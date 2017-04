Βιογραφία | Prince 21/04/2017, 15:05 | Συντάκτης: Σοφία Παφτούνου

Ο Prince Rogers Nelson γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1958 στην Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο φυσικός πατέρας του Prince, John Nelson, ήταν μέλος του Prince Roger Trio, απ’ όπου και χάρισε στον γιο του το όνομα “Prince”. Ο Prince είχε δείξει το τεράστιο ταλέντο του από μικρός. Εκτός από τις άριστες συνθέσεις και παραγωγές του, μάθαινε με μεγάλη ευκολία να παίζει διαφορετικά μουσικά όργανα.

Ο Prince ήταν ακόμα μικρός όταν εγκατέλειψε τη μητέρα του και τον θετό του πατέρα πηγαίνοντας στον φυσικό του πατέρα John Nelson, ο οποίος του αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Δεν έμεινε όμως για πολύ μαζί του μιας και υιοθετήθηκε από την οικογένεια Anderson κι έγινε στενός φίλους του Andre Anderson (αργότερα Andre Cymone). O Prince ήξερε ήδη να παίζει κιθάρα και πιάνο ενώ παράλληλα είχε ξεκινήσει να συνθέτει τα δικά του τραγούδια. Μαζί με τον Anderson και τον ξάδελφό του Charles Smith πήγαιναν στο ίδιο Γυμνάσιο. Τότε αποφάσισαν να φτιάξουν τους Grand Central που αργότερα μετονομάστηκαν σε Champagne. Για πρώτη φορά παίχτηκαν οι συνθέσεις του Prince και οι πρώτες δοκιμαστικές ηχογραφήσεις του σε στούντιο έγιναν το 1976 χάρις στην καθοδήγηση του Chris Moon που παραχωρούσε τα Σαββατοκύριακα το προσωπικό του studio στον Prince για να κάνει τους πειραματισμούς του επάνω στη μουσική. Στη συνέχεια ο Moon σύστησε τον Prince στον Owen Husney και τον συνέταιρό του ονόματι Levinson που βρήκαν τη μουσική του αρκετά ενδιαφέρουσα. Ακολούθησε το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο που ο Prince υπέγραψε με την Warner Brothers.

Το ντεμπούτο του στη δισκογραφία έγινε με το μάλλον μέτριο ‘For You’, ένα άλμπουμ με επιρροές από funk και soul απ΄ όπου ξεχώρισε το single ‘Soft And Wet’.

Αυτό ήταν μάλλον ένα “απεριτίφ” μπροστά στη συνέχεια που του επιφύλαξε το μέλλον. Το 1979 ο Prince επιστράτευσε το συγκρότημά του που είχε τίτλο το όνομά του και απαρτιζόταν από τους : Andre Cymone (μπάσο), Gayle Chapman και Matt Fink (keyboards), Bobby Z (ντραμς) και Dez Dickerson (κιθάρα). Όλοι μαζί γνώρισαν επιτυχία στην Αμερική με δύο χορευτικά singles, το ‘Why You Wanna Treat Me So Bad?’ και το ‘I Wanna Be Your Lover’.

Οι live εμφανίσεις τους ήταν εξίσου καλές. Έτσι ακολούθησε ένα καινούργιο άλμπουμ, το “Dirty Mind” όπου η Lisa Coleman αντικατέστησε την Gayle Chapman.

Μεγάλα ονόματα της funk μουσικής σκηνής όπως ο Rick James εμφανίστηκαν support ανοίγοντας το 1980 τις συναυλίες του Prince στην Αμερική. Αμέσως μετά ο Andre Cymone εγκατέλειψε το συγκρότημα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Οι υπόλοιποι σχημάτισαν τους Time και γνώρισαν επιτυχία κυρίως χάρις στις συνθέσεις του Prince.

