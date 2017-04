Βιογραφία | Kurt Donald Cobain 05/04/2017, 14:53 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Ο Kurt Donald Cobain γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1967, έφυγε στις 5/4/1994!

Ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός γνωστός ως τραγουδιστής και κιθαρίστας του γκρουπ ‘’Nirvana’’!

Ο Cobain δημιούργησε τους Nirvana μαζί με τον Krist Novoselic στην Ουάσινγκτον το 1985. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο ‘Bleach’ κυκλοφόρησε από την εταιρεία Sub Pop το 1989!

Το γκρουπ έκανε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι ‘’ Smells Like Teen Spirit’’ από το 2ο άλμπουμ τους με τίτλο ‘’Nevermind’’ που κυκλοφόρησε το 1991!

Το τελευταίο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1993 με τίτλο ‘’ In Utero΄΄…!

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Cobain αγωνιζόταν με τον εθισμό του για ηρωίνη , την ασθένεια και την κατάθλιψη, την φήμη του και την δημόσια εικόνα του καθώς με την επαγγελματική και την προσωπική ζωή του πιεζόμενος τόσο από τον ίδιο του τον εαυτό όσο και από την γυναίκα του, την μουσικό Courtney Love! Στις 8 Απριλίου του 1994 ο Cobain βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Σηάτλ. Η αιτία του θανάτου του ήταν αυτοκτονία! Τα αίτια του θανάτου του απασχόλησαν τον τύπο…! Μέχρι να φτάσει στον θάνατό του ο Cobain είχε πουλήσει από 25 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 50 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο…!

Παιδικά χρόνια:

O Cobain γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον από την σερβιτόρα Wendy Elizabeth και από τον μηχανικό αυτοκινήτων Donald Leland Cobain. Ο πατέρας του ήταν από την Σκωτία και η μητέρα του από την Γερμανία! Ο Cobain καταγόταν από οικογένεια με μουσική παράδοση..! Η θεία του Chuck Fradenburg συμμετείχε στο γκρουπ ‘’ The Beachcombers’’, η άλλη θεία του Mari Earle έπαιζε κιθάρα και ο θείος του Delbert ήταν τενόρος…! Μάλιστα είχε εμφανιστεί το 1930 στην ταινία ‘’ King of Jazz’’!

Ο Cobain ήταν ένα ευχάριστο παιδί και παράλληλα ευαίσθητο και συμπονετικό! Το ταλέντο του ως καλλιτέχνης πήγαζε από την νεαρή του ηλικία..!

Το δωμάτιό του έμοιαζε με στούντιο ζωγραφικής όπου εκεί μπορούσε με μεγάλη ακρίβεια να σχεδιάζει τους αγαπημένους του χαρακτήρες καρτούν όπως ο Aquaman από το παιδικό ‘’Black Lagoon’’, καθώς και χαρακτήρες τις Disney όπως ο Donald Duck, ο Mickey Mouse και ο Pluto..! Ο ενθουσιασμός του έβρισκε υποστήριξη από την γιαγιά του Iris Cobain, που ήταν επαγγελματίας ζωγράφος…! Ωστόσο το ενδιαφέρον του Cobain για την μουσική αναπτύχθηκε αργότερα..! Σύμφωνα με την θεία του Mari άρχισε να τραγουδάει όταν ήταν μόλις 2 ετών..!

Στα 4 του χρόνια ο Cobain άρχισε να παίζει πιάνο και παράλληλα να τραγουδάει με αποτέλεσμα να ‘’συνθέσει’’ το 1ο του τραγούδι με θέμα την επίσκεψή του στο τοπικό πάρκο! Άκουγε καλλιτέχνες όπως τους ‘’Ramones’’ και του άρεσαν τραγούδια όπως το “Motorcycle Song” του Arlo Guthrie’s, το “Hey Jude” των Beatles, το “Seasons in the Sun” του Terry Jacks και το τραγούδι της σειράς ‘’ The Monkees’’! Όταν ο Cobain έγινε 8 ετών οι γονείς του χώρισαν. Ο χωρισμός των γονιών του όμως είχε επίπτωση στη ζωή του..! Η μητέρα του παρατήρησε ότι η προσωπικότητα του άλλαξε δραματικά!

