Rising Star: Duets | Ποια ντουέτα πέρασαν στην επόμενη φάση; 28/02/2017, 22:17 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ένα live γεμάτο ανατροπές.

Όσο περνάνε τα live του Rising Star τόσο η αγωνία κορυφώνεται για το ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν στο τελικό που θα αναδείξει το νικητή του talent show.

Τη Κυριακή που πέρασε είδαμε κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη εβδομάδα, 2 παίκτες από διαφορετική ομάδα τραγουδούσαν μαζί το τραγούδι που επέλεγε ο coach τους. Το ντουέτο με το υψηλότερο ποσοστό περνούσε στην επόμενη φάση του Rising Star.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι κριτές είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν 1 παίκτη ο καθένας που ήθελε να σώσει από αυτούς που δεν τα κατάφερναν.

Πάμε να δούμε όσα έγιναν!

teamRemos – teamMastoras VS teamVandi – teamMakedonas

Απόστολος Λιάπης – Στέβη Σεμιτέκολου – One way or another | Κέλλυ Βουδούρη & Αναστασία Ιωακειμίδου

Κιάννα* & Κωνσταντίνος Σικοτάκης | Cynthia Veronica Zietara & Μιχάλης Καραγκούνης

Άρης Βανταράκης & Γιάννης Μητσόπουλος | Δημήτρης Αβραμόπουλος & Στέλιος Τσάκωνας

Σωτήρης Καρυστινός & Πάνος Σμυρναίος | Μελίνα Μαβίδου & Σιντορέλα Οσμάνι

teamVandi – teamMakedonas VS teamRemos – teamMastoras

Νίκος Μακαντάσης & Μηνάς Τσίγκος | Χριστιάνα Μήττα & Βέλλος Πουρπουτίδης

Δημήτρης Κανέλλος & Γεωργία Κυριακίδου | Γιάννης Ξανθόπουλος & Έλενα Παναγιωτίδου

Δημήτρης Δημόπουλος & Έλσα Καριώτη | Κλώντια Άννα Γιαουπλάρη & Περσεφόνη Μήλια

Inga Balanchine & Κωνσταντίνος Γεωργίου | Δημήτρης Γερογιάννης & Ηρώ Κλείτου

Οι παίκτες που έσωσαν οι κριτές είναι:

Χρήστος Μάστορας: Απόστολο Λιάπη.

Αντώνης Ρέμος: Κιάννα

Δέσποινα Βανδή: Κωνσταντίνο Γεωργίου

Κώστας Μακεδόνας: Inga Balanchine

Οι ομάδες διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήστος Μάστορας: Περσεφόνη Μήλια, Γιάννης Ξανθόπουλος, Πάνος Σμυρναίος, Απόστολος Λιάπης.

Αντώνης Ρέμος: Έλενα Παναγιωτίδου, Ηρώ Κλείτου, Σωτήρης Καρυστινός, Κλώντια Άννα Γιαουπλάρη, Δημήτρης Γερογιάννης, Κιάννα.

Δέσποινα Βανδή: Δημήτρης Αβραμόπουλος, Στέλιος Τσάκωνας, Νίκος Μακαντάσης, Cynthia Veronica Zietara, Κωνσταντίνος Γεωργίου.

Κώστας Μακεδόνας: Αναστασία Ιωακειμίδου, Κέλλυ Βουδούρη, Μηνάς Τσίγκος, Μιχάλης Καραγκούνης, Inga Balanchine.