Ο Prince δεν είχε τίποτα που να μην ήταν παραγωγικό. Ό,τι κι αν συνέθετε γνώριζε επιτυχία. Τα δύο singles του ‘Controversy’ και ‘1999’ κυκλοφόρησαν μέσα από το άλμπουμ ‘1999’ και όπως αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά, ο Prince ήταν μια διάνοια. Ακολούθησε μια περιοδεία με support τους Revolution, τους Time και την Vanity 6 (μία από τις γυναίκες-ανακαλύψεις του Prince). Το ‘Little Red Corvette’ ήταν ένα ακόμα single που ξεχώρισε από το άλμπουμ ‘1999’ και το πρώτο που παίχτηκε τόσο πολύ στο MTV.

Το 1984, μετά από έντονες διαμάχες με τους Time, ο Prince ξεκίνησε να “δουλεύει” επάνω στην ταινία ‘Purple Rain’ η οποία εξιστορούσε κατά κάποιο τρόπο την αυτοβιογραφία του Prince. Στην ταινία κράτησε ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το εντυπωσιακό ‘When Doves Cry’ που ακουγόταν στο soundtrack της ταινίας ‘Purple Rain’ όχι μόνο ξεχώρισε σαν single, αλλά ήταν το πρώτο τραγούδι του Prince που πήγε στο No 1 των Αμερικάνικων charts.

Από το ίδιο soundtrack ακολούθησαν το ‘Let’s Go Crazy’ και ‘Purple Rain’ που πήγαν στο Αμερικάνικο No 1 και No 2 αντίστοιχα καθιερώνοντας τον Prince ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της δεκαετίας του 80. Μετά το τέλος της μεγάλης και επιτυχημένης περιοδείας του, ο Prince επέστρεψε και πάλι στο στούντιο, αυτή τη φορά για να συνεργαστεί με την Apollonia (την τελευταία από τον φαινομενικά ατέλειωτο κατάλογο “προστατευόμενων” κοριτσιών του) και εν συνεχεία με την Σκωτσέζα τραγουδίστρια της pop Sheena Easton συνθέτοντας την επιτυχία της ‘Sugar Walls’ που μπήκε στα 10 πρώτα singles της Αμερικής.

Το 1985 κυκλοφόρησε το άλμπουμ ‘Around The World In A Day’ σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των Αμερικάνικων albums με την τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Προηγήθηκε η ανακοίνωση ότι ο Prince θα σταματούσε τις live εμφανίσεις του. Αμέσως μετά ο Prince ίδρυσε την δισκογραφική εταιρία Paisley Park στο κέντρο της Minneapolis. Η Paisley Park αποτέλεσε σημαντική πηγή εσόδων του καλλιτέχνη για τα επόμενα χρόνια και παράλληλα κύριο αντικείμενο ασχολίας του.

To 1986 ηχογράφησε το ‘Under The Cherry Moon’ (1986). Από εκείνο το άλμπουμ ξεχώρισε το ‘Kiss’ που σκαρφάλωσε στην κορυφή στους πίνακες επιτυχιών της Αμερικής.

Την ίδια εποχή ο Prince χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο ‘Christopher’ για να συνθέσει την μεγάλη επιτυχία των Bangles ‘Manic Monday’. Ο Prince πολύ γρήγορα αναθεώρησε την απόφασή του να μην κάνει άλλες live εμφανίσεις. Απόδειξη η Parade Tour που έκανε για να διαφημίσει το Νο 1 ομώνυμο άλμπουμ του. Δυστυχώς αν και τα κομμάτια ‘Kiss’ και ‘Girls And Boys’ αντιπροσώπευαν το ύφος του Prince, τα υπόλοιπα ακούσματα του άλμπουμ δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το στυλ του. Ωστόσο τα shows του καλλιτέχνη ήταν θεαματικά. Όμως το τέλος της περιοδείας σήμανε και το τέλος των Revolution.

