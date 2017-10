“Ready For It?” | Δείτε το νέο εντυπωσιακό video clip της Taylor Swift! 30/10/2017, 17:40 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Η Taylor Swift παρουσιάζει το νέο της video clip.

To video clip της νέας της επιτυχίας κυκλοφόρησε η Taylor Swift. Ο λόγος για το τραγούδι “Ready For It?” που υπογράφει η ίδια μαζί με τους Max Martin, Shellback και Ali Payami.

Στις 10 Νοεμβρίου πρόκειται να κυκλοφορήσει ο νέος της δίσκος που θα συμπεριλαμβάνει και αυτό το τραγούδι αλλά και το “Look What You Made Me Do” αλλά και το πρόσφατο “Gorgeous”.

Το video clip είναι σε σκηνοθεσία του Joseph Kahn και εντυπωσιάζει.

Δείτε το: