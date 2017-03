Συνέντευξη| Ίαν Στρατής & Mad Street: «Για να μπορέσουμε να βγούμε έξω, πρέπει πρώτα να γίνουμε No1 εδώ!» 09/03/2017, 20:18 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Οι Mad Street ήρθαν για να μείνουν και μας μιλούν αποκλειστικά!

Στο πρώτο τους Live στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο Πολιτισμού & Αθλητισμού WE, οι Mad Street συνάντησαν τη δημοσιογράφο του tralala.gr Αθανασία Βογιάρη και της μίλησαν για όλα. Η ροκ μπάντα που ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από την επιτυχημένη συμμετοχή του frontmant της, Ίαν Στρατή, στο τελευταίο X Factor αποδεικνύει πως έχει πολλά να δώσει και «ανοίγει» τα χαρτιά της αποκαλύπτοντας…

Πώς νιώθουν λίγη ώρα πριν βγουν στη σκηνή; Πώς προετοιμάζονται; Σε ποιο σημείο βρίσκεται η δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου προσωπικού τους δίσκου και πως τιτλοφορείται το νέο single τους;

Σε όλα αυτά και σε… μερικά ακόμη έδωσαν τις άκρως ενδιαφέρουσες απαντήσεις τους και σας τις παραθέτουμε παρακάτω!!!

Χαίρομαι πολύ που συναντώ τους Mad Street στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πολύ όμορφο χώρο λίγη ώρα πριν βγουν στη σκηνή για το πολυαναμενόμενο Live τους. Πώς νιώθετε;

Ίαν: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στη Θεσσαλονίκη… κι αυτό συμβαίνει σε έναν καταπληκτικό χώρο, το WE.

Σπύρος: Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε επίσημα στη Θεσσαλονίκη, με αυτή τη σύνθεση στη μπάντα. Ανυπομονούμε να βγούμε στη σκηνή!!

Άγχος υπάρχει;

Ίαν: Όχι, δεν υπάρχει. Θα το απολαύσουμε!

Έρχεστε στη Θεσσαλονίκη μετά από την ολοκλήρωση των χειμερινών σας εμφανίσεων στο ΦΩΣ, στην Αθήνα, που πήγαν εξαιρετικά. Πώς περιμένετε πως θα είναι το κοινό εδώ;

Ίαν: Οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς τα έχουν καλά! Στις εμφανίσεις μας στην Αθήνα άτομα από το κοινό έκαναν live μεταδόσεις στο facebook έτσι ώστε και οι φίλοι μας στη συμπρωτεύουσα αλλά και σε άλλες πόλεις να μπορούν να μας δουν, έστω και μ’ αυτό τον τρόπο. Τα τραγούδια μας τα ξέρουν σχεδόν όλα απ’ έξω, οπότε θεωρώ πως το κοινό κι εδώ θα μας δώσει φοβερά vibes.

Μετά το σημερινό live, θα υπάρξει και συνέχεια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας; Θα κάνετε tour;

Σπύρος: Εμείς το θέλουμε, θέλουμε να πάμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη… έχουμε και κάποιες προτάσεις και θα το δούμε. Μόλις κάτι είναι σίγουρο, το ανακοινώνουμε μέσα από τις σελίδες μας στα social media για να ενημερώνεται το κοινό. Και στην Αθήνα θα συνεχίσουμε με κάποιες εμφανίσεις όμως, ολοκληρώσαμε τις χειμερινές και προγραμματίζουμε το τι θα κάνουμε για άνοιξη και καλοκαίρι.

Τι θα ακούσουμε στο αποψινό live από τους Mad Street;

Ίαν: Rock, Metal, Punk… διφωνίες!

Σπύρος: … τριφωνίες! Κι άλλο metal και λίγο punk ακόμα.

Στο πρόγραμμα φυσικά υπάρχουν και δικά σας κομμάτια.

Σπύρος: Βεβαίως, έχουμε πέντε ηχογραφημένα δικά μας κομμάτια. Τα τέσσερα περιλαμβάνονται στο EP μας που κυκλοφόρησε από την FeelGood Records και τιτλοφορείται «Three Chords To Shape Your World» και υπάρχει ένα ακόμα που θα βγει σύντομα.

Ryan: Ακούστηκε για πρώτη φορά σε διαφήμιση που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού του The Voice και λέγεται «High». Αυτό θα είναι το νέο μας single!

Υπάρχει ολοκληρωμένος δίσκος στα σκαριά;

Ίαν: Γράφουμε συνέχεια γι’ αυτόν, είμαστε στο studio.

Σπύρος: Ελπίζουμε να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του 2017.

Στην είσοδο του μαγαζιού συνάντησα πολύ κόσμο, ως επί το πλείστον από κορίτσια. Πώς διαχειρίζεστε την αγάπη και τον θαυμασμό που λαμβάνετε από το κοινό;

Ίαν: Όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε πολύ χαρούμενοι που συναντάμε αυτό το κοινό σε αυτή την ηλικία. Έχουμε την ευκαιρία να τους μάθουμε αυτά που μας έμαθαν, αυτά που μάθαμε όταν ήμασταν εμείς στην ηλικία τους. Πιστεύουμε να πάρουν το σωστό δρόμο στη μουσική! (γέλια)

Σπύρος: Ή τουλάχιστον να μην πάρουν τον λάθος!

Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω τον Ίαν… Διάβασα ότι πρόκειται να σε δούμε και σε έναν διαφορετικό ρόλο, ως πρωταγωνιστή στη rock opera “Evita” στο πλευρό της Νάντιας Μπουλέ. Μίλησέ μου για το νέο σου εγχείρημα.

Ίαν: Πάντα μα πάντα ήθελα να κάνω musical, ήταν ένα από τα όνειρά μου. Το musical σε βελτιώνει πολύ και σαν μουσικό και σαν performer. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω σε αυτή την ομάδα γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα από όλους τους.

Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά;

Ίαν: Το προσπαθώ! Δεν είναι εύκολο…

Τι να ευχηθούμε στους Mad Street; Πως θα θέλατε να δείτε τους εαυτούς σας σε πέντε χρόνια από τώρα;

Ίαν: Ελπίζω να πάρουμε πολύ κόσμο από την Ελλάδα μαζί μας και θέλουμε να κάνουμε και κάποια lives στο εξωτερικό, ώστε να συλλέξουμε εμπειρίες και γνώσεις και από εκεί.

Άρα σας ενδιαφέρει το εξωτερικό…

Ίαν: Φυσικά. Πρώτα όμως πρέπει να γίνουμε νούμερο ένα εδώ για να μπορέσουμε να βγούμε κι έξω…!!

Συνέντευξη & Επιμέλεια: Αθανασία Βογιάρη

Φωτογραφίες: Βίκυ Βοσνίδου | Vsd photo & graphics