Το 1993 σε μια συνέντευξη ο Cobain δήλωσε: <<Θυμάμαι ότι ένιωθα ντροπιασμένος για κάποιο λόγο…Ντρεπόμουν για τους γονείς μου. Δεν μπορούσα να αντικρίσω μερικούς από τους φίλους μου στο σχολείο και ήθελα απεγνωσμένα να έχω μια ‘’τυπική’’ οικογένεια με μητέρα και πατέρα. Ήθελα αυτή τη σιγουριά και έτσι ήμουν θυμωμένος με τους γονείς μου για αρκετά χρόνια>>.

Οι γονείς του Cobain αργότερα έφτιαξαν και οι δύο ξανά τη ζωή τους με νέους συντρόφους. Ωστόσο ο πατέρας του υποσχέθηκε να μην ξαναπαντρευτεί. Παρόλα αυτά όταν γνώρισε την Jenny Westeby, παντρεύτηκε. Το γεγονός αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Cobain!

Ο πατέρας του Cobain απέκτησε με την Westeby δυο παιδία, την Mindy και τον James! Από την άλλη η μητέρα του άρχισε να βγαίνει με κάποιον, ο οποίος όμως χτυπούσε την μητέρα του με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να βρεθεί στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι! Η Wendy παρόλα αυτά αρνήθηκε να κάνει μήνυση, μένοντας προσηλωμένη στον δεσμό της..!

Αργότερα ο Cobain χρειάστηκε ψυχολογική θεραπεία και υποστήριξη…συγγενείς από το οικογενειακό του περιβάλλον προσπάθησαν να τα ξαναβρούν στους γονείς του αλλά δεν τα κατάφεραν…! Το όνομα που επέλεξε να δώσει ο Cobain στο γκρουπ που δημιούργησε λίγα χρόνια αργότερα προήλθε από την βουδιστική αντίληψη την οποία ο Cobain χαρακτήριζε ως : ελευθερία από τον πόνο και τον εξωτερικό κόσμο, η οποία παραλληλιζόταν με την punk rock ιδεολογία!

Ο Cobain στο σχολείο έκανε παρέα με ένα ομοφυλόφιλο με αποτέλεσμα οι συμμαθητές του να τον θεωρούν γκέι..! Σε μια συνέντευξη του μάλιστα δήλωσε ότι δεν τον ενοχλούσε να τον θεωρούν γκέι γιατί δεν του άρεσαν οι γύρω του και νομίζοντας ότι ήταν γκέι ήταν ένας ακόμη λόγος για να τον αφήνουν στην ησυχία του..!

Nirvana:

O Cobain έπαιζε κιθάρα από μικρή ηλικία παρόλα αυτά όταν πήγαινε στο λύκειο δεν βρήκε κάποιον να ενδιαφέρεται για την μουσική όπως εκείνος. Σύχναζε στο ’’Melvins’ practice space’’ όπου και γνώρισε τον Krist Novoselic…! Μετά από αρκετά χρόνια παρέας & εξάσκησης πάνω στην μουσική αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα γκρουπ με το όνομα : ‘’Nirvana’’…! Μετά από καιρό ψάχνοντας για drummer κατέληξαν στον Dave Grohl. Με την είσοδο του Dave Grohl το γκρουπ σημείωσε μεγάλη επιτυχία κυκλοφορόντας το άλμπουμ τους ‘’Nevermind’’ το 1991!

Εξαιτίας του single τους “Smells Like Teen Spirit” απέκτησαν μεγάλη δημοσιότητα! Το ενδιαφέρον τον δημοσιογράφων επικεντρώθηκε στον Cobain, πράγμα που τον έκανε να νιώθει άβολα καθώς ήθελε να προβάλλεται όχι τόσο ο ίδιος αλλά το γκρουπ του…! Η επιτυχία τους συνεχίστηκε για λίγα χρόνια ακόμα..!

Το 1993 κυκλοφόρησε το τελευταίο τους άλμπουμ. Η οριστική όμως διάλυση του γκρουπ ήρθε με την αυτοκτονία του Cobain τον Απρίλιο του 1994!

Δισκογραφία:

Albums:

Bleach(1989)

Nevermind(1991)

Incesticide(1992)

In Utero(1993)

MTV Unplugged in New Work (1994)

Singles:

Love Buzz/Big Cheese (1988)

Sliver/Dive (1990)

Candy/Molly’s Lips (1991)

Here She Comes Now/Venus in Furs (1991)

Smells Like Teen Spirit (1991)

Come As You Are (1992)

Lithium (1992)

In Bloom (1992)

Return of the Rat (1992)

Puss/Oh, the Guilt (1993)

Heart-Shaped Box (1993)

All Apologies (1993)

Πηγές:

www.wikipedia.org

www.8notes.com

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Χριστίνα Κωσταβάρα