Η παρουσιάστρια και τα live acts των MTV VMA 2017! 23/08/2017, 15:09 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Κλικ για να τα μάθεις όλα.

Λίγες μέρες πριν πραγματοποιηθούν τα MTV Video Music Awards 2017, μάθε ποιος ή καλύτερα ποια θα βρίσκετα στο τιμόνι της παρουσίασης της 34ης απονομής αλλά και ποιοι θα ανέβουν στη σκηνή. (Δες εδώ τις υποψηφιότητες)

Η παρουσίαστρια των φετινών MTV VMA ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει για να χαρίσει ένα αξέχαστο show στο κοινό, καθώς πριν μερικά χρόνια και συγκεκριμένα το 2008 και το 2009 είχε παρουσιάσει τα MTV EMAs με μεγάλη επιτυχία. Ο λόγος για την ταλαντούχα και εκκεντρική Katy Perry.

Στα live acts της βραδιάς θα συμμετέχει και η παρουσίαστρια του show με το τραγούδι “Swish swish”, η Miley Cyrus με το νέο της single “Younger now”, ο Kendrick Lamar με τη Rihanna θα παρουσιάσουν τη συνεργασία τους “Loyalty”, ο Ed Sheeran θα τραγουδήσει το “Perfect”, οι Fifth Harmony με τα τραγούδια “Down” / “He like that” μαζί με τον Gucci Mane, η ταλαντούχα Lorde θα ερμηνεύσει το “Perfect places”, ο The Weeknd θα ξεσηκώσει με το τελευταίο του single “The reminder”, οι 30 Seconds To Mars θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ζωντανά το νέο τους τραγούδι “Walk on water”.

Ο Shawn Mendes έρχεται στα MTV VMA με το νέο του single “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, οι Logic, Alessia Cara και Khalid θα πουν το “1-800-273-8255”, η Julia Michaels θα ερμηνεύσει το “Uh Huh”, ο Post Malone με το “Congratulations και τέλος η Pink που έκανε δυναμική επιστροφή με το νέο της τραγούδι με τίτλο “What about us”.