Βιογραφία | Michael Jackson, ο βασιλιάς της Pop

Ο Michael Jackson, γεννιέται στις 29 Αυγούστου του 1958 και είναι το 8ο παιδί της οικογένειας Jackson.

Από πολύ μικρός, τη δεκαετία του 1960, ξεκίνησε τις εμφανίσεις με τα αδέρφια του, σχηματίζοντας του Jackson 5. O Michael, αν και ο μικρότερος από τους άλλους, έδειξε πως είναι το μεγάλο ταλέντο καθώς ήταν και ο βασικός τραγουδιστής του σχήματος. Το 1966 μετά την νίκη τους σε τοπικό διαγωνισμό , ξεκίνησε ο δρόμος για την μεγάλη καριέρα τους που τους οδήγησε σε 4 νούμερο ένα singles στο Billboard.. Τα τραγούδια είναι τα: I want you back, ABC, The Love You Save και I’ll be there . Οι Jackson 5, συνέχισαν την καριέρα τους με περιοδείες αλλά και με την κυκλοφορία 6 δίσκων που σημείωσαν τεράστια επιτυχία!

Το 1979, είναι έτος σταθμός για τον Michael Jackson, καθώς κυκλοφόρησε το Off The Wall, ένα άλμπουμ που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς εισήγαγε 4 singles στο US top 10 συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων επιτυχιών: Don’t Stop ’til You Get Enough και Rock With You! Η επιτυχία του album, τεράστια καθώς πούλησε 20 εκατομμύρια αντίτυπα και έδωσε στον M. Jackson, 4 American Music Awards, 2 Billboard Music Awards και 1 Grammy!

Το 1982, ένα ακόμη Grammy προστίθεται και αυτό είναι το Grammy για το καλύτερο παιδικό τραγούδι , που ηχογράφησε για την ταινία E.T.

Το 1982 όμως θα αποδειχθεί η μουσική χρονιά του Michael Jackson καθώς έχει σηματοδοτηθεί από την κυκλοφορία του πιο εμπορικού άλμπουμ όλων των εποχών, του Thriller! Το άλμπουμ πούλησε 110 εκατομμύρια αντίτυπα και του έφερε 7 Grammy, 8 American Music Awards αλλά και μια παραμονή 37 εβδομάδων στην νούμερο 1 θέση του Billboard! Οι επιτυχίες του δίσκου είναι σίγουρα ανάμεσα στα πιο διαχρονικά τραγούδια όλων των εποχών και τα ονόματά τους ξυπνάμε έντονα συναισθήματα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.. Billie Jean, Beat It, Thriller, Wanna Be Startin’ Something. Το άλμπουμ έγινε 2 φορές διαμαντένιο στην Αμερική, κέρδισε ένα ακόμη Grammy δυο χρόνια μετά την επίσημη κυκλοφορία του ενώ το documentary για το πώς γυρίστηκε το Thriller, πούλησε 350.000 αντίτυπα σε λίγες εβδομάδες καταφέρνοντας να κερδίσει και αυτό Grammy.

To 1983, ενώθηκε με τα αδέρφια του για το τηλεοπτικό show Motown 25: Yesterday, Today, Forever… Κατά τη διάρκεια του Show που παρακολουθήθηκε από πολλά εκατομμύρια ανθρώπους, ο Michael Jackson έκανε για πρώτη φορά την μαγική κίνηση που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων.. Το moonwalk..! Είναι η κίνηση που εκτόξευσε τις χορευτικές ικανότητες του Michael Jackson και αποτέλεσε μυστήριο ο τρόπος που πραγματοποιήθηκε! Όλοι αναρωτιόντουσαν πως τα κατάφερνε ενώ απέκτησε πάρα πολλούς μίμους που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να το κάνουν και σίγουρα θα συνεχίζουν για πολλά χρόνια ακόμα!

Η αγωνία των Fans του για νέο δίσκο, έφτασε στο τέλος με την κυκλοφορία του “Bad”. Ο δίσκος του Michael Jackson, μπορεί να μην έφτασε τις πωλήσεις του Thriller, πράγμα κάπως αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος των πωλήσεων του Thriller αλλά αγαπήθηκε από τον κόσμο και γνώρισε επίσης τεράστια επιτυχία , με πασίγνωστα Singles. Είναι ο δίσκος με τα περισσότερα νούμερο 1 singles, καθώς και τα 5 singles ( I Just Cant Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man In The Mirror, Dirty Diana ) έπιασαν αμέσως κορυφή! Με το Bad, ξανακερδίζει βραβείο Grammy αλλά και βραβείο επιτεύγματος στην μουσική στα American Music Awards χάρη στα 5 νούμερο 1 singles του!

