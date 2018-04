Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδια… λέξη: “διασκευή” (τραγούδια που εχούν διασκευαστεί περισσότερο!) 17/04/2018, 19:50

Αυτήν την φορά επιστρέφουμε σε κάτι πιο πηγαία μουσικό…!!!

Όλοι έχουμε λίστες με τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια όλων των εποχών, είτε κυριολεκτικά είτε και μεταφορικά στο μυαλό μας! Ποιά είναι όμως εκείνα τα κομμάτια που φαινέται να αγαπήθηκαν περισσότερο από μεγάλη μερίδα μουσικών και μουσικόφιλων; Μια απάντηση θα μπορούσε να είναι εκείνα τα οποία έχουν διασκευαστεί το περισσότερο μέσα στο χρόνο!

Έτσι λοιπόν αυτό θα είναι και το θέμα που θα αναλύσουμε αυτή τη φορά! Η λίστα σίγουρα είναι αμέτρητη αλλά μέσα στα πρώτα δέκα συγκαταλέγονται τα εξής: Υesterday, Eleonor Rigby, Cry me a river, And I love her, (I can’t get) no satisfaction, Imagine, Summertime, Blackbird, Over the Rainbow, The Look of love!

Και αν σας φαίνεται περισσότερο για μια λίστα με τα αγαπημένα των Beatles δεν έχετε και πολυ άδικο μιας και για άλλη μια φορά τα Σκαθάρια κυριαρχούν! Ίσως ακόμα αυτή η λίστα να απαντάει εμμέσως και στο ερώτημα ποιο είναι το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών, αλλά αυτό είναι άλλο δύσκολο θέμα!

Παρακάτω ακολουθούν εκείνες οι διασκευές που έκαναν σε μένα περισσότερο κλικ και νομίζω θα τις απολάυσετε και εσείς! Α και επειδή οι διασκευές είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα δεσμεύομαι να ασχοληθούμε σε επόμενη φάση αποκλειστικά με cover bands, οχοχοχ!

Καλη μας εβδομάδα!

Λέξη της εβδομάδας: “διασκευή”

1. Υesterday – Frank Sinatra

2. Eleanor Rigby – Black Circus (Ελληνικό συγκρότημα)

3. Cry me a river – Aerosmith

4. And I Love her – Bob Marley

5. (I can’t get) No satisfaction – Cat Power

6. Imagine – Jack Johnson

7. Summertime – Ella Fitzgerald and Luis Armstrong

8. Blackbird – Foo Fighters

9. Over the Rainbow – Israel “IZ” Kamakawiwo’ole

10. The Look of love – Diana Krall

απο την Δανάη Αλεξανδρίδη!

