα για να πάω διακοπές. Θέλω να χαλαρώσω”.

Παράλληλα, παραδέχεται πως θέλει να είναι ο τελικός νικητής του Dancing with the stars γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να το επιτύχει: “Θέλω πολύ να βγω νικητής, γιατί έχω αφιερωθεί σε αυτό το πρότζεκτ με πολλή όρεξη”.

