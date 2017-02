Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδια… λέξη: ”14 Φεβρουαρίου” 14/02/2017, 18:34

Eβδομάδα παθών και βασάνων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή που περάσαμε! Άλλωστε δε ζήσαμε και λίγα, υπερψήφιση του Μνημονιού 2, Άγιος Βαλεντίνος και Τσικνοπέμπτη!!!

Έτσι λοιπόν επειδή το μνημόνιο είναι μια πικρή ιστορία που θέλει πολύ ανάλυση και επειδή η Τσικνοπέμπτη απ’ την άλλη δύσκολα χωνεύεται, θα ασχοληθούμε με τον Άγιο Βαλεντίνο σεβόμενοι πάντα και τον κλισέ χαρακτήρα μας, αλλά και σαν ένα μικρό φόρο τιμής στη μεγάλη φωνή του έρωτα και όχι μόνο Whitney Houston που μας άφησε!

Πολλοί ήταν αυτοί που γιόρτασαν και φέτος, αρκετοί και εκείνοι που κράξανε, αλλά ακόμα περισσότεροι ήταν εκείνοι που έκραζαν τους κράχτες! Tα τραγούδια επομένως θα εξυπηρετήσουν τα μέλη και των τριών κατηγοριών, έτσι για να μη γίνονται διακρίσεις!

Καλή μας εβδομάδα με λίγη αγάπη από εμάς!

Λέξη της εβδομάδας: ”14 Φεβρουαρίου”

1. Wintney Houston-I will always love you

2. Goo Goo Dolls-Iris

3. Extreme-More than words

4. Elton John-Your song

5. 3 Doors Down-Here without you

6. The Beatles-And I love her

7. Radiohead-Creep

8. Bryan Adams-Everything I do I do it for you

9. Elvis Prisley-Can’t help Falling in Love

10. Leonard Cohen-Dance me to the end of love

11. Nouvelle Vague-Love will tear us apart

12. Σπύρος Γραμμένος-Valentine’s Day

απο την Δανάη Αλεξανδρίδη!