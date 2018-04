Σαρώνει τα Ελληνικά charts ο Drake με το “God’s Plan”! 11/04/2018, 12:33 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.

Για 10η συνεχόμενη εβδομάδα το hit “God’s Plan” του Drake συνεχίζει στην κορυφή του Official Ifpi Digital Singles Chart International στην Ελλάδα, έχει συγκεντρώσει μέσα σε 3 μήνες 1 δισεκατομμύριο προβολές & streams παγκοσμίως ενώ διανύει την 11η συνεχόμενη εβδομάδα του στο #1 του Billboard Hot100 της Αμερικής.

Παράλληλα, έχει ήδη μπει στο Top3 των τραγουδιών που βρίσκονται από την 1η εβδομάδα της κυκλοφορίας τους στην κορυφή του συγκεκριμένου chart:

16 weeks, “One Sweet Day,” Mariah Carey & Boyz II Men

14 weeks, “Candle in the Wind 1997″/”Something About the Way You Look Tonight,” Elton John,

11 weeks, “I’ll Be Missing You,” Puff Daddy & Faith Evans feat. 112

11 weeks, “God’s Plan,” Drake

Το “God’s Plan” κυκλοφορεί από τη Universal Music.

