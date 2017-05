Ο Harry Styles στο νέο ξεκαρδιστικό Carpool Karaoke του James Corden! 19/05/2017, 16:53 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

O Harry Styles και ο James Corden επιβαίνουν στο ίδιο αυτοκίνητο χαρίζοντας αστεία στιγμιότυπα!

Μετά από μία ολόκληρη εβδομάδα ως guest στο The Late Late Show του James Corden, ο Harry Styles ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στην εκπομπή ως συνοδηγός του παρουσιαστή στο τελευταίο επεισόδιο του πασίγνωστου πια Carpool Karaoke.

Το πρώην μέλος των One Direction συμμετείχε στο ξεκαρδιστικό νέο Carpool Karaoke με τον James Corden κάνοντας παρέα μια βόλτα με το αυτοκίνητο αλλά και τραγουδώντας μαζί του το νούμερο 1 single του, “Sign of the times” όπως και το καινούριο “Sweet creature”.

Ο Harry αποκάλυψε ότι η μητέρα του έκλαψε όταν άκουσε για πρώτη φορά το ολοκληρωμένο του album, ενώ μαζί με τον Corden ερμήνευσαν εξαιρετικά το “Hey Ya” των OutKast και το “Endless Love” του Lionel Richie και της Diana Ross. Παράλληλα, μπήκαν στο πετσί των ρόλων δημοφιλών ρομαντικών ταινιών όπως το “Μια βραδιά στο Notting Hill” και ο “Τιτανικός” ερμηνεύοντας πασίγνωστα σημεία των κειμένων τους. Το γέλιο ήταν άφθονο!!