Αυτό που είχε το Bad και δεν το έχει το Thriller, είναι μια παγκόσμια περιοδεία που στάθηκε η ευχάριστη αφορμή για να κατακτήσει ο Michael Jackson ένα ακόμη ρεκόρ στο βιβλίο Guinness , εκείνο της μεγαλύτερης προσέλευσης κόσμου σε συναυλία. Η περιοδεία συνεπώς στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια κόσμου να τον παρακολουθήσει ζωντανά στην σκηνή.. Στιγμές που δυστυχώς εμείς οι μεταγενέστεροι δεν έχουμε και δε θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε!

Επόμενος δίσκος το Dangerous που είναι και ο 8ος δίσκος του Michael Jackson. Η ανανέωση του συμβολαίου ήταν αξίας 100.000.000 δολαρίων και αποτελούσε μέχρι τότε την πιο ακριβοπληρωμένη ανανέωση συμβολαίου. Η μεγαλύτερη επιτυχία του δίσκου, ήταν το Black Or White το οποίο μάλιστα έμεινε και 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής! Στην Ευρώπη βέβαια μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε το Remember The Time, ενώ μεγάλη επιτυχία ήταν και το In The Closet. Ο δίσκος πούλησε 35.000.000 παγκοσμίως και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βάση των πωλήσεών του, ως μια πιο.. Ευρωπαϊκή επιτυχία!

Η κυκλοφορία του επόμενου δίσκου άργησε κάπως και αυτό γιατί ο Michael Jackson, βίωνε δύσκολες εποχές.. Έτσι το 1995, ο προτελευταίος του δίσκος History αποτελεί γεγονός! Μιλάμε για ένα διπλό δίσκο που περιέχει τα 15 μεγαλύτερα hits του Jackson αλλά και 15 νέα τραγούδια του. Πρώτο single, το Scream που είναι ένα ντουέτο με την αδερφή του Janet Jackson και το Video Clip κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια και κρατάει ακόμα το τίτλο του πιο ακριβού video. Το επόμενο single, με τίτλο You Are Not Alone, βρίσκεται επίσης στο βιβλίο Guinness γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής που έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 chart. Το single που ακολούθησε ήταν το Earth Song, ένα τραγούδι για το περιβάλλον ενώ το επόμενο το The Don’t Care About Us που παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Εδώ ο Jackson αποδεικνύει περίτρανα σε όλους την έντονη κοινωνική ευαισθησία του αλλά και το πώς πρέπει να είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης.. Κανείς δεν μπορεί να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και να μην προσφέρει ως καλλιτέχνης, άλλωστε. Τελευταίο single το Stranger In Moscow που αποτελεί ίσως και το λιγότερο επιτυχημένο single του στην Αμερική. Το άλμπουμ προωθήθηκε μέσα από μια ακόμα παγκόσμια περιοδεία και τον Michael Jackson να πραγματοποιεί 82 συναυλίες σε 58 πόλεις με πάνω από 4.5 εκατομμύρια fans να τον παρακολουθούν και έσοδα ύψους 165 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τελευταίος δίσκος του Michael Jackson, το Invisible κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου του 2001 και όπως ήταν αναμενόμενο αποτέλεσε επίσης μεγάλη επιτυχία. Τα τρία singles του είναι τα : You Rock My World , Cry και Butterfies. Εκείνη η περίοδος δεν ήταν και η πιο επιτυχημένη εμπορικά καθώς το promo ήταν ελάχιστο εξαιτίας των διαφωνιών που υπήρχαν με την εταιρία του, τη Sony.

Η πορεία του Michael Jackson όμως δεν είναι μόνο οι δίσκοι που κυκλοφόρησε αλλά όλη του ζωή.. Ο τρόπος που χόρευε, αυτά που πίστευε, η φιλανθρωπία του και οι διαμάχες μέσα από τις οποίες βγήκε νικητής!

Η ζωή του μόνο παραμύθι δεν ήταν καθώς από πολύ μικρή ηλικία είχε βιώσει το άσχημο πρόσωπο της ζωής με έναν πατέρα να τον κακοποιεί και να τον πιέζει για να έχει το καλύτερο εμπορικά αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Βασιλιάς της Pop μίλησε πρώτη φορά για την κακοποίηση σε συνέντευξή του το 2003 λέγοντας όμως ότι μέσα από την αυστηρότητα του πατέρα του, κατάφερε να αναπτύξει το ταλέντο του! Ο πατέρας του μάλιστα ακόμη και μετά το θάνατό του, κάνει εμφανίσεις γελώντας και προσπαθώντας να επωφεληθεί την αξία του γιού του ακόμα και μετά το θάνατό του..

Ένας ακόμη παράγοντας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ζωή του και στο μύθο του, ήταν η αλλαγή χρώματος στο δέρμα του. Για πολλά χρόνια όλοι ήταν πεπεισμένοι ότι ο ίδιος θέλησε να αλλάξει το χρώμα του, μην πιστεύοντάς τον όταν έλεγε γεμάτος δίκιο ότι έπασχε από την ασθένεια του Λύκου που αλλάζει το δέρμα. Σίγουρα πραγματοποίησε πλαστικές επεμβάσεις αλλά όχι στο βαθμό που το παρουσίασαν τα media και όχι με τον τρόπο και για τους λόγους που αυτό παρουσιάστηκε στον κόσμο. Ο ίδιος μάλιστα είχε δηλώσει πως αν κάποιος δημοσιογράφος βγει και πει ότι ο Michael Jackson είναι από τον Άρη, ότι τρώει ζωντανά κοτόπουλα και ότι χορεύει voodoo τα βράδια, όλοι θα το πιστέψουν ενώ αν ο ίδιος πει όλα αυτά για τον εαυτό του, απλά θα τον πουν τρελό! Μέσα από αυτό το παράδειγμα ο Jackson ήθελε να δείξει την δύναμη του τύπου αλλά και την επιρροή που έχει στον κόσμο εις βάρος του.. Μην ξεχνάμε ότι χρόνια υπέφερε εξαιτίας της κακίας των media και της λαχτάρας τους για λεφτά.. Φυσικά ναι, είναι οι ίδιοι “άνθρωποι” που τώρα των υμνούν ως τον Βασιλιά της pop.

Καινοτομία για την εποχή του, αποτέλεσαν και τα Video Clips του. Το Thriller θεωρείται video clip σταθμός της καριέρας του αλλά και μεγάλη στιγμή της οπτικοποίησης τραγουδιών. Όλα έμοιαζαν με ταινίες μικρού μήκους, χαρίζοντας στους θεατές τους στιγμές πραγματικής ψυχαγωγίας και τέχνης.. Εκείνη την εποχή η τέχνη χαρακτηρίζονταν ακόμα από αθωότητα, από πρωτοτυπία και χορό και όχι από πρόκληση και προσβολή.. Ο ίδιος μέσα από όλα αυτά, κατάφερε να αποδείξει για ακόμη μια φορά την τελειομανία του, καθώς ποτέ δεν χάρισε στο κοινό του πρόχειρες δουλειές, παρά μόνο τα δικά του αγγίγματα με την τελειότητα.

Ο Michael Jackson, πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν και σπουδαίος άνθρωπος.. Ένας άνθρωπος με καρδιά μικρού παιδιού που μέσα από τη φήμη και τα λεφτά του θέλησε και κατάφερε να βοηθήσει πολύ κόσμο. Είναι ο καλλιτέχνης με το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό έργο και αυτό αποδεικνύει τι άνθρωπος ήταν στην πραγματικότητα και τι συναισθήματα έτρεφε για τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την Pepsi, εξαιτίας ενός τεχνικού λάθους, πήρε το κεφάλι του φωτιά με αποτέλεσμα η Pepsi να του δώσει μια αποζημίωση αξίας 1.500.000 δολαρίων. Ο ίδιος δώρισε αυτά τα λεφτά σε κλινική για παρόμοιες παθήσεις στην California η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε Michael Jackson Burn Center. Μάλιστα στις 14 Μαΐου του 1984 ο ίδιος ήταν προσκεκλημένος του προέδρου Ronald Reagen στο Λευκό Οίκο για να του απονείμουν βραβείο για το φιλανθρωπικό του έργο σε ανθρώπους που βοήθησε να ξεπεράσουν το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Επίσης , την ίδια χρονιά δώρισε όλα τα έσοδα της Victory Tour σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ( ποσό ύψους 8.000.000 δολαρίων ) και μάλιστα έγραψε και το τραγούδι We Are The World, που τραγούδησε μαζί με σπουδαίους καλλιτέχνες ώστε να μαζευτούν χρήματα για τους φτωχούς της Αμερικής και της Αφρικής. Μάλιστα, ο δίσκος πούλησε 30 εκατομμύρια αντίτυπα, όλα τα χρήματα κατέληξαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και απέσπασε και 2 τιμητικά βραβεία από τα American Music Awards.

