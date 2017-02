Σάκης Ρουβάς – Πάολα | Παράταση εμφανίσεων για 1 ακόμα μήνα στο Κέντρο Αθηνών! 02/02/2017, 11:49 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Παράταση Εμφανίσεων για Σάκη Ρουβά και Πάολα μαζί με την Τάμτα ολοκληρώνοντας τις sold out εμφανίσεις τους στο Κέντρο Αθηνών το Σάββατο 11 Μαρτίου, συμπληρώνοντας 6 μήνες επιτυχίας!

Ο Σάκης Ρουβάς και η Πάολα με την Τάμτα μονοπωλούν τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας με το κοινό να κατακλύζει κάθε Παρασκευή και Σάββατο το Κέντρο Αθηνών, με αποτέλεσμα την παράταση των εμφανίσεων τους για 1 ακόμα μήνα, μέχρι και το Σάββατο 11 Μαρτίου! Από τον Οκτώβριο και την εντυπωσιακή τους πρεμιέρα, το Κέντρο Αθηνών αποτελεί το talk of the town φιλοξενώντας το πιο εκρηκτικό μουσικό πρόγραμμα με γενικό concept #Stardome, το οποίο θα συνεχίσει να ξεσηκώνει το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο συμπληρώνοντας 6 μήνες sold out εμφανίσεων έως και τις 11 Μαρτίου!

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ και η μοναδική λαϊκή ερμηνεύτρια μαζί με το πιο λαμπερό πρόσωπο της ελληνικής pop σκηνής και μαζί με τους Κωνσταντίνο Κουφό, Τάνια Μπρεάζου και Κασσιανή θα συνεχίσουν να μας απογειώνουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και το #Stardome Finale το Σάββατο 11 Μαρτίου!

Το Κέντρο Αθηνών αποτελεί τη νούμερο 1 επιλογή διασκέδασης στην Αθήνα. Φέτος τον χειμώνα, ανακαινίσθηκε αυξάνοντας τη χωρητικότητα του και φιλοξενώντας ένα ανανεωμένο, επιβλητικό stage που εξοπλίστηκε με τον πιο σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της διασκέδασης για μοναδικές βραδιές γεμάτες χορό, τραγούδι, ρυθμό, ένταση, πάθος!

Η πολυμελής εξειδικευμένη δημιουργική ομάδα συνεργατών που υπογράφει το live show που παρουσιάζεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ:

Σκηνοθετική επιμέλεια Σάκη Ρουβά: Απόλλωνας Παπαθεοχάρης

Σκηνοθετική επιμέλεια Πάολας: Κωνσταντίνος Ρήγος

Σκηνοθετική επιμέλεια Τάμτας: Απόλλωνας Παπαθεοχάρης

Καλλιτεχνικός σύμβουλος : Θοδωρής Σπάθης

Μουσική Επιμέλεια Τόνυ Κονταξάκης & Γιώργος Νάτσιος

Χορογραφίες: Chali Jennings

Light Designer: Σπύρος Κουρκουμέλης

Audio Designer: Ηλίας Σεργόπουλος

Sound Engineering: Ηλίας Σεργόπουλος & Γιώργος Μαθιέλης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

#Stardome

Ο πιο εκρηκτικός προορισμός διασκέδασης!

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο