Βιογραφία | Lisa Stansfield

Η Lisa Stansfield είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1966.

Γεννήθηκε στο Heywood, Lancashire, στην Αγγλία, και πήγε σχολείο στο στο Rochdale. Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε ένα πρόγραμμα στο Granada TV το 1982. Κέρδισε τραγουδώντας το κομμάτι των The Human League, “The Things That Dreams Are Made Of”.

Αφού κυκλοφόρησε κάποια αποτυχημένα singles στα μέσα της εφηβείας της, συμπαρουσίασε ένα παιδικό pop-show, Razzmatazz με τον Alistair Pirrie. Επίσης, συμμετείχε και στην παιδική σειρά του 1983 The Krankies Klub, με τον κωμικό Jimmy Cricket και την ροκ μπάντα Rocky Sharpe and the Replays. Έγινε διεθνώς γνωστή στις αρχές του 1990.

Καριέρα

Η βρετανική της μπάντα, Blue Zone, έκανα μέτρια επιτυχία με το σινγκλ “Jackie”. Περισσότερη επιτυχία έκανε με τα guest φωνητικά της στο δίσκο του Coldcut, “People Hold On”.

Κυρίως είναι γνωστή για το πρώτο της νούμερο ένα σινγκλ στην Αγγλία, το “All Around the World” (1989), το οποίο έφτασε επίσης στο νούμερο τρία στοBillboard Hot 100 των ΗΠΑ, τον επόμενο χρόνο.

Άλλες παγκόσμιες επιτυχίες από το πρώτο της solo album, Affection είναι τα “This Is the Right Time”, “Live Together”, “What Did I Do to You” και το “You Can’t Deny It”. Το “All Around the World” ήταν το δεύτερο τραγούδι από γυναίκα τραγουδίστρια που έφτασε το νούμερο ένα στο Billboard R&B chart. (Το πρώτο ήταν το “Ooo La La La” της Teena Marie το 1988). Το “You Can’t Deny It” έφτασε επίσης στην κορυφή του ίδιου chart. Το άλμπουμ Affection έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ και πούλησε πάνω από 5 εκατομ. singles παγκοσμίως.

Το 1990, η Stansfield ήταν μεταξύ των υψηλού προφίλ καλλιτεχνών που συμμετείχαν στη Red Hot + Blue φιλανθρωπία, που παράγεται από τον Red Hot Οργανισμό, ο οποίος τίμησε τον Cole Porter και βοήθησε την έρευνα κατά του AIDS.

Επέδειξε τις ικανότητές της στο swing και τη jazz στο τραγούδι “Down in the Depths”. Τραγούδησε το “I’ve Got the World on a String”, το soundtrack για την ταινία Mona Lisa Smile, ενώ στην ανεξάρτητη ταινία Swing (1999), τραγούδησε επίσης το μεγαλύτερο μέρος από τα τραγούδια της.

Ακρόαση

Το 1992, η Stansfield κέρδισε ένα Βραβείο BRIT, ως η καλύτερη Βρετανίδα solo καλλιτέχνιδα. Το δεύτερό της album Real Love δεν είχε την ίδια επιτυχία με το Affection, αλλά «έβγαλε» τέσσερα Top 40 singles στα Ευρωπαϊκά charts: “Change”, “All Woman”, “Time to Make You Mine” και “Set Your Loving Free”. Το “All Woman” έγινε το τρίτο νούμερο-ένα της Stansfield στο Billboard R&B chart και εξαιτίας της επιτυχίας αυτού του τραγουδιού, το άλμπουμ έγινε χρυσό.

Το τρίτο της album So Natural (1993) ανέδειξε τρία Top 40 Ευρωπαϊκά singles, συμπεριλαμβανομένων των “In All the Right Places”, και “Little Bit of Heaven”, αλλά ο δίσκος δεν κυκλοφόρησε ποτέ στις ΗΠΑ.

Το τέταρτο της άλμπουμ με τίτλο το όνομα της, Lisa Stansfield (1997) περιελάμβανε τις επιτυχίες “People Hold On”, “The Real Thing,” και “Never Gonna Give You Up”. Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, η Stansfield εμφανίζεται να περπατά γυμνή στο δρόμο και να φοράει κάτι πρόχειρο, κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Το 2001το album της Face Up δεν είχε την ίδια επιτυχία, αλλά περιείχε τα “Let’s Just Call It Love” και “8-3-1”.

Μετά από το Face Up, κυκλοφόρησε μια συλλογή greatest hits με το όνομα, Biography. Τότε η Stansfield αποχώρησε από την Arista/BMG records, βάζοντας τέλος σε μια 18χρονη συνεργασία με την εταιρία. Στη συνέχεια υπέγραψε με την ZTT Records για το Ηνωμένο Βασίλειο και το 2004 κυκλοφόρησε το The Moment. Στο άλμπουμ αυτό παραγωγός ήταν ο Trevor Horn, ο οποίος έχει δουλέψει με τους Seal, Grace Jones και Frankie Goes to Hollywood, κ.ά. To album περιείχε τα singles “Treat Me Like a Woman” και “If I Hadn’t Got You”.

Το 2005 κυκλοφόρησε ένα DVD με την εμφάνιση της Stansfield το 2003 στο Ronnie Scott.

Η Stansfield έχει και καριέρα ως ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε το 1999 στην ταινία Swing με τον ηθοποιό Hugo Speer. Αργότερα εμφανίστηκε στη θεατρική σκηνή του Λονδίνου, στο έργο Τhe Vagina Monologues. Το 2006, έκανε μια guest εμφάνιση στη σειρά Goldplated. Το 2007, έπαιξε σ’ ένα επεισόδιο της σειράς Marple (“Ordeal by Innocence”) κι αργότερα συμμετείχε στο cast του The Edge of Love.

Το 1998 το όνομά της Stansfield, μπήκε σε μια λίστα από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς χρηματοοικονομικούς δωρητές να το Εργατικό Κόμμα (UK).

Η Lisa Stansfield είναι παντρεμένη με τον Άγγλο μουσικό, Ian Devaney, και ζουν στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία.

Δισκογραφία:

Studio albums

1989: Affection

1991: Real Love

1993: So Natural

1997: Lisa Stansfield

1999: Swing

2001: Face Up

2004: The Moment

2006: The Moment – Gold Edition

Compilation albums

1998: The #1 Remixes (EP)/Lisa Stansfield – The Remix Album

2003: Biography – The Greatest Hits

2003: The Complete Collection

Πηγή:

en.wikipedia.org/

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου

