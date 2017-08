MTV Video Music Awards 2017| Ένα event γεμάτο ανατρεπτικές εμφανίσεις| Δείτε τα videos! 28/08/2017, 15:57 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Δείτε εδώ όλες τις εμφανίσεις των MTV VMAS 2017!

Πληθώρα πολυαγαπημένων καλλιτεχνών είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στην λαμπερή βραδιά των MTV Video Music Awards 2017. Η σκηνή γέμισε ταλέντο, εκρηκτικές παρουσίες και το υπερθέαμα δεν είχε τέλος.

Kendrick Lamar, Katy Perry, Nicki Minaj, Logic, Alessia Cara, 30 Seconds to Mars, P!nk και Miley Cyrus ήταν μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή.

Δείτε παρακάτω μία προς μία όλες τις εμφανίσεις:

Kendrick Lamar – DNA / Humble

Ed Sheeran & Lil Uzi Vert – Shape Of You / XO Tour Llif3

Thirty Seconds to Mars ft. Travis Scott – Walk on Water

Katy Perry & Nicki Minaj – Swish Swish

DNCE ft. Rod Stewart – Do ya think I’m sexy

Demi Lovato – Sorry not sorry

Shawn Mendes – There’s nothing holding me back

Alessia Cara – Scars to your beautiful

Logic, Khalid and Alessia Cara – 1-800-273-8255

Miley Cyrus – Younger Now

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – Down / Angel

KYLE – iSpy

Lorde – Homemade Dynamite

Julia Michaels – Issues

P!nk – Medley (Get The Party Started, Raise Your Glass, So What, Just Give Me a Reason, Perfect, What About Us, Don’t Let Me Get Me, Blow Me (One Last Kiss))