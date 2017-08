Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδι: “Χορός” 24/08/2017, 16:30 | Συντάκτης: Δανάη Αλεξανδρίδη

Σας αρέσει ο χορός; Διαβάζετε το σωστό άρθρο!

Για το ζέσταμα λοιπόν, αρχίστε με μερικά ομότιτλα κομμάτια που θα σας φτιάξουν τη διάθεση και θα σας κουνήσουν από ντιβάνια, καναπέδες, καρέκλες!

One two-one two!

ΛΕΞΗ:Χορός

1. Dance me to the end of love-Leonard Cohen

2. Dancing Queen-Raining Pleasure

3. Let’s Dance-David Bowie

4. You Should be dancing-Bee Gees

5. Dancing with myself-Billy Idol

6. Dancing in the moonlight-Toploader

7. Alors on Danse-Stromae

8. Χορεύω-Sofita

9. Ο χορός-ΟΝΙRAMA

10. Χορεύω-Συνήθεις Ύποπτοι