“No Saint”| Ακούστε το νέο τραγούδι του Consoul Trainin feat. Eneli! 05/04/2017, 14:07 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ακούστε το εδώ!

Ο Consoul Trainin και το “Take Me To Infinity” μέσα από τη συνεργασία της Planetworks με την Kontor Records της Γερμανίας, κατάφερε να κυκλοφορήσει και να ξεχωρίσει σε πάρα πολλές χώρες, μπαίνοντας μάλιστα και στο No # 84 του παγκόσμιου Shazam Chart. Η πιο πρόσφατη κατάκτηση του είναι το Νο # 3 στο Shazam Chart της Ρωσίας!

Η ιστορία συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι επαναλαμβάνεται με το νέο single “No Saint” .

Στα φωνητικά είναι η ταλαντούχα Ρουμάνα τραγουδίστρια και στιχουργός Eneli, που γνωρίσαμε από την πρόσφατη συνεργασία της με τον Manuel Riva στην επιτυχία “Mhm Mhm”.

Για μία ακόμη φορά o Consoul Trainin συνεργάζεται με το Δημήτρη Ίσσαρη, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τα Deep House στοιχεία με τη μεθυστική μελωδία του Βιολιού.

Το αισθησιακό video clip γυρίστηκε σε σκηνοθεσία των Alex Κωνσταντινίδη & Αλέξη Λαζαρίδη.

“No Saint”

Απολαύστε το…!