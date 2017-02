“Something Just Like This” | Οι Chainsmokers και οι Coldplay παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι! 23/02/2017, 15:34 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Μία νέα συνεργασία μόλις κυκλοφόρησε.

Μια συνεργασία έκπληξη επεφύλασσαν οι Chainsmokers στη χθεσινή βραδιά των Brit Awards, όταν ανέβηκαν στη σκηνή με το διάσημο συγκρότημα Coldplay για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το νέο τους κομμάτι.

Το “Something Just Like This” όμως έφερε μαζί του και το pre-order του debut album των Chainsmokers, με τίτλο “Memories…Do Not Open” που θα κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου.

Οι Chainsmokers έχουν καταφέρει ένα μοναδικό σερί No1 επιτυχιών (“Don’t Let Me Down”, “Roses”, “Closer” και το πολύ πρόσφατο “Paris”) και όλα δείχνουν ότι η μαγική «συνταγή» επιτυχιών τους είναι πραγματικά ασταμάτητη!

Ακούστε το: