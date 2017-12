Το Rolling Stone ανακοίνωσε τα 50 καλύτερα τραγούδια του 2017! 01/12/2017, 16:29 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Δείτε τη λίστα.

Όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια το Rolling Stone ανακοίνωσε τα 50 καλύτερα τραγούδια της χρονιάς που σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά.

Πολλά ήταν αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2017 και άλλα τόσα ίσως και παραπάνω ήταν τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν. Και ήταν πολλά!

Μέσα σε αυτή λίστα φιγουράρουν και πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες που είχαν κάτι το διαφορετικό σε αυτό που μας παρουσιάσαν.

Πάμε να δούμε ποιοι τα κατάφεραν και έχουν ακόμα ένα λόγο να χαίρονται!

50. 21 Savage – Bank Account

49. HAIM – Want You Back

48. YFN Lucci & PnB Rock – Everyday We Lit

47. Willie Nelson – Delete and Fast Forward

46. Laura Marling – Wild Fire

45. Miley Cyrus – Malibu

44. Carly Rae Jepsen – Cut To The Feeling

43. Big Thief – Shark Smile

42. Kodak Black – Tunnel Vision

41. Kamasi Washington – Truth

40. Fergie – You Already Know ft. Nicki Minaj

39. Dan Auerbach – Waiting On A Song

38. Gorillaz – Saturnz Barz

37. In My World – Lindsey Buckingham/Christine McVie

36. dvsn – Mood

35. Dirty Projectors – Up In Hudson

34. Dua Lipa – Lost In Your Light feat. Miguel

33. Lil Yachty – Forever Young ft. Diplo

32. Margo Price – Pay Gap

31. Craig Finn – God In Chicago

30. Jidenna – Bambi

29. J Balvin, Willy William – Mi Gente

28. Charly Bliss – Glitter

27. Calvin Harris – Slide ft. Frank Ocean, Migos

26. Tee Grizzley – First Day Out

25. Superorganism – Something For Your M.I.N.D.

24. DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

23. Charli XCX – Boys

22. Spoon – Hot Thoughts

21. Arcade Fire – Everything Now

20. Taylor Swift – Call It What You Want

19. Diet Cig – Sixteen

18. Beck – Dear Life

17. Lil Uzi Vert – XO Tour Llif3

16. Julia Michaels – Uh Huh

15. Drake – Passionfruit

14. LCD Soundsystem – call the police

13. Ed Sheeran – Shape of You

12. Selena Gomez – Bad Liar

11. Tove Styrke – Say My Name

10. Future – Mask Off

9. Lana Del Rey – Lust For Life ft. The Weeknd

8. Portugal. The Man – Feel It Still

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee – Despacito (Remix) ft. Justin Bieber

6. Migos – Bad and Boujee ft Lil Uzi Vert

5. U2 – Lights of Home

4. Cardi B – Bodak Yellow

3. Kendrick Lamar – Humble

2. Lorde – Homemade Dynamite

1. Harry Styles – Sign of times