Το 1987 ο Prince εμφανίστηκε με διαφορετική σύνθεση προσκαλώντας μεταξύ άλλων την Sheila E και τον Marco Weaver. Ακολούθησε το άλμπουμ ‘Sign ‘O’ The Times’ με ένα μουσικό ύφος σαφώς διαφοροποιημένο από το στυλ του ‘Parade’. Το επόμενο άλμπουμ ήταν περισσότερο πολύπλοκο. Ίσως η “σκοτεινή” πλευρά του προηγούμενο ‘Sign ‘O’ The Times’.

“Μαύροι” ηλεκτρικοί ήχοι. Αυτό ήταν το ‘Black Album’ που ανακλήθηκε από τον ίδιο τον Prince πριν ακόμα φτάσει στα δισκοπωλεία. Ωστόσο κάποια αντίτυπα πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν λαθραία. Ακολούθησε το ‘Lovesexy’, φαινομενικά το αποτέλεσμα της “καλής” πλευράς του Prince. Η επόμενη περιοδεία του Prince ήταν εντυπωσιακή αν και οι εξουθενωμένοι οι μουσικοί προσπαθούσαν να ακολουθήσουν τους γρήγορους ρυθμούς ζωής του αρχηγού τους. Το 1989 έκλεισε με τον Prince να κάνει ντουέτο με τη Madonna. Τότε ο μόνος που μπορούσε να συγκριθεί μαζί του ήταν ο Michael Jackson.

Η δεκαετία του ’90 μπήκε θριαμβευτικά με το soundtrack της ταινίας ‘Batman’ τη μουσική επένδυση της οποίας ανέλαβε ο Prince. Το ‘Batman’ έμεινε στην κορυφή των charts για έξι συνεχόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, ο Prince έγραψε τα περισσότερα τραγούδια κι έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ της γκόσπελ τραγουδίστριας Mavis Staples. Με μια πρώτη ματιά η συνεργασία αυτή φαινόταν αταίριαστη αλλά κάθε άλλο παρά έτσι ήταν. Το Φεβρουάριο του 1990 ο Prince έκανε την παραγωγή στο single ‘Nothing Compares 2 U’ που τραγούδησε η Sinead O’ Connor. Το τραγούδι ανέβηκε στην κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε το ‘Graffiti Bridge’, που ήταν το soundtrack της ομώνυμης ταινίας. Το άλμπουμ περιείχε μονάχα συνθέσεις του Prince τις οποίες τραγουδούσε μαζί με άλλους καλλιτέχνες όπως το νεαρό τότε Tevin Campbell, την Mavis Staples και τους Time. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να επαναληφθεί η επιτυχία του ‘Batman’. Η αποτυχία τόσο του άλμπουμ όσο και της ταινίας ήταν παταγώδης. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο αλλά ο Prince ήταν αρκετά απασχολημένος με το να θέτει τις βάσεις για τα νέα του σχέδια.

Ένα από αυτά τα σχέδια ήταν η δημιουργία των New Power Generation. Το καινούργιο συγκρότημα του Prince αποτελείτο από τον ίδιο στα φωνητικά, τον ράπερ Tony M, την τραγουδίστρια Rosie Gaines, τον ντράμερ Michael Bland, τους κιθαρίστες Levi Seacer και Kirk Johnson, τον μπασίστα Sonny T και τέλος τον Tommy Barbarella στα keyboards. Τότε ήταν η στιγμή που κυκλοφόρησαν όλοι μαζί το ‘Diamonds And Pearls’ ένα σχετικά συντηρητικό στουντιακό άλμπουμ. Το ‘Diamonds And Pearls’ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1991. Οι NPG (New Power Generation) χαρακτηρίστηκαν μία από τις καλύτερες συνεργασίες του Prince κάτι που είχε να συμβεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Το single ‘Cream’ έφτασε στο Νο 1 στους πίνακες επιτυχιών της Αμερικής λίγο πριν τελειώσει το 1991. Ακολούθησε ένα ακόμη single από το ίδιο άλμπουμ και συγκεκριμένα το ‘Money Don’t Matter 2 Night’ το video clip του οποίου είχε επιμεληθεί ο σκηνοθέτης Spike Lee. Λίγο αργότερα το ‘Sexy MF’ ήταν το πέρασμα του Prince σε ένα σύμβολο.