Τον Μάρτιο του 1988, ξεκίνησε η πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου του Michael Jackson που δεν είναι άλλο από την υλοποίηση της Neverland. Ένας τεράστιος χώρος εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά σχεδιασμένος για παιδιά. Εκεί ο Michael περνούσε πάρα πολύ χρόνο, ζούσε την παιδική ηλικία που στερήθηκε με τόσο άσχημο τρόπο αλλά και βοηθούσε παράλληλα παιδιά να ζήσουν το όνειρό τους. Ο Michael Jackson, ήταν πάρα πολύ περήφανος για τη Neverland καθώς είναι γνωστό πως αυτού του είδους τα επιτεύγματα τον έκαναν να χαμογελάει περισσότερο από τα επιτεύγματα δόξας! Στα χρόνια 1985 – 1990 ο ίδιος δώρισε $500.000 στο : United Negro College Fund και όλα τα έσοδα του single Man In The Mirror δόθηκαν επίσης σε φιλανθρωπικά έργα.

Το 1992, ίδρυσε το «Heal The World Foundation», μια φιλανθρωπική οργάνωση που έφερνε τα φτωχά παιδιά στο ράντζο του περνώντας ώρα στα πάρκα του και παίζοντας! Μάλιστα, εκείνη την περίοδο πολλά εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο για να βοήθησε παιδιά που είχαν ταλαιπωρηθεί από πολέμους, φτώχια και αρρώστιες. Ο ίδιος μάλιστα, παρακινούμενος από το θάνατο του Ryan White , βοήθησε στο να δοθεί προσοχή σε αρρώστια που μέχρι τότε θεωρούνταν taboo και αμφιλεγόμενη, το AIDS. Μάλιστα, γνωστοποίησε το θέμα στον πρόεδρο Clinton, ενώ επισκέφτηκε την Gabon και την Αίγυπτο. Εκεί η υποδοχή που τον περίμενε ήταν η υποδοχή ενός πραγματικού βασιλιά.

Ο Βασιλιάς της Pop μουσικής αποτέλεσε έμπνευση για όλους τους καλλιτέχνες που σήμερα εμείς απολαμβάνουμε στις οθόνες μας.. Ο τρόπος που χόρευε μιμήθηκε από έναν τεράστιο αριθμό καλλιτεχνών και συνεχίζει να υπάρχει παντού και σίγουρα θα επηρεάσει και καλλιτέχνες που δεν έχουνε ακόμα γεννηθεί. Σίγουρα πολλοί καλλιτέχνες είναι αξιόλογοι με μεγάλα επιτεύγματα αλλά αναμφίβολα είναι άδικο και παράλογο να τους βάζουμε στην ίδια κατάταξη με τον Michael Jackson. Ο όρος «Βασιλιάς της Pop», ξεκίνησε από την Elisabeth Taylor όταν εκείνη τον προσφώνησε έτσι σε απονομή βραβείο.. ίσως όπως ο Michael Jackson, είναι κάτι πολύ παραπάνω , καθώς από πολλούς και όχι άδικα θεωρείται Βασιλιάς της μουσικής. Το έργο του θα μείνει χαραγμένο μέσα μας.. Σε εμάς που τον προλάβαμε εν ζωή αλλά και στα παιδιά και παιδιά των παιδιών μας που θα ζει μέσα τους μέσα από την μουσική του. Γιατί αυτά που τον έφεραν ως εδώ δεν είναι ούτε οι δικαστικές διαμάχες που το μόνο που κατάφεραν είναι να τον αποδυναμώσουν αλλά ούτε και τα σχόλια για την εμφάνισή του.. Οι κακοήθειες και οι ψευτιές των εκμεταλλευτών αλλά και των αδηφάγων media, δεν μας αφορούν… Ο Michael Jackson είναι ο Βασιλιάς όλων μας μέσα από την μουσική του, της εμφανίσεις του, τα υπέροχα video clip του, την έμπνευση που γέννησε μέσα μας αλλά και την ποιότητα της ευαίσθητης και πάντα παιδικά αθώας ψυχής του.

