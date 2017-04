Βιογραφία | Μαντώ 13/04/2017, 10:50 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Η Μαντώ (κατά κόσμον Αδαμαντία Σταματοπούλου) είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια με πολλές επιτυχίες, κυρίως στη δεκαετία του 1990. Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1966 στον Πειραιά, ενώ κατάγεται από την Κάρπαθο και θεωρήθηκε από μικρή παιδί-θαύμα για τις φωνητικές της δυνατότητες.

Η Μαντώ μεγάλωσε μέσα στη μουσική καθώς είναι κόρη του πιανίστα της τζαζ Νίκου Σταματόπουλου και της σοπράνο της λυρικής σκηνής Μαίρης Απέργη. Έχει και μια μικρότερη αδερφή τη Χρυσώ. Σαν παιδί είχε πολλές ασχολίες καθώς εκτός απ’ τις μουσικές σπουδές της και το σχολείο έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Σε ηλικία 13 ετών πρωτοεμφανίζεται στο θέατρο Καλουτά συμμετέχοντας στη μουσική παράσταση ‘Jesus Christ Superstar’ υπό την επιμέλεια των Μίμη Πλέσσα και Δημήτρη Μαλαβέτα, ενώ το 1981 μπαίνει στην ελληνική δισκογραφία συμμετέχοντας με το όνομα Mandy στο Granny Motorcycle σε μουσική και στίχους του Τζίμη Πανούση. Με αυτό το ψευδώνυμο κυκλοφορεί το 1985 το maxi single Fill Me Up / Love Me Baby, 126106 CBS και τον επόμενο χρόνο το Set Yourself In Motion / Where Do I Begin, 127171 CBS, σε παραγωγή Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Μετά την επιτυχία των δύο αυτών maxi singles φεύγει για την Αμερική όπου κάνει μαθήματα φωνητικής με τον Hal Shaefer, δάσκαλο επίσης των Barbra Streisand και Liza Minelli και μαθήματα κινησιολογίας.

To 1987 κάνει άλλη μια εμφάνιση στην ελληνική δισκογραφία με τη συμμέτοχή της στη συλλογή «Τα 10 Δεκάρια» μαζί με την Πωλίνα, Καίτη Γαρμπή, Σοφία Βόσσου, Ανδρέα Μικρούτσικο, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Σάκη Μπουλά και Στέλιο Σταυράκη, και ερμηνεύει το εκπληκτικό «Στα ζεστά φεγγάρια» (διασκευή του “The land of 1000 dances) και «Το Γράμμα» (διασκευή του “The letter”).

http://www.youtube.com/watch?v=hF8Vvc28zgY http://www.youtube.com/watch?v=jkees7WLywA

Το 1989 ενώ υπάρχει ήδη συμβόλαιο με τη CBS (νυν Sony Music), έρχεται η πρόταση από Ελλάδα και συγκεκριμένα απ’ τη MINOS EMI για δίσκο με ελληνικό στίχο. Έτσι το 1989 κυκλοφορεί την πρώτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά “Δως μου ένα φιλί…Αυτό το καλοκαίρι”. Κι έτσι ξεκινά μια σειρά επιτυχημένων δίσκων επί ελληνικού εδάφους πλέον. Μεγάλες της επιτυχίες είναι τα τραγούδια “Αυτό το καλοκαίρι” (1989), “Στοιχηματίζω” (1990), “Εσύ” (1991), “Τιμώρησέ με” (1991), “Αισθήσεις” (1993),

http://www.youtube.com/watch?v=aF8R9-EHCG0 http://www.youtube.com/watch?v=wewuTw-8S-Y http://www.youtube.com/watch?v=djSUNRmAvrc http://www.youtube.com/watch?v=TchWPGdLVjk

“Φυλάκισέ με” (1994), “Στον έβδομο ουρανό” (1995), “Φάρος” (1997), “Φωτιά στα πρέπει” (1998), “Πιο πολύ” (2000), “Φαίνεται” (2003) κ.ά.

http://www.youtube.com/watch?v=KMrs86-3zO0 http://www.youtube.com/watch?v=d2EvR19HZz8 http://www.youtube.com/watch?v=8994n_eBoIs http://www.youtube.com/watch?v=4is8tnl-y2M http://www.youtube.com/watch?v=uo9uKJQmBq4 http://www.youtube.com/watch?v=J7y6Mt9rzQY

Το 2000 έκανε ντουέτο με την Τουρκάλα τραγουδίστρια Σερτάμπ το τραγούδι “Φως/Aşk” που μιλά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Τουρκία.

Η Μαντώ έχει συνεργαστεί με μερικούς απ’ τους πιο καταξιωμένους συνθέτες και στιχουργούς όπως Γιάννης Σπανός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Μίμης Πλέσσας, Φοίβος, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Θεοφάνους, Στέφανος Κορκολής, Τάκης Δαμάσχης (C:Real), Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Δημήτρης Πανόπουλος, Ιφιγένεια Γιαννοπούλου, Ελένη Γιαννατσούλια, Εύη Δρούτσα, Ναταλία Γερμανού, Ηρώ Τριγώνη κ.ά.

Το 2000 στο δίσκο της “Σε άλλη διάσταση” ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία το C’est la vie του Γάλλου βετεράνου της ηλεκτρονικής μουσικής Jean-Michel Jarre. Ο Jarre ζητά να συνεργαστεί με τη Μαντώ.

Το 2003 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Γιουροβίζιον με το τραγούδι “Never Let you Go” σε μουσική δική της και στίχους του Τέρρυ Σιγανού και κατέλαβε την 17η θέση στην τελική κατάταξη.

