Star Academy | Όλα όσα έγιναν στη λαμπερή πρεμιέρα! 18/03/2017

Ποιοι είναι 16 μαθητές του talent show;

Το 1ο live του Star Academy ολοκληρώθηκε. Οι 16 μαθητές που απαρτίζουν την ακαδημία τραγούδησαν για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό και τους κριτές.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους Άννα Βίσση, Νίκο Καρβέλα, Ναταλία Γερμανού και Πέτρο Κωστόπουλος. Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκεται ο Μένιος Φουρθιώτης.

Πάμε να δούμε τους παίκτες:

Ειρήνη Ασιαλέμ – Τους είπες πως

Έλενα Κορωναίου – Θυμός

Ιωάννα Μπάλτα – Like the way I do

Στέλιος Καλλίτσης – Έμεινα εδώ

Σταύρος Γιάννου – Αν μου τηλεφωνούσες

Φαίη Μπουζιώτη – Αν είναι η αγάπη αμαρτία

Στυλιανός Ξανθός – Το δικό σου αμάρτημα

Ηρόδοτος Αχιλλέως – Burnt by the sun

Παμπίνα Κοντέα – Το πάτωμα

Dalida – Reggaeton

Μάκης Τσώτσης – Σκόνη

Σκεύη Ιωάννου – Να με αφήσεις ήσυχη θέλω

Ζαφείρης Παρασκευόπουλος – Δεν μιλάμε

Κατερίνα Ζήνωνος – Δεν μας συγχωρώ