Η ημέρα της 25 Ιουνίου ταυτίστηκε αιώνια με την τελευταία μέρα της ζωής του Βασιλιά της Pop. Η είδηση του θανάτου του έκανε το γύρω του κόσμου και το Google έπεσε λόγω της μαζικής αναζήτησης για το θάνατό του ενώ το twitter και το facebook ανανεωνόντουσαν με χιλιάδες μηνύματα ανά το δευτερόλεπτο σχετικά με το θάνατο του πολυαγαπημένου ανθρώπου, Michael Jackson. Η μετά θάνατον επιτυχία του μοναδική καθώς τα albums του πούλησαν σαν είναι η πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους και η περιούσια του αυξήθηκε κατά 1.000.000.000 δολάρια! Το μόνο ίσως που αναφέρουμε από την προσωπική του ζωή είναι η μοναδική του σχέση με τα παιδιά του, τα οποία λάτρευε. Η ευαισθησία του για τα μικρά παιδιά ήταν γνωστή σε όλους και αποτυπώνεται μέσα από τα λόγια της κόρης του, στην κηδεία του.

«Από τότε που γεννήθηκα, ο μπαμπάς υπήρξε ο καλύτερος πατέρας που μπορείτε να φανταστείτε.. Απλά θέλω να πω ότι τον αγαπώ.. τόσο πολύ! »

Εμείς ευχόμαστε ειλικρινά η ψυχή του να αναπαυθεί και θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί χωρίς την μουσική του, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός! Μακάρι να υπάρχουν περισσότερα χαμόγελα και λιγότερο μίσος! Το μήνυμα που ο ίδιος πέρναγε ήταν της ενότητας και της ειρήνης χωρίς ρατσισμούς, χωρίς πολέμους και χωρίς μίση! Αν όλοι οι εκατομμύρια fans του σε ολόκληρο τον κόσμο καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό, δηλαδή την απόλυτη μεταξύ μας αγάπη, τότε ναι θα ξέρουμε πως μας βλέπει όλους ευτυχισμένος και χαμογελαστός! King Of Pop ( και όχι μόνο ), σε ευχαριστούμε!

Ρεκόρ, πρωτιές και βραβεύσεις του Michael Jackson.

133 , 4 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν μέσω του NBC την παράσταση στο Super Bowl στις 31 Ιουνίου του 1993. Αυτό παραμένει και ρεκόρ τηλεθέασης μέχρι και σήμερα.

Η History Tour είναι στο βιβλίο Guiness με 85 συναυλίες σε 58 χώρες και με 4.5 εκατομμύρια ανθρώπων να παρακολουθούν τις συναυλίες του.

Όταν ανακοινώθηκε το This Is It, πουλήθηκαν 700.000 εισιτήρια σε 4 ώρες.

Το Scream είναι το πιο ακριβό μουσικό video ever καθώς κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 14 Νοεμβρίου του 1991 το Black Or White μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε 27 χώρες και το είδαν 500 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το συμβόλαιο του με την Sony, το 1991 φτάνει τα 890 εκατομμύρια και μάλιστα ξεπέρασε το 1 δις. ρεκόρ άπιαστο μέχρι σήμερα.

Το συμβόλαιο συνεργασία του με την Pepsi έναντι 15 εκατομμυρίων για 4 μόλις διαφημίστηκα είναι το μεγαλύτερο που δόθηκε ποτέ για promo προϊόντος.

Το Vhs Video Moonwalker και το Thriller βρίσκονται στις 2 πρώτες θέσεις ε τις περισσότερες πωλήσεις.

Έχει το ρεκόρ με τα περισσότερα βραβεία Grammy καθώς πήρε 8 στην τελετή του 1984, επίδοση που κάλυψε ο Santana το 2001.

8 Βραβεία American Music Awards το 1984

26 Βραβεία Billboard

Το 1989 πήρε τον τίτλο του καλλιτέχνη της δεκαετίας

το 2002 πήρε βραβείο ως ο καλλιτέχνης του αιώνα

Η περιουσία του ξεπέρασε τα 750 εκατομμύρια δολάρια

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes το ετήσιο εισόδημά του από τις πωλήσεις των δίσκων μόνο έφτανε τα 35 εκατομμύρια δολάρια.

Η ήταν ο πιο καλοπληρωμένος entertainer όλων των εποχών με σύνολο αποδοχών εκείνο το χρόνο 125 εκατομμύρια δολάρια και έγινε ο πρώτο entertainer που κέρδισε σε μια χρονιά πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο downloads σε μια εβδομάδα.

Ήταν ο πρώτο Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που έπαιξε στο Mtv

Είχε σύνολο 13 Grammys

13 Νούμερο 1 Singles.

Την δεκαετία του 80 είχε τα περισσότερα νούμερο 1 Hits από κάθε άλλο καλλιτέχνη.

Στο billboard Hot 100 είχε τα περισσότερα νο1 Hits ( 13 ) ενώ και τα Albums : Bad, Dangerous και History πήγαν κατευθείαν στο νούμερο 1.

Το Thriller Album έμεινε νούμερο 1 για 37 εβδομάδες.

Επί 80 συνεχόμενες εβδομάδες ήταν στο top 10 του Billboard 200.

Ήταν ο καλλιτέχνης με 4 top singles από ένα album για το Off The Wall

Ήταν ο 1ος που είχε 7 top ten Singles από ένα Album για το Thriller

Ήταν ο μοναδικός που έχει 5 νούμερο 1 hits από ένα και μόνο LP, το Bad.

Την δεκαετία του 80′ είχε 9 νούμερο 1 singles κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ μέχρι τότε.

Το όνομά του υπήρξε 18 φορές στην κορυφή του The Billboard , επίδοση που τον φέρνει στην 2η θέση με 1ους τους Beatles ( 20 φορές )

Το Thriller έχει κάνει τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών ενώ ο ίδιος βρίσκεται και στη θέση νούμερο 2 ε το Bad και στη θέση νούμερο 3 με το Dangerous.

Δηλώσεις του Michael Jackson στη διάρκεια της καριέρας του

– Εάν μπαίνεις σε αυτό τον κόσμο γνωρίζοντας ότι είσαι αγαπητός και φεύγεις από αυτό τον κόσμο γνωρίζοντας το ίδιο, τότε όλα όσα συμβαίνουν στο μεταξύ, μπορούν να αντιμετωπιστούν.

– Είμαι σαν όλους τους άλλους.. Μπορώ να κοπώ και να αιμορραγήσω.. Και επίσης ντρέπομαι εύκολα!

-Το νόημα της ζωής υπάρχει σε κάθε έκφραση ζωής. Θα βρίσκεται στο άπειρο των τύπων και φαινομένων που υπάρχουν στην δημιουργία.

– Θυμάμαι να πηγαίνω στο στούντιο για ηχογράφηση και εκεί υπήρχε ένα πάρκο δίπλα στο δρόμο και είδα όλα τα παιδιά να παίζουν και μπορούσα να κλάψω γιατί με στεναχωρούσε το γεγονός ότι εγώ έπρεπε να δουλέψω αντί να παίζω.

– Δεν ευχαριστιέμαι ποτέ με τίποτα. Είμαι τελειομανής και είναι και αυτό μέρος του τι είμαι.

– Η σπουδαιότερη εκπαίδευση στο κόσμο, είναι να βλέπεις τους τέλειους να δουλεύουν!

– Οι άνθρωποι γράφουν αρνητικά πράγματα γιατί βλέπουν ότι αυτό πουλάει.. Καλά νέα για αυτούς, δεν πουλάνε!

– Ξυπνάω μέσα στα όνειρά μου και σκέφτομαι: «Wow, πρέπει να το γράψω αυτό σε χαρτί» Το όλο πράγμα είναι περίεργο.

– Ακούς τις λέξεις και όλα βρίσκονται μπροστά στο πρόσωπό σου.

– Η Elisabeth Taylor είναι καταπληκτική , όμορφη και είναι ακόμα και σήμερα! Είμαι τρελός για αυτήν!

