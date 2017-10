Ρυθμός 949| Το πρώτο ραδιοφωνικό FB live event είναι γεγονός! 27/10/2017, 14:50 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Χθες το βράδυ, ο Ρυθμός 949 πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία ραδιοφωνική εκπομπή με Live FB Show.

Ήταν μια ιδιαίτερη νύχτα με οικοδέσποινα την Ράνια Κωστάκη και καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Στις 21.30 ακριβώς οι ακροατές του σταθμού συντονιστήκανε στους δέκτες τους και μπήκαν online στην FB σελίδα για να δούνε live τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ερμηνεύει ζωντανά μεγάλες αλλά και νέες επιτυχίες του!

Η Ράνια Κωστάκη έκανε 59 καυτές ερωτήσεις στον καλεσμένο της όπου και απάντησε με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια!

Η FB σελίδα του σταθμού, χτύπησε κόκκινο μιας και το reach ήταν πάνω από 200.000!

Μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκπομπή με live FB show…για πρώτη φορά στην Ελλάδα που θα επαναληφθεί…με νέο καλεσμένο.

Μείνετε συντονισμένοι, κάντε like στην σελίδα του Ρυθμού και περιμένετε το notification “Ρυθμός 949 fm is now live” για να μην χάνετε όλα όσα διαδραματίζονται την ΝΥΧΤΑ στον Ρυθμό 949

Στον Ρυθμό 9.49 φυσικά… γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ… και online!