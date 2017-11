“One last song” | Δείτε το νέο video clip του Sam Smith! 30/11/2017, 11:14 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Το νέο του video clip είναι γεγονός.

Το “One last song” αποτελεί το δεύτερο single από τον ολοκαίνουργιο δίσκο του Sam Smith με τίτλο “The Thrill of It All” που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Μουσική και στίχους στο κομμάτι υπογράφουν οι Sam Smith, Tyler Johnson και Charles Emanuel Smalls.

Το video clip παρουσιάζει τον αγαπημένο καλλιτέχνη μόνο του πάνω στη σκηνή ενός θεάτρου αλλά και να περπατά σε διαδρόμους εμρηνεύοντας το τραγούδι.

Δείτε το: