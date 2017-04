Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδια… λέξη: “Πάσχα” 16/04/2017, 11:30

Το πότε τελείωσε ο Μάρτης και μπήκε κιόλας ο Απρίλης είναι αρκετά απίστευτο.

Αυτό όμως που με ξεπερνάει είναι ότι σε μια εβδομάδα θα έχει περάσει μέχρι και το Πάσχα, οδηγώντας με έτσι σε δυνατές σκέψεις τύπου Tζόυ από τα “Φιλαράκια”! (“Γιατί Θεέ, είχαμε μια συμφωνία” και τα λοιπά..). Σε κάθε περίπτωση όμως για να ευθυμήσουμε και λίγο θα παρουσιάσουμε τα καθιερωμένα 10 μας κομμάτια που σχετίζονται με το Πάσχα.. Καλό μας Πάσχα λοιπόν και καλά να περάσουμε!

Λέξη της εβδομάδας: “Πάσχα”

1. Two Candles-Gorky Park

2. Candle In the Wind-Elton John

3. Έσβησε ο αέρας το κερί-Ψαραντώνης

4. Νο Light, No Light-Florence and The Machine

5. Where the light is-John Mayer

6. Lotus Flower-Radiohead

7. Massive Attack- Paradise Circus

8. Redemption Day-Johny Cash

9. I am The Resurrection-The Stone Roses

10. Walking on Water-Cyanna

από την Δανάη Αλεξανδρίδη!