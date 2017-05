MTN MadWalk 2017| Δείτε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά μόδας και μουσικής της Κύπρου! 31/05/2017, 13:03 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Δείτε το video με τα highlights της λαμπερής βραδιάς!

Πραγματοποιήθηκε το τέταρτο MTN Madwalk με επιτυχία. Ανανεωμένο, με street style διάθεση και industrial αισθητική, το MTN Madwalk επέστρεψε ανανεωμένο, στην Κρατική Εκθεσή, με τους παρουσιαστές Έβελυν Καζαντζόγλου και Θοδωρή Μαραντίνη να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Suitcase, Anice, Ocean Blue by Marcia Thrasyvoulou, Erotokritos, Gregory Morfi, Μαριάννα Δαμιανού, Gogo by Stalo και My Ladida παρουσίασαν τις νέες τους δημιουργίες και έκλεψαν τις εντυπώσεις, συνοδευόμενοι από τα πιο hot ονόματα της μουσικής σκηνής. Γιώργος Παπαδόπουλος, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Βαγγέλης Κακουριώτης, Hovig, Ήβη Αδάμου, Otherview, Χάρις Σάββα, Βαλάντω Τρύφωνος, Κατερίνα Στικούδη, Κόνι Μεταξά, Μαριέλλα Σαββίδου, Παπιγιόν Band, OGE και Mike έδωσαν ρέστα σε μια φαντασμαγορική βραδιά.

Δείτε το βίντεο με τα highlights της βραδιάς.

Πηγή: must.com.cy