Ακολούθησε μια περίοδος που ο Prince εμφανιζόταν παντού όχι πλέον με το ψευδώνυμό του αλλά με ένα απλό σύμβολο. Το single ‘Sexy MF’ κυκλοφόρησε σε δύο versions. Η πρώτη ήταν η κανονική δίχως να έχει λογοκριθεί ο τίτλος. Η δεύτερη (λογοκριμένη) έκδοση κυκλοφόρησε και παίχτηκε κυρίως από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Βρετανίας. Το ‘Sexy MF’ όπως και το ‘My Name Is Prince’ συμπεριλαμβάνονταν στο άλμπουμ ‘Love Symbol Album’ όπου ο Prince υιοθέτησε το μυστηριώδες σύμβολο στη θέση του ονόματός του. Τον Ιούνιο του 1993 έγινε αυτή η σημαντική αλλαγή. Από τότε το συγκεκριμένο σύμβολο εμφανιζόταν και νόμιμα σε όλους τους δίσκους του Prince. Η συμπεριφορά του καλλιτέχνη άρχισε να γίνεται αλλοπρόσαλλη και πολλές φορές μιλούσε με φθόνο. Η ταύτιση του Prince με το παράξενο αυτό σύμβολο κράτησε μέχρι εκείνον τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια ο Prince αντικατέστησε το σύμβολο που τον αντιπροσώπευε μέχρι τότε υιοθετώντας πλέον τη φράση ‘The Artist Formerly Known As Prince’.

Το 1995 ο ‘Artist Formerly Known As Prince’ κυκλοφόρησε το ‘The Gold Experience’, μια επιστροφή στο ύφος της δεκαετίας του ’80 που φαινόταν κυρίως στα κομμάτια ‘Pussy Control’ και ‘I Hate You’. Στο ίδιο άλμπουμ βρισκόταν το απαλό ‘The Most Beautiful Girl In The World’, χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο εμπορικά singles του Prince επί αρκετά χρόνια.

Τον Ιούνιο του 1996 ακολούθησε το ‘Chaos And Disorder’. Αμέσως μετά ο Prince διαχώρισε τη θέση του από τους New Power Generation και ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο να περιοδεύσει μαζί τους προτιμώντας να περάσει το χρόνο του πλάι στη γυναίκα του και το νεογέννητο μωρό του που δυστυχώς πέθανε λίγους μήνες μετά τη γέννησή του. Λίγο αργότερα το συμβόλαιο του Prince με την Warner Bros έληξε. Τελευταίο του άλμπουμ στην Warner ήταν το τριπλό cd ‘Emancipation’. Το ‘Crystal Ball’ ήταν άλλο ένα σετ, αποτελούμενο αυτή τη φορά από τέσσερα cd’s, το οποίο πουλήθηκε αρχικά μόνο μέσω internet και αργότερα διανεμήθηκε και στα δισκοπωλεία. Τα τρία πρώτα cd’s του ‘Crystal Ball’ περιείχαν κομμάτια που δεν είχαν μέχρι τότε κυκλοφορήσει ενώ το τέταρτο (The Truth) είχε 12 ολοκαίνουργια κομμάτια που ηχογραφήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

Το 1999 ο Prince μεταπήδησε στην Arista Records και το Μάιο του 2000 υιοθέτησε ξανά το αρχικό του όνομα δηλαδή το “Prince”.

Τον Ιανουάριο του 2010, ο Prince έγραψε ένα νέο τραγούδι, το “Purple and Gold”, το οποίο εμπνεύστηκε από την επίσκεψή του σ’ ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ των Minnesota Vikings και των Dallas Cowboys.

