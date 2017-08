Συνέντευξη | Παναγιώτης Κουφογιάννης: «Στο X Factor πήγα με σκοπό να μην αφήσω τη μουσική μου ταυτότητα ν’ αλλοιωθεί» 01/08/2017, 18:52 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Και… μάλλον τα κατάφερε!!!

Ο Παναγιώτης Κουφογιάννης είναι ο μεγάλος νικητής του X Factor 2017 που ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες. Ο 29χρονος τραγουδιστής αλλά και δημιουργός από την Κύπρο μπήκε με φόρα στο talent show όντας αποφασισμένος να φτάσει ψηλά και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Ο αποκλεισμός του μόλις στη φάση των battles του The Voice μερικά χρόνια πριν δεν στάθηκε ικανός να τον αποπροσανατολίσει ή να τον κρατήσει μακριά από αυτό που… “είναι μέρος του γενετικού του κώδικα”, όπως χαρακτηριστικά λέει αναφερόμενος φυσικά στη μουσική. Στο μεταξύ, ο Παναγιώτης έφτασε κυριολεκτικά ένα βήμα πριν εκπροσωπήσει με αξιώσεις την Κύπρο στη Eurovision του 2015, αφού για δύο βαθμούς δεν αναδείχθηκε νικητής του εθνικού τελικού που θα τον έστελνε στη Βιέννη της Αυστρίας.

Φτάνοντας στο σήμερα, από τη στιγμή που προβλήθηκε η πρώτη του audition στο X Factor, το όνομά του ήταν σταθερά ανάμεσα στα φαβορί. Με συνοδοιπόρο το μέντορά του, Γιώργο Μαζωνάκη ο Παναγιώτης κατάφερε να μας δώσει μία πολύ ικανοποιητική γεύση από τον παθιασμένο καλλιτέχνη που κρύβει μέσα του, αφήνοντάς μας με το στόμα ανοιχτό σε κάθε του εμφάνιση – πρόκληση. Το σκηνικό ανετράπη -εν μέρη- όταν βρέθηκε δύο φορές προτεινόμενος προς αποχώρηση και σώθηκε την τελευταία στιγμή από τους κριτές…

Ούτε όμως αυτό τον κλόνισε! Στον τελικό του παιχνιδιού, ο Παναγιώτης δεν μας είχε αφήσει πια καμία αμφιβολία πως διαθέτει όλο το πακέτο… γνώσεις πάνω στη μουσική, όραμα γι’ αυτό που κάνει και πάνω από όλα μια άρτια διαμορφωμένη μουσική προσωπικότητα. Το δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Feelgood Records του ανήκει και αναμένουμε να ακούσουμε από αυτόν σπουδαία πράγματα.

Στην παρακάτω συνέντευξη που παραχώρησε στο tralala.gr και στην Αθανασία Βογιάρη, ο Παναγιώτης Κουφογιάννης αποκαλύπτει και… αποκαλύπτεται!

Καλησπέρα Παναγιώτη! Είναι μεγάλη μας χαρά που σε φιλοξενούμε στο tralala.gr. Έχουν περάσει μόλις μερικές εβδομάδες από τη νίκη σου στο X Factor 2017. Το έχεις συνειδητοποιήσει; Το περίμενες;

Hi! Η χαρά δική μου! Είμαι στη διαδικασία συνειδητοποίησης! (γέλια) Το ονειρευόμουν θα έλεγα είναι η σωστή λέξη…

Πώς πέρασες αυτές σου τις μέρες; Ξεκουράστηκες; Σκέφτηκες καθόλου το… μουσικό σου μέλλον;

Δεν ξεκουράστηκα ακόμη, θα το κάνω σύντομα όμως. Είμαι στη διαδικασία να σκεφτώ και να οργανώσω τα επόμενα μου βήματα γιατί το να κερδίσεις το X-Factor δε λέει κάτι. Είναι απλά μια πόρτα και πρέπει να την ανοίξεις.

Πριν μερικά χρόνια σε είδαμε να συμμετέχεις στο The Voice, όπου δεν τα είχες πάει τόσο καλά. Σε τι διαφέρει ο Παναγιώτης του Voice από αυτόν του X Factor;

Δε διαφέρει και πολύ… Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ και μουσική προσέγγιση και στο Voice για διάφορους λόγους δε βγήκε προς τα έξω. Στο X Factor πήγα με σκοπό να μην αφήσω τη μουσική μου ταυτότητα ν’ αλλοιωθεί, το πέτυχα σε μεγάλο βαθμό και μου βγήκε. Πολλές φορές η επιτυχία απ’την αποτυχία είναι μια λεπτομέρεια μακριά…

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μην το βάλεις κάτω και να ξαναπροσπαθήσεις;