– Νομίζω ότι κάθε παιδί – star υποφέρει σε αυτή τη περίοδο επειδή δεν νιώθεις ότι δεν είσαι το γλυκό και ελκυστικό παιδί που ήσουν.. Τότε αρχίζεις να μεγαλώνεις και να εκείνοι θέλουν για πάντα να σε κρατήσουν μικρό!

– Ο στόχος μου στην ζωή είναι να δώσω στον κόσμο αυτό που ήμουν τυχερός να λάβω: την έκσταση της θεϊκής ένωσης μέσα από την μουσική και τον χορό μου.

– Σε έναν κόσμο γεμάτο μίσος πρέπει να τολμάμε να ελπίζουμε. Σε έναν κόσμο γεμάτο θυμό πρέπει να ελπίζουμε να έχουμε άνεση. Σε έναν κόσμο γεμάτο απόγνωση , πρέπει να συνεχίσουμε να τολμάμε να ονειρευτούμε. Και μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο δυσπιστία, πρέπει να συνεχίσουμε να τολμάμε να πιστεύουμε.

– Τα ψέματα τρέχουν με ορμή, ενώ η αλήθεια τρέχει σε μαραθώνιο.. Η αλήθεια θα κερδίσει αυτό το μαραθώνιο στο δικαστήριο.

– Ήμουν ένας βετεράνος, πριν ακόμα γίνω έφηβος!

– Γιατί δεν μπορείς να μοιραστείς το κρεβάτι σου? Το πιο αγαπητό πράγμα στον κόσμο είναι να μοιράζεσαι το κρεβάτι σου με κάποιον. Είναι πολύ γοητευτικό. Είναι πολύ γλυκό και είναι αυτό όλος ο κόσμος πρέπει να κάνει.

– Ονειρεύτηκα, είδα μακριά από τα αστεία αλλά τώρα δεν ξέρω που είμαστε αν και ξέρω ότι έχουμε παρασυρθεί μακριά.. Τι γίνεται με το χθες? τι γίνεται με τις θάλασσες..? Οι ουρανοί πέφτουν κάτω,, δεν μπορών καν να αναπνεύσω.. Τι γίνεται με την αιμορραγία της γης? Δεν μπορούμε να αισθανθούμε τις πληγές της? Τι γίνεται με την αξία της φύσης? Είναι η μήτρα του πλανήτη μας!

– Ομαλός, αλλά όχι εγκληματίας ( Smooth, But Not Criminal )

– Με μπερδεύει το μέγεθος του αρνητικού πορτραίτου που πάνε να μου φτιάξουν

– Τα υπόγεια ύδατα ήταν πάντα υπό την κυριότητα του ιδιοκτήτη. Με την έννοια ότι το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της γης.

– Πιστεύω στην καρδιά μου ότι η μουσική κοινότητα θα ενωθεί και θα τρέξει ως βοήθεια σε αθώα θύματα. Υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για ανακούφιση μέσα από δολάρια αυτή τη στιγμή. Ο καθένας από εμάς ας παίξει άμεσο ρόλο για την βοήθεια τόσων ανθρώπων.

– Όλα στο Hollywood έχουν κάνει πλαστική εγχείρηση. Δεν ξέρω γιατί θέλουν να μου το επισημαίνουν. Είναι απλά η μύτη μου, ξέρετε. Θέλουν να είναι τα πάντα.. Απλά μια μύτη δεν τους είναι αρκετή.

– Υπάρχει η μέρα της μητέρας και η μέρα του πατέρα αλλά πουθενά δεν υπάρχει η μέρα τον παιδιών. Σημαίνουν πολλά, παγκόσμια ειρήνη.

– Αφήστε μας να ονειρευτούμε ένα αύριο όπου θα μπορούμε να αγαπάμε από την ψυχή μας και θα γνωρίσουμε την αγάπη ως την απόλυτη αλήθεια στην καρδιά όλων των δημιουργημάτων.

– Και το όνειρο αυτό θα αποκάλυπτε ένα ευχάριστο πρόσωπο. .. Και ο κόσμος θα μπορούσε να πιστέψει ξανά στην λάμψη και στη χαρά.. Τότε γιατί προσπαθούμε να στραγγαλίζουμε τη ζωή σε αυτό το πλανήτη και να σταυρώνουμε και την ψυχή μας…?

– Είναι σαφώς πεντακάθαρο να δούμε ότι ο κόσμος είναι παραδεισένιος και θα μπορούσε να είναι η χαρά του Θεού. Γιατρέψτε τον κόσμο!

– Λυπάμαι βλέποντας την ανθρώπινη δυστυχία μέσα στην χώρα μου.

– Οι γονείς έχουν δύναμη πάνω στα παιδιά. Νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν ότι οι γονείς λένε. Αλλά η αγάπη για τα λεφτά είναι ο δρόμος για το κακό. Και ένα γλυκό παιδί δεν θέλω να το βλέπω να γίνεται έτσι γιατί δεν είναι αυτό!

– Δε θα σταματήσω ποτέ να αγαπώ και να βοηθάω τους ανθρώπους με τον τρόπο που ο Ιησούς με δίδαξε να το κάνω.

– Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τον πατέρα μου.

– Θυμάμαι κάποια στιγμή που ετοιμαζόμασταν να πάμε στην Νότια Αμερική για δουλειά. Όλα ήταν έτοιμα αλλά εγώ έκλαιγα! – Δεν ήθελα να πάω γιατί απλά ήθελα να παίξω!

– Είμαι ένας μαύρος Αμερικανός! Είμαι περήφανος για τη φυλή μου! Είμαι γεμάτος περηφάνια και αξιοπρέπεια!

– Είναι ένα ψέμα! Γιατί οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγοράζουν αυτά τα χαρτιά? Δεν είναι αλήθεια και είμαι εδώ για να το πω! Ξέρεις, ποτέ μην κρίνεις κάποιον και μην τον περνάς από κριτική χωρίς να του έχεις μιλήσει προσωπικά.. Δεν με νοιάζει τι ιστορία είναι, απλά μην κρίνεται γιατί είναι ψέμα!

– Το ότι είναι τυπωμένα, δεν σημαίνει ότι είναι Ευαγγέλιο.

– Η μητέρα μου, είναι υπέροχη! Για εμένα αυτή είναι η τελειότητα!

– Υπήρχαν στιγμές που περνάγαμε τέλεια με τους αδερφούς μου.. όπως μαξιλαροπόλεμοι και τέτοια πράγματα αλλά εγώ συνήθιζα να κλαίω από μοναξιά.

– Προσπάθησαν να με μειώσουν, προσπάθησαν να πάρουν την περηφάνια μου. Αλλά πήγα αντίθετα με όλο το σύστημα και στο τέλος, θέλησα το κοινό να μάθει ότι είμαι ok αν και πονούσα!

– Τώρα καταλαβαίνω ότι η ζωή μου ήταν: έκανα τα μαθήματά μου 3 ώρες μαζί με καθηγητή στο σπίτι και μετά πήγαινα να ηχογραφήσω στο studio και ηχογραφούσα για ώρες ώσπου ερχόταν η ώρα να κοιμηθώ.

– Δεν έκανα ποτέ τα πράγματα που έκαναν άλλα παιδιά.. Δεν είχα φίλους και δεν πήγαινα σε party με κολλητούς! Τίποτα από αυτά δεν υπήρχε για εμένα. Δεν είχα φίλους όταν ήμουν μικρός.. Τα αδέρφια μου ήταν οι φίλοι μου.

– Όταν βλέπω παιδιά, βλέπω το πρόσωπο του θεού. Για αυτό το λόγο τα αγαπώ τόσο πολύ.. Αυτό είναι αυτό που βλέπω.

– Ναι, είχα τόσο άσχημα σπυράκια που με έκαναν να ντρέπομαι πολύ. Συνήθιζα να μην κοιτάω τον εαυτό μου και να κρύβω το πρόσωπό μου στο σκοτάδι. Δεν ήθελα να κοιτάζομαι στον καθρέφτη ενώ ο πατέρας μου με κορόιδευε, κάτι που το μισούσα και έτσι έκλαιγα κάθε μέρα!

– Για να τα βάλουμε σε μια σειρά.. Εάν οι άνθρωποι του Hollywood που έχουν κάνει πλαστικές πήγαιναν διακοπές δε θα έμενα κανένας άνθρωπος σε αυτή την πόλη.

– Πάω σε party και παίζουν τραγούδια μου αλλά εγώ δε θέλω να ακούσω τη δικιά μου μουσική.. Με χειροκροτούν και μου λένε: χόρεψε.. Ε.. λοιπόν θέλω εγώ να σε δω να χορεύεις.. έτσι για αλλαγή!

