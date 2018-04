Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδι: “Μάτια” 12/04/2018, 16:30 | Συντάκτης: Δανάη Αλεξανδρίδη

Τα Μάτια λένε πως είναι ο καθρέπτης της ψυχής…

Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο οδηγός για να δούμε τον κόσμο και πέρα από αυτόν. Μπορούν να γίνουν ο καλύτερος φακός που θα απαθανατίσει στιγμές κλικάροντας με ένα πετάρισμα. Τα συναντάς καστανά, μελί, μπλε, πράσινα, ζεστά, φαρμακερά. Θα σου υποσχεθούν, θα σε προδώσουν, θα σε μαγέψουν και ίσως σε κάψουν.

Τα μάτια όμως κρύβουν όλη την αλήθεια και μέσα από μια ατέλειωτη σχεδόν λίστα, τα παρακάτω κομμάτια περιγράφουν κάτι που ίσως έχει νιώσει κι εσύ.

ΛΕΞΗ:ΜΑΤΙΑ

1. Damn your eyes-Alex Clare (Etta James’ cover)

2. I only have eyes for you-The Flamingos

3. Gypsy eyes-Jimi Hendrix

4. Green Eyes-Coldplay

5. Your eyes-Bombay Cicle Club

6. Can’t take my eyes off you-Gloria Gaynor

7. In your eyes-Shaya

8. Μάτια μου όμορφα-Stavento

9. Μές τα δύο της μάτια-O.P.A Χάρις Αλεξίου

10. Xρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια-Γεράσιμος Ανδρεάτος

