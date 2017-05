“Suspicion” | Ακούστε το νέο τραγούδι της LP! 05/05/2017, 16:26 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Νέο τραγούδι από την LP.

Ολοκαίνουργιο εκπληκτικό single για την LP, ύστερα από της τεράστιες επιτυχίες : Lost On You και Other People!

To “Suspicion” θα περιλαμβάνεται στη Deluxe Version του πρόσφατου album της LP – Lost On You, το οποίο επανακυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 5 Μαΐου, με τη προσθήκη 5 καινούργιων τραγουδιών, ένα από τα οποία είναι και το νέο single Suspicion.

Ακούστε το: