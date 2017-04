Βιογραφία | Θάνος Μικρούτσικος 13/04/2017, 10:48 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε σαν σήμερα 13/4/1947 στην Πάτρα! Σπούδασε πιάνο στην Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών και στο Ελληνικό Ωδείο. Επίσης, σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών…!

Άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του ’60, αλλά επίσημα εμφανίστηκε το 1975, με το δίσκο Πολιτικά τραγούδια.! Συνέχισε την πορεία του ως στρατευμένος δημιουργός μελοποιώντας Ρίτσο, Μαγιακόφσκι, Μάνο Ελευθερίου, Μπρεχτ και άλλους. Οι δίσκοι του “Καντάτα για τη Μακρόνησο”, “Φουέντε Οβεχούνα”, “Τροπάρια για Φονιάδες”, “Μουσική πράξη στον Μπρεχτ”, είναι χαρακτηριστικοί του κλίματος της μεταπολίτευσης της περιόδου 1975-78!

Ειδικά η “Καντάτα για τη Μακρόνησο”, έργο πρωτοποριακό για την εποχή του, όπου ο συνθέτης πειραματίζεται πάνω στην ατονική μουσική, γνώρισε διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ και σημαδεύτηκε από την καταπληκτική ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη! Στη συνέχεια, με τον δίσκο ‘’Σταυρός Του Νότου’’, σε ποίηση Νίκου Καββαδία, ανοίχτηκε σε ευρύτερη τραγουδιστική θεματική, υπηρετώντας παράλληλα το θέατρο, καθώς και την ηλεκτρονική και ατονική μουσική. Με την ίδια αγάπη πάντα για τον έμμετρο λόγο συνεχίζει να μελοποιεί Ρίτσο, Αλκαίο, Τριπολίτη, Βιγιόν, Καβάφη και άλλους. Ακόμα, έχει παρουσιάσει την όπερα Ελένη~

Συνεργάστηκε με κορυφαίες ερμηνεύτριες όπως η Μαρία Δημητριάδη, η Χάρις Αλεξίου και η Ιταλίδα Milva! Έχει ηχογραφήσει δεκάδες LP και CD συνεργαζόμενος με τις δισκογραφικές εταιρίες EMI- Classics, Blue Note, Polydor, Sony (CBS), Minos- Emi, Agora, Lyra, HMV, Legend κ.α.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς έλληνες και ξένους σκηνοθέτες γράφοντας μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο (Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Η.Π.Α., Ελβετία, Γερμανία, Ρουμανία, Αυστραλία κ.α.)

Έχει σκηνοθετήσει τρία έργα στο χώρο του μουσικού θεάτρου!

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει δώσει εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει ή έχουν παιχτεί έργα του σε πολλά διεθνή φεστιβάλ μουσικής (Λονδίνο, Γλασκόβη, Εδιμβούργο, Παρίσι, Λίλλη, Λυών, Ρενς, Μονπελλιέ, Βρυξέλλες, Λιέγη, Γενεύη, Λοζάννη, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Βερόνα, Φλωρεντία, Βερολίνο, Δρέσδη, Λειψία, Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Κωστάντζα, Νόργουιτς, Λουϊζιάνα, Σικάγο, Χονγκ Κόνγκ, Μπουρζ, Μιλάνο, Λισσαβόνα, Άγκυρα, Μοντεβίδεο, Μπουένος Άιρες, Σάο Πάολο, Κάιρο κ.α.)

Έχει λάβει αξιοπρεπή αναγνώριση του έργου του στην δυτική Ευρώπη. Στη διάρκεια της καριέρας του κατόρθωσε να ελευθερώσει τη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, προσθέτοντας στοιχεία από την νεοτεριστική και κλασσικιστική δυτικο-ευρωπαϊκή παράδοση, ενώ πειραματίστηκε με την μίξη τονικών και ατονικών στοιχείων και τη μορφική παραλλαγή…! Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής της Εταιρίας Νέας Μουσικής και του Μουσικού Αναλογίου, ενώ επίσης εμπνεύστηκε και διηύθυνε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας!

Το 1993 ορίστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού και ένα χρόνο αργότερα (με το θάνατο της Υπουργού Μελίνας Μερκούρη) ανέλαβε επικεφαλής του υπουργείου, αξίωμα που διατήρησε μέχρι το 1996. Το 2002 τιμήθηκε για τη μουσική του στο θέατρο με το βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» από το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου (Θεατρικό Μουσείο)!

http://www.youtube.com/watch?v=AP_0_7Vl7-M http://www.youtube.com/watch?v=k6ZXxjhplFY http://www.youtube.com/watch?v=5pJEjVVEBLw

Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Διετέλεσε, επίσης:

– Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 1986-1990

– Καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Αναλογίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 1990-1993

– Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού 1993-1994

– Υπουργός Πολιτισμού 1994-1996

– Καλλιτεχνικός διευθυντής της HMV ( Ελλάδας) 1996-2004

– Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Φεστιβάλ 1998-1999 (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου)

– Σύμβουλος διοίκησης για τα πολιτιστικά στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» 2002-2004

– Καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάτρα 2006» 2003-2005

Για το έργο του στην πολιτιστική διαχείριση, καθώς και τη μουσική του δραστηριότητα, έγινε επίτιμος δημότης σε πολλές πόλεις!

Δισκογραφία:

(1975) Πολιτικά τραγούδια

(1976) Καντάτα για την Μακρόνησο/Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκη

(1977) Φουέντε Οβεχούνα

1977 Τροπάρια για φονιάδες

(1978) Τραγούδια της λευτεριάς

(1978) Μουσική πράξη στον Μπέρτολτ Μπρέχτ

(1979) Ο σταυρός του νότου

(1980) Ευριπίδης IV

(1981) Λεοντής-Μικρούτσικος: Συναυλίες 81

(1982) Εμπάργκο

(1983) Ιχνογραφία- Ο γέρος της Αλεξάνδρειας

(1983) Αραπιά για λίγο πάψε να χτυπάς με το σπαθί

(1984) Βίκτωρ-Βικτωρία

(1985) Αντιθέσεις

(1985) Ντούο για άλτο σαξόφωνο και ηλεκτρικό μπάσο

(1986) Η αγάπη είναι ζάλη

(1987) Στον Μάνο Λοϊζο-Νύχτα με σκιές χρωματιστές

(1988) Όλα από χέρι καμένα

(1989) Ελλάς κατόπιν αορτής

(1989) Όσο κρατάει ένας καφές

(1990) Για πιάνο και φωνή

(1990) Κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια

(1991) Γραμμές των οριζόντων

(1992) Συγνώμη για την άμυνα

(1992) Music for two

(1994) Volpe d’ amore

(1996) Τα παραμύθια της γαλάζιας γραμμής

(1996) Στου αιώνα την παράγκα

(1997) Ποίηση με μουσική

(1997) Η ιστορία της Λούλου

(1997) Ψάξε στ’ όνειρο μας

(1998) Στην αγκαλιά της άκρης

(1998) Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο

(1998) For sax and strings and love and dreams

(1998) Slow motion

(1999) The return of Helen

(1999) Θάλασσα στη σκάλα

(2000) Σφεντόνα Live

(2000) Ο Θάνος Μικρούτσικος στη Λύρα

(2000) Live Στη Σφεντόνα

(2001) Του Απείρου Εραστής

(2001) Dance and Memories

(2001) Οι Κυρίες Του Θάνου Μικρούτσικου

(2001) Στον Τόπο Μου Είμαι Τέλεια Ξένος

(2002) Αυτά Που Τραγουδήσαμε

(2002) Ολα Τα Πρόσωπα

(2002) Ο Άμλετ Της Σελήνης

(2004) Σχοινοβάτης

(2006) Υπέροχα Μονάχοι

(2007) Παράξενο δεν είναι;

(2009) Επέστρεφε (Καβάφης)

Πηγές: www.wikipedia.org , www.mikroutsikos.gr

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Χριστίνα Κωσταβάρα