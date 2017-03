Ο Ανδρέας Στεργιόπουλος από το The Voice 3 στο ΦΩΣ! 07/03/2017, 15:45 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Δείτε φωτογραφίες.

Ο Ανδρέας Στεργιόπουλος ο διαγωνιζόμενος του Τhe Voice 3 που ξεχώρισε για την χροιά του και τις χαρακτηριστικές λαικές ερμηνείες του, διασκέδασε με την Καίτη Γαρμπή και τη Στέλλα Καλλή και άφησε το δικό του «ΦΩΣ». Στην κορύφωση της βραδιάς και της ατμόσφαιρας που είχαν δημιουργήσει η Καίτη και η Στέλλα έδωσαν την ευκαιρία στον Ανδρέα να ανέβει στο stage και να τραγουδήσει λαικές επιτυχίες και να ξεσηκώσει και εκείνος με τη σειρά του τον κόσμο στο «ΦΩΣ»

Μια τέτοια βραδιά, γεμάτη επιτυχίες και διασκέδαση επιφυλλάσουν στο ΦΩΣ η Καίτη και η Στέλλα την Τετάρτη 8 Μαρτίου σε μια exclusive βραδιά – ladies only με…. ΛΑΜΨΗ!! The place to be για να διασκεδάσετε με τις φίλες σας την γιορτή της γυναίκας στην πιο πολυσυζητημένη γυναικεία συνύπαρξη της σεζόν! Η Καίτη Γαρμπή και η Στέλλα Καλλή σας περιμένουν στο ΦΩΣ την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 21.00 με τραγούδια αφιερωμένα στις γυναίκες!

Γοητευτική , με την ζεστή, ξεχωριστή, χαρακτηριστική χροιά της, η Καίτη Γαρμπή, ανανεωμένη και με δυναμισμό που μαγνητίζει, φωτίζει με τα super hits της προσωπικής της δισκογραφίας το ΦΩΣ, αλλά και προσωπικές της επιλογές από τραγούδια αναλλοίωτα στο χρόνο έχοντας πάντα το δικό της touch.

Από τις πιο αξιόλογες λαϊκές φωνές της νέας γενιάς η Στέλλα Καλλή, αφήνει το δικό της στίγμα στο πρόγραμμα ερμηνεύοντας εκτός από τα δικά της τραγούδια και πολλές all time classic επιτυχίες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο …

Η δεξιοτέχνης του σαξοφώνου MISS SAXO VAYA και η DJ και ραδιοφωνική παραγωγός Μαίρη Αργυριάδου προσφέρουν ένα ιδιαίτερο οπτικοακοτσικό θέαμα στο ΦΩΣ.

Καίτη Γαρμπή και Στέλλα Καλλή, στο «ΦΩΣ», Η καλύτερη πρόταση για την Γιορτή της Γυναίκας! Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 21.00