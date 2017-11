Βιογραφία | Kim Wilde 18/11/2017, 16:49 | Συντάκτης: Σοφία Παφτούνου

Η Kim Wilde (Kim Smith) γεννήθηκε στο Chiswick, που βρίσκεται στο West London, στις 18 Νοεμβρίου του 1960, όπου είχε μετακομίσει με την οικογένειά της από το (Hertfordshire) σε ηλικία 9 χρονών.

Σχολείο πήγε στο (Presdales School),και μετέπειτα στο St. Albans College of Art & Design, όπου και αποφοίτησε το 1980.

Τα πρώτα θεμέλια για τη μουσική της καριέρα της Kim τα πήρε από τον πατέρα της (Marty Wilde) όπου είχε διατελέσει “rock ‘n roll star” στην δεκαετία του ’60, και από την μητέρα της “Joice Baker” που ήταν επίσης τραγουδίστρια. Ο μικρότερος αδερφός της Κιμ, Ρίκι, ασχολιόταν και αυτός με την μουσική από πολύ νωρίς και έβγαλε και αυτός κάποιους δίσκους.

Το 1980, σε ηλικία δεκαεννιά χρονών η Kim, και με την βοήθεια του πατέρα της έκανε ένα άλμπουμ στο στούντιο, με country στίχο και τραγούδι, Ο πατέρας της Κίμ, Marty μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να κλείσει ακόμα ένα ραντεβού για ηχογράφηση, όπου ερμήνευσε το “Kids in America”, που το είχε γράψει ο μικρότερος αδελφός της Ricky και αργότερα έγινε επιτυχία.

Έφτασε στο Νο2 στο Βρετανικό τοπ καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ενώ γνώρισε και σχετική επιτυχία στην Αμερική φτάνοντας στο Νο25. Το τραγούδι αυτό όπως και όλα τα πρώτα της single ανήκουν στη κατηγορία του New Wave. Όλα αυτά στις αρχές του 1981 με το πρώτο της άλμπουμ το “Kim Wilde”.

To 1982 κυκλοφορεί το 2ο LP με τίτλο “Select” το οποίο περιλαμβάνει 2 μεγάλες επιτυχίες, το “Cambodia” και το “View From A Bridge”

Με το τρίτο της άλμπουμ το “Catch As Catch Can” (τέλη 1983) και την αποτυχία του, σε σχέση με τα 2 πρώτα κλείνει ένας κύκλος στη καριέρα της καθώς φεύγει από την εταιρία RAK και υπογράφει στην MCA Records.

Το 4ο κατά σειρά LP της ήταν το “Teases & Dares” το οποίο πέρα από το ωραίο του εξώφυλλο δεν είχε πολλά άλλα να επιδείξει.

Το “Rage to Love” ήταν πολύ μικρή επιτυχία για τα δεδομένα της εκείνη τη εποχή.

Το επόμενο άλμπουμ της και 5ο κατά σειρά ήταν καλύτερο, με τα “Another Step”, “You Keep Me Hangin’ on” – “Say You Really Want Me” να γίνονται πολύ μεγάλες επιτυχίες που την έκαναν πλέον μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες την δεκαετία που όλοι αγαπάμε.

Το καλοκαίρι του 1988 κάνει το καλύτερο δίσκο στη καριέρα της και γνωρίζει απίστευτη επιτυχία με το LP “Close” σε Ευρώπη και Αμερική.

Το Tracklist του ήταν εξαιρετικό.

Μετά από αυτό το άλμπουμ η Kim κυκλοφόρησε άλλα 3 άλμπουμ τη δεκαετία του ’90, τα:”Love Moves” 1990 , “Love Is” 1992 , “Now & Forever”.

Φυσικά ενδιάμεσα αλλά και μετά έχει κυκλοφορήσει καμιά 50αριά συλλογές.

Στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε και ενώ έχει αποσυρθεί από τη δισκογραφία, κάνει για τη τηλεόραση του Channel 4 μια εκπομπή με κηπουρική και αμέσως το BBC την προσλαμβάνει για 2 σαιζόν σαν designer στην εκπομπή Better Garden. Και ενώ όλα δείχνουν ότι η Kim βρήκε τη χαρά της στη κηπουρική, αφού κυκλοφόρησε και κάποια βιβλία σχετικά, έρχεται το 2006 η EMI να της προτείνει νέο συμβόλαιο. Το “Never Say Never” κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο του 2006 με 8 νέα τραγούδια καθώς και 5 παλαιότερες επιτυχίες της, εξ ολοκλήρου όμως ξαναηχογραφημένες με νέα όργανα και φωνητικά. Tο “You Came 2006” είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της από το 1988 και έστω για λίγο η Kim επιστρέφει εκεί που βρισκόταν πριν από 20 χρόνια περίπου.

Το δωδέκατό της studio album με τίτλο, Snapshots, κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου 2011 και περιλαμβάνει χαρακτηριστικές διασκευές διαλεγμένες προσεκτικά από διάφορα τραγούδια των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Μια διπλή κυκλοφορία του “It’s Alright” και “Sleeping Satellite” κυκλοφόρησε στις 19 Αυγούστου ως το κύριο single. Η Kim πραγματοποίησε περιοδεία για να προωθήσει το άλμπουμ της στη Γερμανία, τον Μάρτιο του 2012.

Δισκογραφία:

Studio albums

Kim Wilde (1981)

Select (1982)

Catch as Catch Can (1983)

Teases & Dares (1984)

Another Step (1986)

Close (1988)

Love Moves (1990)

Love Is (1992)

Now & Forever (1995)

Never Say Never (2006)

Come Out and Play (2010)

Snapshots (2011)

Compilations and other albums

The Very Best of Kim Wilde (1984)

The Singles Collection 1981–1993 (1993)

The Remix Collection (1993)

The Very Best of Kim Wilde (2001)

The Hits Collection (2006)

