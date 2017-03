Νέα Κυκλοφορία | Ed Sheeran – Divide 04/03/2017, 14:11 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Νέο άλμπουμ από τον Ed Sheeran!

Τρία χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο “X”, ο Ed Sheeran επέστρεψε με έναν ολοκαίνουργιο δίσκο που φέρει τον τίτλο “Divide”.

Το άλμπουμ του κυκλοφόρησε τη Παρασκευή 3 Μαρτίου και πριν τη κυκλοφορία του πήραμε μια γεύση από τα δύο single που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο, το “Castle on the Hill” και το “Shape of You”.

Ο δίσκος αποτελείται από 12 τραγούδια και 16 το deluxe, γραμμένα από τον ίδιο και τους Johnny McDaid, Benjamin Levin, Steve Mac, Amy Wadge, Foy Vance, Ryan Tedder, Ammar Malik, Jessie Ware, Eamon Murray, Liam Bradley, Nana Richard Abiona, Timothy McKenzie και Niamh Dunne.

To tracklist του άλμπουμ:

Eraser

Castle on the Hill

Dive

Shape of You

Perfect

Galway Girl

Happier

New Man

Hearts Don’t Break Around Here

What Do I Know?

How Would You Feel (Paean)

Supermarket Flowers

Barcelona

Bibia Be Ye Ye

Nancy Mulligan

Save Myself

Ακούστε ολόκληρο το δίσκο του: