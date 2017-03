Τι θα παρακολουθήσουμε στο τρίτο Live του Star Academy; 30/03/2017, 17:09 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Τι θα ερμηνεύσουν οι σπουδαστές στο 3ο Live Show;

Την Παρασκευή 31/3 έρχεται το 3ο live του STAR ACADEMY, στις 20:45 στο epsilon.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας για πρώτη φορά ερμηνεύουν μαζί και ζωντανά τις επιτυχίες που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Οι σπουδαστές της Ακαδημίας δίνουν για μία ακόμη φορά τον καλύτερο εαυτό τους και έρχονται στο 3ο live με σκοπό να μας εντυπωσιάσουν.

Το θέμα της εβδομάδας είναι τα ντουέτα, ενώ οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση θα ερμηνεύσουν τραγούδι της επιλογής του.

ΝΤΟΥΕΤΑ

Μάκης Τσιώτσης – Δαλιδά Γκουτιέρεζ – Αντίστροφη Μέτρηση

Ειρήνη Ασιαλέμ – Hρόδοτος Αχχιλέως – Μέρες που δε σου πα σ’αγαπώ

Δημήτρης Ντέντε – Κατερίνα Ζήνωνος – Επιμονή σου

Ιωάννα Μπάλτα – Ζαφείρης Παρασκευόπουλος – should i stay or should i go

Γιάννης Μιχελής- Φαίη Μπαζιώτη – Δε θέλω τέτοιους φίλους

Στέλιος Καλίτσης – Έλενα Κορωναίου – Δεν έχει σίδερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

Σταύρος Γιάννου Popular Σουηδία Eurovision

Στυλιανός Ξάνθου, Στο πα και στο ξαναλέω

Σκεύη Ιωάννου, Δεν υπάρχουν άγγελοι