Η Μαντώ στην πολύχρονη καριέρα της έχει κάνει αρκετά ντουέτα με άλλους διάσημους συναδέλφους της. Αξιοσημείωτα είναι το “Αδιόρθωτη αγάπη” ντουέτο με το Δημήτρη Μητροπάνο από το δίσκο της “Ανήσυχο βλέμμα”, το “Εμείς” με τον Αντώνη Ρέμο από τον πρώτο του δίσκο “Αντώνης Ρέμος”, το “Έρωτας δηλητήριο” με τον Πασχάλη Τερζή απ’ το δίσκο της “Προδοσία” και το προαναφερθέν ντουέτο με τη Σερτάμπ.

Έχει επίσης εμφανιστεί σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα πλάι σε μεγάλα όνοματα της ελληνικής σκηνής. Αξιοσημείωτες οι συνεργασίες της με τους: Δημήτρη Μητροπάνο, Πασχάλη Τερζή, Χρήστο Νικολόπουλο, Πασχάλη Αρβανιτίδη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Πουλόπουλο (ο οποίος σε κάθε τους κοινή εμφάνιση, την περίοδο της συνεργασίας τους, την προσφωνούσε ως την “καλύτερη τραγουδίστρια της γενιάς της”)κ.α.

Το Νοέμβριο του 2007 μετά από πολυετή απουσία από τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα τις Αθήνας επιστρέφει δυναμικά κι εμφανίζεται στο “Athens on the rocks” με τον Πασχάλη και τη Σοφία Αρβανίτη.

Το “Athens on the rocks” (Πρώην “13 Φεγγάρια”) είναι νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου από 7/11/2007 εμφανίζονται σε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα οι: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μαντώ, Σοφία Αρβανίτη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα Αρβανιτίδη, και ο πρωτοεμφανιζόμενος Γιώργος Παπαδόπουλος. Το πρόγραμμα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Οι τρεις καλλιτέχνες τραγουδούν τις μεγάλες τους επιτυχίες και τις πλαισιώνουν με τραγούδια ξένης μουσικής (κυρίως 70’s και 80’s), όπως το “Staying Alive” των Bee Gees. Ακόμη, το πρόγραμμα συμπληρώνουν αξέχαστα ελληνικά τραγούδια, όπως “Τα κορίτσια ξενυχτάνε” της Αλέξιας, το “Κάνε μια ευχή” του Μιχάλη Ρακιτζή και το “Τσικαμπούμ” του Γιάννη Κούτρα και του Γιάννη Γιοκαρίνη.

Η Μαντώ έχοντας κάνει ένα πενταετές διάλειμμα απ’ τη δισκογραφία επιστρέφει με νέα δουλειά το 2008, με το δίσκο Μαντώ ΙΙ. Ο δίσκος αυτός παρουσιάζει μια Μαντώ η οποία επιστρέφει στις ροκ και ποπ επιρροές της, με τραγούδια όπως το πρώτο single “Δώς μου λόγο να σωθώ” του οποίου τη μουσική έχει γράψει το δίδυμο Πήγασος και σ’ αυτό το δίσκο κάποια τραγούδια τα’ χει γράψει η Μαντώ.

Η Μαντώ είναι ικανότατη και στον τομέα της σύνθεσης. Παίζει πιάνο, κιθάρα και κρουστά και σε κάποιους δίσκους της έχει γράψει η ίδια μουσική για τα τραγούδια της. Επίσης δικά της τραγούδια έχει δώσει και σε άλλους ερμηνευτές όπως ο Πασχάλης Τερζής και η Κατερίνα Κούκα. Ακόμη υπογράψει τη σύνθεση του τραγουδιού “Where you are” της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Jessica Simpson.

Αυτό τον καιρό η Μαντώ ανακοίνωσε μέσα από το site της Polymusic, ότι εκτός από το νέο της cd που θα κυκλοφορήσει το Πάσχα, μπαίνει στο χώρο της μουσικής παραγωγής. Ήδη ετοιμάζει μια δουλειά με τίτλο «Πλανήτης Ελλάς» και ψάχνει νέα ταλέντα.

Η Μαντώ έχει δύο παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που δημιούργησε website. Λατρεύει τη φύση, τον αθλητισμό, το περπάτημα, της αρέσει πολύ η θάλασσα και είναι εξαιρετική μαγείρισσα. Έχει ασχοληθεί με την ψυχολογία, τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη διαιτολογία.

Δισκογραφία

LPs

Δωσ’ μου ένα φιλί…Αυτό το καλοκαίρι – 1989

Πτήση για δύο – 1990

Κίνηση τρίτη -1991

Αισθήσεις -1992

Η δική μας η αγάπη – 1993

Ανήσυχο βλέμμα – 1994

Στον έβδομο ουρανό – 1995

Για όλες τις φορές – 1997

Προδοσία – 1998

Σε άλλη διάσταση – 2000

Mando & Coltrane Big Band Liakis Costas – 2001

Οι αγάπες φεύγουν, τα τραγούδια μένουν – 2003

Μαντώ ΙΙ – 2008

Έχει επίσης κυκλοφορήσει δύο «Best of»:

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της – 1995

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες – 2003

CD-Singles & Maxi-Singles

Fill me up (with your love) – 1985

Set yourself in motion – 1986

Απειλή (Remix Cd-single) – 1996

Μάταια (Remix Cd-single) – 1997

Λίγο λίγο (EP Single) – 2002

Never let you go – 2003

Δωσ’ μου λόγο να σωθώ ( digital remix) – 2009

Πηγή:

www.mygreek.fm

http://el.wikipedia.org/

http://www.mando.gr/

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου