“Naked”| Ο Βρετανός super star James Arthur παρουσιάζει το video clip του υπέροχου νέου του single! 02/12/2017, 14:17 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Πιο ερωτικός από ποτέ ο James Arthur στο νέο του τραγούδι και video clip!

Το νέο τραγούδι έρχεται μετά από μια φανταστική χρονιά στην καριέρα του James Arthur.

Από το Σεπτέμβριο του 2016, το single «Say You Will not Let Go» έχει πουλήσει περισσότερα από 8,3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια streams! Το single πέρασε 3 εβδομάδες στο No.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και πήγε στο No.1 στο airplay στην Αμερική. Επιπλέον, το άλμπουμ ‘Back From The Edge, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016, πήγε κατ’ ευθείαν στο Νο.1 της Μεγάλης Βρετανίας και έγινε πολυπλατινένιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, ο James κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Brit Awards συμπεριλαμβανομένου του «British Single of the Year» καθώς και μια υποψηφιότητα στα American Music Award στην κατηγορία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης».

Ο James Arthur για το “Naked” συνεργάστηκε με τους διάσημους συνθέτες Max Martin, Savan Kotecha και Johan Carlsson.

Το single χαρακτηρίζουν τα gospel στοιχεία στα οποία ο James δηλώνει την ιδιαίτερη αδυναμία, ενώ συνεχίζει τονίζοντας ότι για την δημιουργία του Naked επηρεάστηκε από το πρόσφατο ντοκιμαντέρ George Michael.

To κινηματογραφικό βίντεο ολοκληρώνει το μοναδικό παζλ για ένα σπουδαίο single από τον James Arthur.