Όταν κάτι ρέει στις φλέβες σου και είναι μέρος του γενετικού σου κώδικα, δεν μπορείς να το αφήσεις ακόμα και να θέλεις… Δεν σταμάτησα και ούτε θα σταματήσω να επιδιώκω την εξέλιξη μου μουσικά και καλλιτεχνικά.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, που αρχίζει και που… τελειώνει η σχέση σου με τη μουσική;

Αρχίζει από μικρό παιδάκι. Ούτε που θυμάμαι αλλά μου λένε ότι έπαιρνα το τηλεκοντρόλ για μικρόφωνο και τραγουδούσα. Μετά σιγά σιγά μπήκα στα ωδεία και ανέπτυξα άλλα ένστικτα… Τελειώνει;;; Δεν τελειώνει, γιατί να τελειώσει;;;

Το μεγαλύτερό σου όνειρό ως καλλιτέχνης, ποιο είναι;

Να γράφω, να δημιουργώ, να εκτελώ και να μπορώ να ζω από αυτό. Να αγγίξω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται με αυτό που κάνω.

Σχόλια των eurofans στο διαδίκτυο αναφέρουν ότι φαντάζεις ως εξαιρετική επιλογή για το διαγωνισμό της Eurovision. Μάλιστα, το 2015 προσπάθησες να εκπροσωπήσεις την πατρίδα σου, Κύπρο κι έφτασες πολύ κοντά. Θα το ξαναέκανες τώρα που σε γνωρίζει λίγο καλύτερα ο κόσμος;

Νομίζω κανένας καλλιτέχνης του δικού μου στυλ και στο σημείο που είμαι δε θα απέρριπτε τέτοιο πράγμα. Είναι πολλές οι παράμετροι φυσικά όπως για παράδειγμα να πιστεύω στο τραγούδι. Δε θα πήγαινα ποτέ απλά για να πάω, θέλω το τραγούδι να είναι τοπ, στο δικό μου αυτί τουλάχιστον. Θα δείξει!

Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω για τη σχέση σου με τον coach σου, Γιώργο Μαζωνάκη. Πώς είναι να δουλεύεις μαζί με έναν τόσο επιτυχημένο και δημοφιλή καλλιτέχνη;

Ο Μαζώ είναι αλλού, είναι πολύ μπροστά! Με τη σωστή καθοδήγησή και τις συμβουλές του με βοήθησε να φτάσω μέχρι το τέλος . Περισσότερο απ’ όλα εμένα αυτό που μου άρεσε είναι ότι έχει μια τρέλα και κάπου τον έπιανα σε αυτές τις συχνότητες. Στον τελικό πήγα να του γράψω στο χέρι και αυτός άλλο που δεν ήθελε, έκανε και show στην κάμερα.

Το συμβόλαιο με τη Feelgood Records σου ανήκει! Πώς σκέφτεσαι να το αξιοποιήσεις; Έχεις συναντηθεί ήδη με τους ανθρώπους της εταιρίας;

Συζητάμε ήδη για το πως θα δουλέψουμε. Δυστυχώς είναι πολύ νωρίς και δεν ξέρω κι εγώ τι να σας πω. Ψάχνουμε τραγούδια και αυτό που κρατάω είναι ότι μου είπαν πως δε θέλουν να με αλλοιώσουν. Οοοολλλεεεε!

Μετά, λοιπόν, κι από τη νικηφόρα εμπειρία σου στο X Factor, θα σύστηνες σε κάποιον να προσπαθήσει να ξεκινήσει την καριέρα σου μια τέτοια πλατφόρμα;

Είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Πρέπει όμως να είσαι έτοιμος για όλα… Θα σε κριτικάρουν, θα πουν πράγματα για σένα που δεν ισχύουν, θα πάρεις attention ίσως και σε ενοχλητικό βαθμό… Εάν είσαι λίγο αναίσθητος, -εγώ είμαι-, θα μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα. Εάν όχι τότε γίνε και go for it!

Δεν τα παράτησες, συνέχισες να κυνηγάς το όνειρό σου και τελικά τα κατάφερες περίφημα! Ποια συμβουλή έχεις να δώσεις μέσα από αυτό το βήμα που σου έχει δοθεί στα νέα παιδιά;

Ε καλά σιγά ποιος είμαι για να δίνω συμβουλές. Απλά οκ, αυτό! Έχω πώρωση και δεν τα παράτησα. Εάν έχω βγάλει κάτι από αυτή την ιστορία είναι να μη φοβάσαι να είσαι διαφορετικός. Originality is beauty.

Τέλος, σχεδιάζεις κάποιες εμφανίσεις; Θα έχουμε την ευκαιρία να σε απολαύσουμε κάπου για το υπόλοιπο του καλοκαιριού ή και τον ερχόμενο χειμώνα;

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου θα ανοίξω τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη στο Ακρωτήρι – W. Προς το παρών είμαι στο youtube.com/PanAndMusic .

Συνέντευξη – Επιμέλεια: Αθανασία Βογιάρη