Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδια… λέξη: “Break up’’ (μπάντες που διαλύθηκαν)

Οι ειδήσεις που αφορούν τη διάλυση παγκοσμίως γνωστών και αγαπητών συγκροτημάτων πάντα συγκινούν και προκαλούν αντιδράσεις στο κοινό.

Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, με ραγδαία ταχύτητα ξεκινούν να ανεβαίνουν γνωστά κομμάτια του εκάστοτε συγκροτήματος στο facebook, συνοδευόμενα από ποικίλες ευχαριστίες για τη μουσική τους.

Στους λόγους διαχρονικά συναντάμε κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο θάνατο ή ότι απλά θέλουν να φύγουν με το κεφάλι ψηλά! Άλλες πάλι φορές πίσω από την επιφάνεια των παραπάνω λόγων βρίσκονται άλλοι, όπως το ότι η μπάντα δεν “τραβάει” πια (αλλά δεν το λέμε και παραέξω), δεν υπάρχει η αρχική έμπνευση ή ότι υπάρχει υπερβολική αλλαζονεία στα μέλη που καταλήγουν να μην τα βρίσκουν όχι μόνο μουσικά αλλά και σε φιλικά πλαίσια, στη ζωή πλέον! Άλλωστε και η επιτυχία στην μουσική φέρνει δόξα, πολύ χρήμα και εξουσία και αν τα διαχειριστείς όλα αυτά λάθος και αφεθείς στην αλλοίωση, η διάλυση αυτού που κάποτε ξεκίναγε ως το εφηβικό όνειρο κάποιων φίλων, είναι το λιγότερο που μπορεί να συμβεί!

Σε κάθε περίπτωση όμως και πέρα από αιτίες, η διάλυση μια αγαπημένης μπάντας πάντα θα αφήνει στους μουσικόφιλους μια στεναχώρια και πικρία και μια νοσταλγία κάθε φορά που θα τους ξαναακούει και ίσως και μια ελπίδα για πιθάνη επανένωση!

Κλείνοντας από μέρους μας έχουμε να πούμε σε όλους ένα μεγάλο :

THANK YOU FOR THE MUSIC!

Λέξη της εβδομάδας: “Break up”

1. R.E.M- Losing my religion

Στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι αποσύρονται μετά από 31 χρόνια σαν αδελφικοί φίλοι και συνωμότες, με μια αίσθηση ευγνωμοσύνης και έκπληξης για τα όσα κατάφεραν και ευχαριστώντας όλους όσους άγγιξε η μουσική τους και τους άκουσαν!

2. Oasis-Don’t look back in anger

Σε μια συναυλία τους στο Παρίσι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, έβαλαν τίτλους τέλους οι Oasis μετά από 18 χρόνια, στην οθόνη μάλιστα που είχε στηθεί για τη συναυλία (ειρωνεία)! Είναι γεγονός πως οι σχέσεις των αδελφών Γκάλαχερ ήταν αρκετά τεταμένες όμως πάντοτε συνήθιζαν να τα βρίσκουν στο τέλος! Αυτή τη φορά όμως φάνηκε πως ο Νόελ δεν άντεξε άλλο και πήρε το καπελάκι του και έφυγε, διαλύοντας έτσι και το συγκρότημα! Σε πρόσφατες δήλώσεις του βέβαια είπε πως έχει μετανοιώσει γι’ αυτήν του την κίνηση και πως θα ήθελε να βρίσκεται ξανά με τους Oasis στη σκηνή για την επέτειο του ”What’s the story,morning glory”!Να πω κι εγω την αλήθεια μου, κάτι μου λεεί πως αυτή η μπάντα δεν τελείωσε ακόμη!

3. White Stripes- Seven Nation Army

Toν Φεβρουάριο που μας πέρασε ανακοίνωσε την διαλυσή της μια πολύ αγαπημένη, γκαζιάρικη μπάντα με ένα από τα τραγουδια ”μπαλαντέρ” για τραγουδιστές κάθε είδους! Οι White Stripes λοίπον δήλωσαν πως σταματάνε να παίζουν όχι λόγω προβλήματος υγείας, ούτε διαφορών, αλλά γιατί θέλουν να διαφυλάξουν ό,τι ξεχωριστό δημιούργησαν!

