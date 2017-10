Ποια είναι τα πέντε αγαπημένα τραγούδια του Λούκα Γιώρκα αυτή την περίοδο; 31/10/2017, 11:48 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Το Top 5 του Λούκα Γιώρκα…!

Ο Λούκας Γιώρκας μέσω του επίσημου καναλιού της δισκογραφικής του εταιρίας Cobalt Music μας παρουσιάζει τα πέντε αγαπημένα του τραγούδια αυτή την περίοδο και μας εκπλήσσει με τις επιλογές του.

Ποια είναι τα πέντε κομμάτια που ακούει στον ελεύθερο χρόνο του; Ποιους καλλιτέχνες προτιμά; Είναι έλληνες ή ξένοι; Ας τον αφήσουμε να μας τα πει μόνος του…

Νο.05 Charlie Puth – “How Long”

Νο.04 Stereophonics – All In One Night

Νο.03 LP – When We’re High (A Night A The McKittrick Hotel)

Νο.02 LP – Portugal. The Man – “Feel It Still”

Νο.01 Ed Sheeran – Perfect