Σε μία δημοσκόπηση από το BBC τον Απρίλιο του 2010, ο Prince βρέθηκε στην όγδοη θέση, στη λίστα με τους καλύτερους κιθαρίστες των τελευταίων 30 ετών. Ο Prince μπήκε επίσης στη λίστα στο περιοδικό Time το 2010, στους «100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο».

Στις 7 Ιουνίου, στα 52α γενέθλιά του, κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο “Hot Summer”. Τον ίδιο μήνα επίσης, ο Prince πήρε το βραβείο «Lifetime Achievement» στα Βραβεία ΒΕΤ 2010.

Ο Prince κυκλοφόρησε το album 20Ten τον Ιούλιο του 2010, ενώ αρνήθηκε να υπάρχει πρόσβαση στο album μέσω ψηφιακών υπηρεσιών download. Έκλεισε επίσης, τον επίσημο ιστότοπό του, LotusFlow3r.com. σε μια συνέντευξη στο Daily Mirror, ο Prince είπε, “Tο Internet είναι τελειωμένο. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να δώσω τη νέα μου μουσική στο iTunes ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μου δίνουν προκαταβολή γι’ αυτό, και επιπλέον θυμώνουν που δεν το παίρνουν… Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ψηφιακά gadgets με τα computer δεν είναι καλά. Το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν το κεφάλι σου με αριθμούς κι αυτό δεν σου κάνει καλό”.

Ο Prince ξεκίνησε την Welcome 2 America περιοδεία του στις 15 Δεκεμβρίου 2010, ενώ λίγες ημέρες πριν είχε «μπει», στο Grammy Hall of Fame.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2011, απένειμε στην Barbra Streisand ένα βραβείο και δώρισε $1.5 million σε φιλανθρωπίες. Επίσης, δεν του άρεσε με το γεγονός ότι διασκευάστηκε από το Glee, η επιτυχία του “Kiss”.

Στις 18 Μαΐου 2011, ανακοινώθηκε ότι ο Prince θα ήταν επικεφαλής στο Hop Farm Festival στις 3 Ιουλίου 2011, πραγματοποιώντας έτσι το πρώτο του σόου στην Αγγλία από το 2007 και την πρώτη του εμφάνιση σε festival στη χώρα.

Στην προσωπική του ζωή, υπήρξε εραστής πολλών διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Μαντόνα και η Κιμ Μπάσιντζερ, ενώ έχει ήδη δύο διαζύγια.

Το πολύπλευρο ταλέντο του Prince είναι ολοφάνερο σε ό,τι κι αν ηχογραφήσει. Αυτό είναι κάτι που το κοινό του το ξέρει καλά…

Στις 21 Απριλίου του 2016 γίνεται γνωστή η είδηση του ξαφνικού θανάτου του εξαιτίας μίας γρίπης που τον ταλαιπωρούσε.

Δισκογραφία:

For You (1978)

Prince (1979)

Dirty Mind (1980)

Controversy (1981)

1999 (1982)

Purple Rain (1984)

Around the World in a Day (1985)

Parade (1986)

Sign o’ the Times (1987)

Lovesexy (1988)

Batman (1989)

Graffiti Bridge (1990)

Diamonds and Pearls (1991)

O(+>(1992)

Come (1994)

The Black Album (1994)

The Gold Experience (1995)

Chaos and Disorder (1996)

Emancipation (1996)

Crystal Ball (1998)

The Vault: Old Friends 4 Sale (1999)

Rave Un2 the Joy Fantastic (1999)

Rave In2 the Joy Fantastic (2001)

The Rainbow Children (2001)

One Nite Alone… (2002)

Xpectation (2003)

C-Note (2003)

N.E.W.S (2003)

Musicology (2004)

The Chocolate Invasion (2004)

The Slaughterhouse (2004)

3121 (2006)

Planet Earth (2007)

Lotusflow3r / MPLSound (2009)

20Ten (2010)

