Το πλήρες line up του Ejekt Festival 2017! 09/05/2017, 18:49 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Οι Circa Waves και οι Deaf Radio στην Day1 του EJEKT Festival!

Οι Circa Waves είναι προορισμένοι για μεγάλα πράγματα. Το απέδειξαν με το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Young Chasers” του 2014, όπου μας παρουσιάστηκαν ως η επιτομή της indie-pop βρετανικής μπάντας, χάρη σε εξαιρετικά singles όπως τα “T-Shirt Weather”, “Fossils”, “My Love”, “Get Away”. Περιόδευσαν με τους The 1975 και τους The Libertines, συμμετείχαν στην NME Awards Tour της χρονιάς και άφησαν μεγάλες υποσχέσεις για το επόμενο βήμα τους. Το οποίο είναι το δεύτερο άλμπουμ τους “Different Creatures” που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και επιβεβαιώνει ότι οι Circa Waves κατέχουν το μυστικό του να γράφουν υπέροχες μελωδίες και τραγούδια που σου κολάνε, όπως τα “Fire That Burns” και “Wake Up”. Στην πρώτη εμφάνισή τους στη χώρα μας, στη σκηνή του EJEKT Festival, οι Circa Waves θα μας αποδείξουν γιατί θεωρούνται μια από τις νέες μεγάλες ελπίδες της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας.

Deaf Radio: Όταν οι πολύ θετικές κριτικές για το ντεμπούτο άλμπουμ κάνουν αναφορές στους QOTSA, τους Doors και τους Joy Division, τότε κάτι έχεις κάνει καλά. Με το “Alarm” που κυκλοφόρησε στις αρχές του χρόνου, οι Deaf Radio καθιερώθηκαν ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μπάντες της εγχώριας rock σκηνής.

Το πλήρες πρόγραμμα των δύο ημερών του Ejekt Festival 2017 περιλαμβάνει τους:

24.06 – The Killers, The Kills, Circa Waves, Deaf Radio

14.07– Kasabian, The Jesus and Mary Chain, Peter Hook & The Light (performing Unknown Pleasures), Of Montreal, Black Hat Bones

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση

Day1

Arena – 46 ευρώ

VIP – 85 ευρώ – υπερυψωμένο σημείο, με δικό του bar και τουαλέττες, περιορισμένες θέσεις καθήμενων, καθώς και ξεχωριστή είσοδο στον χώρο της συναυλίας.

Day2

Arena – 40 ευρώ

VIP – 65 ευρώ – υπερυψωμένο σημείο, με δικό του bar και τουαλέττες, περιορισμένες θέσεις καθήμενων, καθώς και ξεχωριστή είσοδο στον χώρο της συναυλίας.

Διήμερα εισιτήρια

75 ευρώ

TAMEIO

Day1

Arena – 50 ευρώ

VIP – 95 ευρώ

Day2

Arena – 45 ευρώ

VIP – 75 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, www.tickethour.com, Public, καταστήματα Γερμανός/Cosmote, SevenSpots, Reload, Ευρυπίδης

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.ejekt.gr, 2109636489