4. Faithless-God is a Dj

Με μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία έκλεισαν τον κύκλο τους και οι Faithless ευχαριστώντας το κοινό τους για την εμπειρία που τους χάρισαν!

5. Scorpions-Wind of change

Πολλοί κακεντρεχείς έτρεξαν να πούν ”καιρός ήταν” όμως η αληθεία είναι πως οι Scorpions πάντα θα παραμένουν μια μεγάλη και ακούραστη μπάντα, όπως έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια! Το καλό είναι πως σε ελληνικό επίπεδο εκπληρώθηκαν ως συναυλιακό απωθημένο σε πολλούς και με το παραπάνω μάλιστα!

6. A-HA- Take on me

Πρόσφατη είναι και η διάλυση των Νορβηγών A-ha οι οποίοι θέλησαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους από το 2009!

7. Madrugada-Strange colour blue

Ένα δυσάρεστο γεγονός, ο θάνατος του κιθαρίστα του συγκροτήματος Robert Buras, ήταν ο λόγος της διάλυσης των αισθαντικών Madrugada! Και είναι απ’ τις φορές που λες ”Κρίμα”!

8. Διάφανα Κρίνα-Μικρές Αλήθειες

Στην ενχώρια μουσική πρόσφατη διάλυση ήταν αυτή των μεγάλων Διάφανων Κρίνων! Μέσα στους λόγους στη σχετική τους ανακοίνωση το 2009 είχαν αναφερθεί ο ηθικός ξεπεσμός, η βία και η μοχθηρότητα, δημιουργώντας μας την αίσθηση ότι η αυλαία δεν έπεσε με τόσο ωραίο τρόπο και στεναχωρόντας μας ακόμη περισσότερο..Πολύ κρίμα!

9. Eνδελέχεια- Κάτι τους δένει

Τον Απρίλη του 2009 διαλύθηκαν και οι Ενδελέχεια μετά από 17 χρόνια ευχαριστώντας το κοινό τους για τη στήριξη στην επιτυχημένη πορεία τους!

10. The Beatles-Let it be

Εντάξει, μπορεί να μην διαλύθηκαν πρόσφατα (ούτε καν δηλαδή) αλλά εδώ ισχυεί το ”όσος πιο πολύς καιρός περνάει, τόσο πιο πολύ πονάει”!

Στις 10 Απριλίου του 1970 χτύπησε το καμπανάκι για τα αγαπημένα σκαθάρια με την αποχώρηση του Paul McCartney με το λόγο ότι ήθελε να στράφει λίγο περισσότερο προς την οικογένεια του και να κάνει πράγματα μόνος του. Γενικά το μπαλάκι των κατηγοριών μεταφερόταν από σκαθαρι σε σκαθάρι για πολύ καιρό και μεταξύ αυτών η συχνή παρουσία της Yoko παντού και πάντα, η επιθυμία του McCartney να αναλάβει τα ηνία,το γεγονός ότι ο καθένας ήθελε να δώσει τη δική του πινελιά με αποτέλεσμα να μην βγαίνει πλέον εννιαίο αποτέλεσμα καθώς και πολλές άλλες!Χαρακτηριστική πάντως λεπτομέρεια ήταν η κάπως αμήχανη και ουδέτερη ανακοίνωση της διάλυσης από την εταιρεία τους την Apple η οποία είχε δηλώσει ”Η Γη συνεχίζει να γυρίζει!Μόνο όταν σταματήσει θα πρέπει να ανησυχούμε, όχι πιο πριν. Ο Τζον, ο Πολ, ο Τζορτζ και ο Ρίνγκο είναι όλοι τους καλά και η μουσική συνεχίζει να παίζει…».

Βέβαια για να τα αναλύσουμε όλα χρειάζεται ειδικό αφιέρωμα! Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι η διάλυση ίσως του κορυφαίου συγκροτήματος όλων των εποχών έφερε μεγάλη θλίψη σε κάθε μουσικόφιλο αλλά και σε πολλές γυναίκες,και ακόμα φέρνει,καθώς επίσης και τεράστιο κρίμα στη μουσική, και ας απολαύσουμε ένα από τα τελευταία διαμάντια τους!

Δανάη Αλεξανδρίδη!

